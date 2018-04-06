只靠「勇敢說不」面對性侵威脅，就像卡通情節一樣荒謬

不知道各位有沒有看過《愛探險的Dora》？這是一部兒童教育卡通，教會孩子認識英文單字，可能還有一些生活知識的成分。看過這部作品的人，應該都知道「搗蛋鬼狐狸」（Swiper）這個角色，幾乎每集都會出現對主角Dora的探險搞破壞。

許多成年人都會覺得，只要Dora對搗蛋鬼狐狸喊三次「搗蛋鬼別搗蛋」（Swiper No Swiping），搗蛋鬼狐狸就會說：「哦！討厭」，然後就真的不會搗蛋，這樣的設定在現實中非常詭異，甚至有人畫了漫畫來諷刺這個設定。

可是這樣的觀念不僅出現在《愛探險的Dora》中，我們的主流社會也有類似的問題。那就是在性騷擾與性侵害防治上的「勇敢說不」標語，幾乎從學校教育到政令宣導都長這樣，有時毒品防治也會用同樣的標語，令人感到非常地荒謬。

性侵者不會在光天化日、眾目睽睽之下，正面走到我們面前，身上寫著我是性侵者，或是告知我們待會兒要性侵我們。我們拒絕與否不是性侵者所在乎的，可能還會讓他更興奮，甚至對我們痛下毒手。

不過「勇敢說不」在實務判決上是有某種意義的，因為目前台灣在強制性交的判定，一定要受害者舉證有「明確拒絕」，而不是瑞典等重視人權的國度，是性主動方要取得對方的「明確同意」。導致年幼、過度恐懼、身心狀態不佳與權力關係不對等的受害者難以獲得司法正義。

根據受害者與倖存者的經驗，我們可以知道當下要「明確拒絕」有時是有困難的，無論是對性的不夠理解的陌生，害怕自己有危險或破壞關係，過度緊張恐懼而導致的身體凍僵反應，甚至是當下可能根本沒發現（如偷拔保險套）等情況，這些都是需要社會理解的。

「勇敢說不」的觀念更造成許多受害者面臨「譴責被害人」（victim blaming）的問題，不少人會質疑，性侵害發生是不是受害者內心不夠勇敢、音量不夠大聲、語氣不夠堅定、意識不夠清醒、提防不夠周延等。也因此根據現代婦女基金會2017年的調查統計報告，六成台灣男性不認為惡意拔套、喊停不停、受害者沒有強烈拒絕反抗就是性侵。

如今席捲全球，至少說整個西方社會的#MeToo運動，鼓勵與支持受害者、倖存者發聲，讓社會看見性侵事件的多樣性，進而打破「少女在夜路被暴徒襲擊」等性侵刻板印象，以及目前在司法實務上的舉證及定罪困難，「勇敢說不」的童話，希望可以不再存在於這個社會。

本文經吳馨恩授權轉載，原文發表於此

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