《浪漫台三線款款行》：旅人只要開口「相借問」，就是融入當地的門票

採訪整理：林保寶

讓旅人感受到回家的感覺

對文史工作者陳板而言，台三線是「故鄉的感覺」。

他在關西坪林農村出生，一處距離台三線五、六公里的小村莊，一直住到十歲離開。十歲到十七歲搬到台三線旁關西「下三屯」父親經營的鐵工廠生活。「我的青少年可以說是在台三線度過，」陳板說，那時家門口很少巴士經過，很少私家轎車，只有一輛又一輛從山裡載著玉山石礦的水泥原料呼嘯而過的大卡車。屋後是鳳山溪支流，「我在溪裡學會游泳，後來成為新竹高中游泳校隊。」

一直到十七歲陳板離開故鄉，搬到新竹六家庄，台三線變成童年經驗的根源。「我所有的鄉土知識，對動植物的認識，客語的學習與生活，全在台三線，」陳板說。即使離開故鄉四十多年，親族早已搬離，也沒自己的土地，「但感情很真實地在那邊，」陳板說現在談浪漫台三線，對他而言就是「找回童年」，每次到台三線就是最天然的回鄉路。他不會憂慮飲食的問題，不用擔心要輾轉多少班車，因為，心中只有一個想法：「太好了，我的故鄉在那邊。」

小時候，陳板從坪林走路到鄰近公車設站的石光街上，沿路只有一座涼亭，他常常夢想這條路要是能有蓋頂，能免去走路的風吹雨淋日曬多好。「現在回想以前其實是最好的環境，生活在那現場才是真正的夢想，」陳板說。十七歲到三十歲陳板在外讀書工作，就讀竹中、東海大學建築系，畢業後跟著謝英俊建築師設計新竹縣文化中心，進行田野調查。

「當時已開始有本土文化觀念，有機會回大陸尋根，到祖先的原鄉看一看，瞭解文化的變遷。」陳板拿著祖父記載在族譜上「廣東省興寧縣泥坡村東山寺梅子樹下陳屋」的地址，就跑回祖籍的老家尋根。他記得三十多年前搭夜車抵達梅州市時，在火車站旁的旅館用客語詢問住處，接待人員問：「都回來了，你怎麼不回家去睡？」陳板才意識到自己的語音跟家族離開兩百多年的家鄉客語這麼相近。

回台後，跟朋友推動「大家的村史」——每個土地有自己的故事，更讓他了解「在一個地方生活越久，關聯越發深邃」，強化了陳板生活於在地的信心，不用再去追求古文化的根源，而是要勇敢努力面對自己的條件。

「三十歲後，三分之二以上的客庄田野訪查行程都在台三線，」陳板說，那段時間他與彭啟原導演合作拍攝台灣的客家建築紀錄片，「回家感很強烈，交通方式千奇百怪，雖然事後想不起來怎麼抵達，但相信一定會到目的地，旅途雖然費事，但心裡很輕鬆。」十多年在台三線的田野調查與影像紀錄，陳板觀察台三線沒成為台灣發展的第一線，甚至是被拋在背後，「從客觀來說是落後，低度利用，但卻意外保存最美好的客家原鄉」。

「如果可以在台三線上生活十年，不管做什麼，都是當地的產業，」陳板說，「要喜歡這裡，才活得下去。回台三線生活，住上十年，就是永續的產業。」他認為到浪漫台三線是要讓旅人感受到「回家的感覺」，並且把它當產業來經營。不論是短期的微旅行或長期定居，都要深入體會當地人的生活。「市場裡每位賣菜阿婆都是一個故事，」陳板說，「跟著阿婆回她的家，活生生的生活博物館會展現在眼前。」

所有的旅人，必須慢下來、停下來，體會當地居民的處境。「現在的旅行已不是純粹的採購，而是回歸到昔日以物易物的交換，」陳板說，「旅人到台三線可以交換很多東西，即便是停下腳步與老農聊聊天，都可以換到他們感激的微笑，或是送你她自己種的蔬菜、親手煮的一頓飯，甚至留你住宿一夜。」

在台三線，隨緣、隨時、隨便哪條路都可以進去。「旅人會認識當地的地名，學到一、兩句居民日常的語言，或是路邊植物的名稱，」陳板說，「旅人到台三線只要願意開口說兩句話，『相借問』、『承蒙你』，就是融入當地的門票。」

與當地人聊天，問他們動植物或物產的名稱，旅人會意外享受當地人的人文導覽。「這是在台三線旅行的可能，無比的美好，」陳板說。

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書籍介紹

本文摘錄自《浪漫台三線款款行：客居。慢泊留——特色民宿四季忘返》，天下雜誌出版

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作者：天下雜誌人文出版部

始自桃園大溪、平鎮、龍潭，蜿蜒至台中東勢、石岡、新社，全長約150公里的「浪漫台三線」，是全台最具客庄特色的客家人文廊道。

本書以生活分享、美麗共生、光陰故事、運轉連結等四大篇章，十五個浪漫台三線主線或周邊的特色民宿故事切入，敘述這些特色民宿如何在新舊之間保持台三線地景風土、客家文化特質，打造讓旅客小歇，甚至流連忘返的居住空間。無論是分享自己的退休生活、有機理念，甚至改造自己的老屋舊居以款待旅客，「好客」就是他們的待客之道。

本書附有「鐵馬追風慢活十路線」折頁，是慢遊「浪漫台三線」的最佳參考資料。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航