《浪漫台三線款款行》：讓每一處客家庄，都能說出自己獨特的食材故事

採訪整理：顧蕙倩

達人帶路邱寶郎——客家造鎮「灶」出新遠景

出生新竹縣峨眉鄉的客家國宴菜主廚邱寶郎，會說一口好菜，更會烹調一桌好菜，平日除經營一家餐飲創作工作坊，更時常代表國家出國宣慰僑胞，以一道道的家鄉美食撫慰旅居異鄉的遊子們。看著海外僑胞們邊吃邊流淚的情景，邱寶郎更清楚地告訴自己，客家美食的故事一定要傳唱下去。

提起客家美食，邱寶郎說「惜物、簡單」就是客家菜的精髓，享受客家菜，可從在地客家菜的產地與歷史認識。客家人依時令耕種，到了冬天有蘿蔔，就製成蘿蔔乾，收成長年菜，就大量醃製成客家酸菜、福菜及梅干菜延長保存期限，「像客家多醃漬物，那是來自於客家人居住山上，天氣寒冷，醃漬易於保存食物的原因。但是我強調客家菜以傳統為主，輔以創新，這就是為什麼『客家封肉』絕不能以雞腿取代豬肉，拿捏『肥、油、鹹』合乎現代人養生觀念固然重要，但前提是必須瞭解客家菜的基本精神。」

異於一般美食評論家的大聲疾呼，國宴大廚邱寶郎以一位從餐飲學徒的心情體會「客家料理」在大城市不易生存的困境，他認為要先導正台灣消費者的觀念，「想在雙北市開店經營客家餐廳，店租貴，開銷大，客家料理的食材來自生活，米粄、菜包、客家小炒本無須抬高價錢，但為求提高消費單價，只能加入高檔的海鮮烹調，這樣客家料理也就無法這麼在地純粹了！」

邱寶郎認為追求「客家料理」精神的同時，還是不能忽略店家求生存的基本要求，但是客家原鄉在地的客家餐飲，除了顧好生存的基本盤外，當以烹調保存在地食材的特色，呈現各地食物的獨特風格為主。

「政府以『浪漫台三線』投入大筆資金，輔導當地產業，這個政策非常令人激賞，如何輔導台三線的客家地區發揚自己的獨特性，並經營為適合生活、休閒、深度旅遊的場域，是政府相關單位可以進一步思考的。」邱寶郎語重心長地說，「客家料理非常注重就地取材，浪漫台三線的客家聚落真是各具特色，民以食為天，觀光客到了當地，以客家美食呈現在地性，就能讓他們記憶猶新，不會覺得來十地和來一地一般，就能吸引客人紛紛回流。」

邱寶郎常年擔任地方政府與客委會輔導認證客家餐廳的工作，他強調能符合認證標準的客家餐廳，基本上一定依當地環境設定，且須具備百分之七十以上的客家菜為基礎。從浪漫台三線的「大溪」談起，邱寶郎仍然不忘提醒消費者的「高CP值」觀念需要改變，「『高CP值』引來一窩蜂的消費者，便宜又大碗的餐飲背後可能犧牲了多少真正的好料理呢？桃園大溪的『溪友緣風味料理店』就是一個消安、衛生、品質合格的餐廳，菜色深具客家味，值得推薦。」

「桃園龍潭的『大江屋復古餐廳』位於龍潭山上，老闆是種茶起家，至今已經營二、三十年，客家傳統菜居多，深受單車族、重機族的喜愛，滿山的李子園、桃子園也非常適合一家人踏青用餐。」邱寶郎說，考慮到在地食材的特性，這是讓客家菜深根浪漫台三線的關鍵。

Photo Credit: 芳蘭 徐芳蘭 @ Flickr CC BY 2.0

「像新竹關西的『仙草』，新竹新埔的『柿餅』、『粄條』、『九降風』，苗栗的『紅棗』、『草莓』、『梅子』，還有我的家鄉新竹峨眉的『東方美人茶』，非常適合開發『茶餐』，像坪林的茶餐就開發地非常成功。峨眉位於台三線中段，距離北埔還有五公里，在地的『耕野月眉餐廳』就很值得推薦。」

邱寶郎認為新竹北埔非常適合輔導為客家亮點小鎮，交通便利，觀光條件充足，居民可以在地生活，不必移居外地求生存，政府可輔導商家依各自發展的特色重點分區經營，「遊客進來北埔，不是只有到老街從頭吃到尾，還不知道北埔在地異於其他客家庄之處，而是要能感受北埔的獨特性。」

「店家也要會說一口好菜！」邱寶郎說，「北埔的『老頭擺餐廳』古色古香，能呈現在地性，其他的店家如果能好好發展『客家擂茶』的傳統，為店員做好教育訓練，發揚光大在地食材的特色，告訴遊客擂茶用具如擂棒為何以芭樂樹、油茶樹最佳，並要求擂缽以陶土燒製的藝術美。以一人一份取代一桌飲用的習慣，讓遊客知道食物的特色為何，提高食物的附加價值，相信不會讓遊客有『逛十家店等於一家店』的錯覺！」

邱寶郎以自己出國宣慰僑胞的經驗為例，他教當地僑胞做菜，每一道菜都能說出每道菜的故事，如果政府能做到「產、官、學」同一陣線，讓浪漫台三線的每一處客家庄都能說出自己獨特的食材故事，並以「客家造鎮」為誘因，商家願意配合為方向，讓浪漫台三線清楚展現客家的亮點，如此一來，客家美食的技術與精神，才會因為觀光產業的復甦而逐漸振興。

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書籍介紹

本文摘錄自《浪漫台三線款款行：客食。慢自香——特色餐廳家常真食》，天下雜誌出版

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作者：天下雜誌人文出版部

始自桃園大溪、平鎮、龍潭，至台中東勢、石岡、新社等，全長約150公里的「浪漫台三線」，是全台最具客庄特色的客家人文廊道。

《客食慢自香》以「傳味」、「鄉味」、「知味」、「玩味」四大篇章，講述十五個浪漫台三線主線或周邊的餐廳故事，深入淺出敘述這些客家餐廳如何運用純正的客家食材，堅持做出記憶中的老味道；或者與時俱進，烹調出符合養生、健康概念的創新客味料理。

本書附有「鐵馬追風慢活十路線」折頁，是慢遊「浪漫台三線」的最佳參考資料。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航