《科學》期刊揭露陳慶士8篇論文造假 中研院：台灣學者最嚴重的國際處分

中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士今(31)日傳出因為8篇論文造假,辭去美國俄亥俄州立大學教職。對此,中研院秘書處證實已知曉此事,目前正在處理當中。

重量級的《科學》期刊網站披露,中央研究院生物化學研究所前所長、特聘研究員陳慶士,2006年到2014年發表的8篇論文造假。

《科學》報導,俄亥俄州立大學 30日發表一份長達75頁的報告,指出癌症科學家 陳慶士8篇論文裡的14個研究範例,被發現犯下圖資處理不當,以及蓄意篡改資料的罪名。調查過程中發現,陳慶士表示實驗室並沒有存放實驗日誌,只有個人每周進度報告,並沒有正在進行實驗的每日進展報告。

調查委員會報告建議陳慶士與論文合著者、期刊合作,立刻撤回2006年至2014年間發表的這8篇論文。 而 根據 湯森路透智權與科學事業部( Clarivate Analytics)的報告, 8篇論文 共被引用超過300次。

俄亥俄州立大學 表示, 陳慶士參與的相關抗癌複合物研究1b的臨床實驗,也在2017年6月被停止,以免危及病患健康。

Photo credit: ClinicalTrials.gov

陳慶士畢業於國立台灣大學農業化學系,碩士攻讀台大生物化學系所,畢業後前往美國威斯康辛大學攻讀藥物化學系所。2014年,陳慶士返台擔任中研院生化所所長,而這8篇論文都是陳慶士在美國俄勒岡州立大學作的研究(陳慶士於2001年在美國俄亥俄州立大學醫藥化學暨內科醫學擔任教授至今)。

《自由時報》報導引述中研院資料,陳慶士曾獲美國前列腺癌基金會研究獎、美國赫斯特基金會研究獎及美國科學促進會會士,專長為藥物化學、癌病研究、化學生物學及轉譯醫學,研究融合當代藥物化學與分子及細胞生物學,進行標靶辨識與新藥開發。去年四月曾於成功大學合作解開維生素E預防與治療癌症的獨特機轉作用,引起全球矚目,創造出的新化學分子抗腫瘤效力不但提升20倍以上,更被看好具有開發新藥潛力。

陳慶士在學界表現亮眼,根據《科學》網站,他在俄亥俄州大學任教期間年薪超過20萬美元(逾新台幣580萬元),而他在癌症研究與治療學會(Lucius A. Wing)擔任主席,2010年獲得俄亥俄州大學頒發「年度創新人物」(Innovator of the Year award)。而陳慶士也從美國國立衛生研究院(U.S. National Institutes of Health)獲得超過800萬美元(逾新台幣2.3億元)資金,共發布將近200篇論文。

陳慶士擁有多項癌症研究技術專利,其中一項在2017年3月被位於紐澤西州的生物製藥公司Arno Therapeutics取得獨家授權專利技術。不過該公司表示,這項專利權已被取消,因為陳慶士論文研究對公司藥物研發毫無成效(zero impact),並強調這件事和俄亥俄州大學調查事件無關。

造假數據誰的錯?

中研院生物化學研究所特聘研究員陳慶士因論文造假,已辭去美國俄亥俄州立大學教職,中研院今日也發出聲明稿,表達遺憾,並指出陳慶士已口頭請辭特聘研究員,並獲同意,此案已由倫理委員會進行調查。

《上報》報導,針對陳慶士 被要求撤回論文,並辭去中研院特聘研究員獲准一事,中研院學術諮詢總會執行秘書孫以瀚透過電話訪問表示,「目前聽過最嚴重的台灣學者國際處分。」

陳慶士辭去俄亥俄州大學職務前1個月,已經先辭去台灣大學生化科學研究所合聘教授職務,目前仍保有中國醫藥大學新藥開發研究所特聘教授兼新藥開發中心主任頭銜。

至於有媒體報導,陳慶士曾向孫以瀚表示,論文造假部分是研究室學生「美化數據」。孫以翰則表示,他僅是表達部分實驗室曾發生過,並非解釋論文造假事件。

中研院聲明稿指出,去年底陳慶士已主動告知院方正接受美方調查,院方當時曾進行初步瞭解,惟因其研究均是在美國俄亥俄州立大學進行,該校當時已在調查,並蒐集研究原始圖檔做驗證,因研究資料已遭學校留存,當事人無法提出原始數據說明,故靜候美方調查結果。

