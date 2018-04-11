《浪漫台三線款款行》：台灣的里山模式，在苗栗客家人身上充分實踐

採訪整理：林保寶

鄉親帶路何承育——人最舒服的環境 台灣里山的縮影

勤美學執行長何承育在台北忠孝東路鬧區出生，之後讀書、工作都離不開城市，一直到三年前，被公司調去接苗栗香格里拉樂園的案子，才第一次有機會接觸土地與農田。

他形容香格里拉樂園是「超級老樂園」，已經創立二十九年，五年前勤美集團買下時已經十多年沒賺錢。「上任第一件事就是想把台中勤美術館的精神帶過去。」何承育說，三個月後發現行不通。苗栗的客家族群與地形特性，保守而與世隔絕，自成一格。慢慢與苗栗當地二十多位夥伴合作後，就發現「做的事情要有感情，得從土地開始」。

何承育與夥伴們於是從頭來過，與夥伴們從鄉土調查開始，慢慢與當地人合作找出「勤美學山那村」的精神，讓旅客在山那村能有在地的體驗。「往下挖，才發現苗栗很精采的層次，」

何承育笑說。他慢慢發現苗栗絕大部分的土地位居丘陵，客家人在夾縫中求生存，非常節儉，做菜物盡其用，非常環保，「客家人是里山文化的代表，真正的做到自然永續。」

何承育反觀自家公司，從營造跨足環保休閒產業，發現台灣人的里山模式在苗栗客家人身上充分實踐了。「土地上每一樣東西都有用處。土可拿來燒磚瓦，盛產的蔬果拿來醃漬，惜物又與大自然和諧相處，」何承育感受到苗栗人的克勤克儉與對自身生活文化的榮耀感，「那就是里山人的精神。」這三年來，他第一次喝過酸柑茶，吃了柿餅，聞過醃豬肝的特殊氣味，也嘗過客家菜脯的滋味。「在山那村園區這些日子很有意思。」何承育說。

他看到報導得知頭份尖山足球隊獲得全國冠軍，卻沒有足夠的經費可以出國比賽為國爭光。「我們找來這些小足球員當山那村的足球教練，讓全家人分組踢足球。」何承育說，在一大片草地上看到這些小足球員的熱情，也感染了來山那村的客人。

香格里拉樂園有四十公頃土地，未來希望提供旅人土地五感體驗。可親自從事作物種植，實際參與職人手作，未來希望園區自給自足，所有東西都從在地產生，能讓旅人體會苗栗在地文化。「從慢慢吃一頓飯，走進森林散步，發現一隻獨角仙，發現苗栗獨特的生態與人文環境，」

何承育說他自己就發覺苗栗野鳥很多，或許跟丘陵地形與四處都有小埤塘有關，「只是每次查出野鳥的名字又忘記了，蝴蝶跟昆蟲也是。」

每種生物都有它需要的棲息地面積，據調查石虎需三十公頃，人類基本需要五公頃的棲息地。「希望在園區四十公頃的土地上，能劃出五公頃規劃人的聚落，有田地、建造房子，有空地養雞養鴨，聚落旁也有森林與水池，整個村落擁有自然的生態環境，」何承育說出山那村未來的規劃，「能辦森林大學，讓台灣人學習與森林的相處，蓋樹屋，讓前來的旅人更容易親近自然。」

一間樸素的三合院，前面一片稻田，旁邊一池水，屋後一座小山。這是台三線常常可見的風光。「也是人居住最舒服的環境，」何承育說，想感受自然就往山裡走，想貼近城鎮就往前，「這就是台三線的淺山文化，苗栗是台灣里山的縮影，我們正針對這淺山文化做研究調查。」

台三線沒有過度開發，因此才有樸素的村鎮、各處的老街，需要旅人慢慢仔細體會。「慢才有意思，」何承育說。

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書籍介紹

本文摘錄自《浪漫台三線款款行：客遊。慢巡庄——休閒農場親近大地》，天下雜誌出版

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作者：天下雜誌人文出版部

始自桃園大溪、平鎮、龍潭，至台中東勢、石岡、新社等，全長約150公里的「浪漫台三線」，是全台最具客庄特色的客家人文廊道。

本書以「食尚生態」、「親子同歡」、「無毒有機」、「同村共好」四大篇章，十五個浪漫台三線沿線休閒農業區中的休閒農場切入，訴說他們如何善用自然及人文資源，打造出一座座兼具友善農業和生態教育等意義的休閒農場。

本書附有「鐵馬追風慢活十路線」折頁，是慢遊「浪漫台三線」的最佳參考資料。

Photo Credit: 天下雜誌

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航