中正大學畢典不再唱國歌、向國父遺像三鞠躬 校方：不代表不愛國

（中央社）

國立中正大學今天表示，現在是民主開放社會，為避免爭議，並尊重多元想法，今年起畢業典禮取消向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮和唱國歌，改由唱校歌代替。

中正大學學生會昨（30）日晚間在臉書貼文指出，以往畢業典禮均有「唱國歌」與「向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮」等儀式，今年3月26日行政會議中，學務處針對上述儀式存廢提請討論，經會議主席詢問在場代表意見後，主席裁示本年度畢業典禮取消唱國歌和向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮。

中正大學學生會表示，希望藉由取消以往總被視為理所當然的儀式，學校可以讓畢業生參與一場更多元、友善的畢業典禮。

中正大學學務長鄭瑞隆今天表示，去年畢業典禮前有學生對唱國歌和行鞠躬禮等儀式提出不同看法，但畢業典禮通常都在3月就已討論籌備，學生提出意見時畢典在即，不宜更動，因此去年仍照舊。

鄭瑞隆指出，今年3月開始籌備畢典，因此將學生去年的意見提到行政會議討論，同時也搜尋各大學的畢業典禮參酌，發現國立大學除了台灣大學和台北大學，多數學校都已取消唱國歌和行鞠躬禮，而行政會議上也讓師生各自表述意見。

鄭瑞隆表示，討論過程相當平和，多數意見認為不唱國歌和行鞠躬禮儀式也沒有關係，考量現在是民主開放社會，為避免爭議，並尊重多元想法，經過共識決，最後由校長裁示今年起畢業典禮取消向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮和唱國歌，改由唱校歌代替。

鄭瑞隆指出，雖然取消唱國歌和向國旗暨國父遺像行三鞠躬禮，但這不表示對國家不重視，因為會場上還是有國旗和國父遺像，愛國並不一定要用唱國歌的方式來展現。

《聯合報》報導，中正大學取消在畢業典禮國歌等儀式，不過鄰近的嘉義大學以及稻江科技暨管理學院仍維持。稻江科技暨管理學院主任秘書劉成表示，畢業典禮流程中「唱國歌」等儀式，代表慎終追遠，對國家的尊重，瞭解國家如何成立，學校強調此基本觀念，目前校方未接到學生反映，也不會刻意調整。

不過，國歌原來是中國國民黨的黨歌，歌詞內容據傳是孫文在黃埔軍校開學典禮上發表的訓詞，1930年，國民政府決議在國歌未製訂前先以黨歌代用，中間教育部雖曾公開徵集新國歌，但參與徵稿的6000多件作品，「沒有任何一件」通過選拔，在1947年行憲後，國民黨中常會另行決議，在未頒訂新國歌前，先暫時照舊。

《關鍵評論網》1月轉載《法操》專文，指出相較於國旗、國徽有《中華民國國徽國旗法》作為規範基礎，國歌從頭到尾都沒有任何法律規範加以明定，有的只是一張政府頒訂的「行政命令」。因此在《促進轉型正義條例》三讀通過後，「國歌問題」無疑是轉型正義問題中十分重要的一環。

而政大校歌過去曾被認為有黨國思想，內容包含「吾黨」、「三民主義」、「建設中華民國」等黨國主義及革命思維，多次被討論修訂歌詞內容，校內組織「政大野火陣線」發動連署廢校歌，並有部分科系發動「罷唱」。而政大也在去年9月校務會議討論之後，決議修改校歌歌詞內容，未來原校歌與校歌新詞將並行。

立法院去年12月三讀通過《促進轉型正義條例》，教育部長潘文忠表示，將依法適度更名或移除威權象徵，後續將跟地方政府與各級學校研商，中正大學也面臨「改名」之虞，不過主任秘書吳明儒當時表示，全台不是只有這間「中正」，還有很多國中小也是，教育部應會擬出一套措施，校方「沒有預設立場」，等待教育部正式來函，再決定如何因應。

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核稿編輯：羊正鈺