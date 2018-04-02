貨幣裡的澳洲史：從囚犯的銀元，到世界第一張塑膠鈔票

文：Yun-Wei Huang （島國連線編輯）

一個國家的錢幣會隨當下的時空背景而有改變，澳洲也不例外。

澳幣簡史

最早在原住民時期，澳洲多為以物易物，工具、食物、貝殼等都能作為交換的物件。1788年，英國第一艦隊抵達澳洲，開始進行殖民統治。殖民初期，錢幣尚未統一，於是流通的錢幣有數種──像是英鎊、西班牙銀元、印度盧比和荷蘭盾。這些錢幣多半來自軍官、水手，以及被到澳洲的囚犯。

直到1825年，英國通過《英鎊銀幣法》（Sterling Silver Money Act），正式訂定了在澳洲專用的英鎊，這些英鎊會在英國鑄造後再運往澳洲。此為澳洲首次官方統一流通貨幣。1855年，英國皇家鑄幣局在澳洲雪梨開設分行，其後在澳洲多處也陸續開設分行，自此澳洲開始自行鑄造澳用英鎊。

1901年，澳洲脫離英國殖民，到了1910年，澳洲終於有屬於自己的貨幣。但初期這些貨幣仍參考了英國的幣制：英鎊、先令和便士（1英鎊＝20先令，1先令＝12便士）。1963年政府宣布將澳幣改為十進制，並請設計師以澳洲元素設計澳幣圖案。

1965年，皇家澳洲鑄幣廠在坎培拉設立，澳洲開始鑄造新的十進制硬幣，新制紙鈔也同時開始印製，並於隔年發行。此時的硬幣有1分、2分、5分、10分、20分和50分，鈔票有1元、2元、10元和20元。再過了一年（1967年）又發行了5元紙鈔。

1969年，原本圓形的50分硬幣被12邊形硬幣取代，沿用至今日。1973年發行50元鈔、1984年發行100元鈔、1984年發行了1元硬幣取代1元紙鈔。

1988年推出2元硬幣後，2元鈔票也停止發行。同年澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）和澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）發行了塑膠製的10元紀念鈔，這是世界上第一張塑膠鈔票。

而在1992年後，1分和2分的硬幣被淘汰，同時澳洲正式流通的鈔票也逐漸改用塑膠材質。此時鈔票的面額有5元、10元、20元、50元和100元。

為了預防偽鈔，鈔票的印製也會更新技術。第一個改變的是5元鈔票，在2016年9月1日發行；10元鈔於2017年9月20日發行，而新的50元鈔預計於2018年底發行。

澳洲1988年發行的塑膠紀念鈔票。｜Photo Credit: Source@Wiki Fair use

現行澳幣所使用的圖樣

5分：針鼴

10分：澳洲國寶--琴鳥

20分：鴨嘴獸

50分：澳洲國徽

1元：袋鼠

2元：澳洲原住民

5元正面：英國女皇伊麗莎白二世

5元背面：澳洲國會大廈

10元正面：班卓・派特森（AB 'Banjo' Paterson），澳洲著名詩人、新聞工作者、馬術師

10元背面：丹恩・瑪麗・吉爾摩（Dame Mary Gilmore）澳洲著名作家、新聞工作者、詩人、社運人士

20元正面：瑪莉・瑞比（Mary Reibey）澳洲女商人，因其慈善作品及對教會、教育的興趣而享有名聲

20元背面：約翰・菲力恩（Reverend John Flynn），開創了全世界第一個航空醫療服務

50元正面：大衛・烏奈龐（David Unaipon），首位有出版品的原住民作家，也是位發明家

50元背面：伊迪絲・科文（Edith Cowan），澳洲首位女議員、女權及兒少保護社運人士

100元正面：內莉・梅爾巴（Dame Nellie Melba），世界知名女高音，在澳洲頗負盛名

100元背面：約翰・蒙納許（General Sir John Monash），澳洲最偉大的軍官之一，也是位工程師。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航