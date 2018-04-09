大衛考柏菲和賈伯斯都擁有的專注能量，讓台下眾人為之瘋狂

文：Joyce Huang（喬宜思）

9-52：專心的通道

專注的力量，引導眾人聚焦的能力

Photo Credit: 本事出版

定義

這是一股來自生命底層、極為專注的力量，擅長用來集結眾人焦點，集思廣益，思考問題癥結，才有機會改進或創造出更好的運作模式。抗壓性強。面對壓力反而會異常沉著冷靜，當專心一志處理某事時，精神非常集中，能專心審視所有細節，從中理出焦點。當他們決心投入某件事情時，能為所屬的群體，指出共同的焦點與方向。

專注是為了改善社會事務

這條通道的人能專注處理細節，找出事件的問題所在。當繁多紛雜的外在訊息，全部湧進來時，他們可以不動如山地分辨出哪些訊息是關鍵、哪些訊息是雜訊，並從中爬梳整理。在既有的運作模式中，試圖理解，抽絲剝繭找到出錯的原因。同時，還能將大眾的注意力聚焦在此，才能集眾人之力，共同關注並改善問題。

他們反覆檢視、觀察、注意所有藏在細節裡的魔鬼，為的是找到一套放諸四海皆準的模式，或者為了改善這套模式，找到行得通的方式。換句話說，這是一條必須運用在社會議題與大眾事務的通道。有這條通道的人一旦關注某個議題，如流浪動物、官商勾結、飲食安全等，就能聚焦並從大量資訊中，爬梳出事件的始末、環節、關鍵點與解決之道，並引起周遭與社會的注意力。以前，這是專屬於新聞媒體的特質，如今在網路發達的時代，有這條通道的人，可以有更多管道與平台發揮自己的特質。

有特別多記者與大眾媒體人員都有此通道，一來是此通道的人若活出自己的設計，一定會很關心社會議題，並試著從中理出始末頭緒；再者，藉由大眾媒體的傳播，他們關心的焦點會引起社會注意。他們的特質就是聚焦社會議題，吸引所有人關注，讓問題因此獲得修正。他們能不動如山地停留在某處，挖出更多細節，審視原本的運作為何出錯。他們檢視所有事實，邏輯性地羅列線索，最後建立出一套他們認為得以運作的方式。

專注的能量本身是中立的，但是把這股能量投注在什麼樣的議題上，出於個人的選擇。若選擇專注在正面的議題上，群眾的注意力就會聚焦在正面的議題上。反之，若專注在負面的攻訐上，那麼群眾也會一齊掉落黑暗的淵藪。加上這條通道的人多半只能集中火力於一件事上，無法分心多用，說好聽是專注，一不小心也容易流於偏執，只能看見自己想看的部分，放錯焦點，或者焦點放在某件怪異的事情上。於是，周遭人的注意力就這樣莫名被導引至奇怪、偏離軌道或者完全不是重點的事情上頭。事件永遠可以以不同的觀點來看，也有不同的切入點能深入探討。而你，有這條通道的人，究竟把焦點聚集在哪裡呢？這是值得好好檢視與深思的地方。

聚焦能力強大

魔術大師大衛．考柏菲（David Copperfield）有這條奇妙的通道，他最為人所知的是，在全世界無數眼睛的觀看下，讓自由女神像消失無蹤的大型魔術。而這也是將這條通道特質運用與發揮到極致的呈現，在精采的表演背後，魔術師必須反覆而專注地詳細檢視每一個細節，所有的環節都要仔細確認。哪些可能會出錯，哪裡可能被識破，是否有可以變得更完善更好的地方，都要花費心力前後思量，絕不能遺漏任何看似微細的環節。如此一來，才能讓整體表演進展得順利又順暢。同時，當舞台布幕拉起的那瞬間，之後的每一分每一秒，他就要萬分專注地吸引住全場的注意力，就算誤導也好，當大眾的焦點被引導到某一點時，往往就會全然忽略私底下正悄悄運作的人事物。魔術就是一場聲東擊西的遊戲，魔術師對此尤其擅長，眾人必須目不轉睛鎖定他所導引的方向，才能讓表演完整又圓滿地傳達出來。

除了魔術師，媒體的運作說穿了，不也是同樣的道理嗎？媒體是最大的聚焦器，它引導社會大眾聚焦在某個特定的議題上。此時此刻，追風追雨聲勢浩大，一旦風潮過後，突然同樣的議題再也沒人在意了。回頭再看，社會大眾有如大夢初醒，開始覺得自己之前所關心的一切，說穿了還不就是一些奇怪的事情，或是討論名人八卦，或是跟著流行失心瘋地失去判斷力，讓周圍人宛如被洗腦催眠一般，莫名對某事某人狂熱不已。

有這條通道的人因為聚焦力量強大，他們對事件的關注，都必然有其影響力，影響範圍大小則取決於此人是否活出自己設計的精髓。格局或大或小，小則在公司揪團，導致整群同事不務正事，花了一整個下午在採買，大則擴展至大衛．考柏菲，施展一手巧妙魔術，吸引全世界關注。當然我們絕對不能漏掉同樣也具備此條通道的賈伯斯，當賈伯斯生前每每發表蘋果新品時，他的一言一行宛如有種磁鐵般魔力，讓我們每一個人都緊盯著電視。不僅是蘋果所推出的新商品備受矚目，掀起風潮，引發極度熱烈的瘋狂討論。他的存在、他的願景、他的風采也都是眾人聚焦所在。他所在意的，讓大眾為之瘋狂，這就是這條專注的通道，發揮到極致的最佳佐證。

若專注在自己的事情上，則易鑽牛角尖

專注是一股難得的動能，專注的當下，壓力與時間彷彿再也不存在了。有這條通道的人天生耐壓，就算來自外在環境的壓力排山倒海，都能不動如山，進入某一種心神凝聚的狀態，冷靜而仔細地研究諸多相關細節。無形中，也就引發了更多人進入他們所專注的世界裡。

無庸置疑，專注的確威力大，但是請好好善用這股力量。若選擇只看自身不足的地方，或深陷負面情緒，只專注找自己麻煩，就會特別鑽牛角尖。如此一來，原本專注的特質將轉變成完全動不了的卡關狀態，反覆不停專注檢視自己哪裡有問題、哪裡出錯。但此刻偏偏容易放錯重點，專注在奇怪或者錯誤的地方，不斷鬼打牆，不管怎麼檢查審視，都得不到正確答案。

給這條通道的人的建議

專注的特質具有巨大的影響力，但請用在社會議題或大眾事務上。不管是什麼訊息，只要你內心對之有所呼應，就可以是你專注的議題。在現今網路發達的年代，你本人就是一個強力放送台，請將你善於聚焦、檢視細節，並找出解決之道與方向的能力，用在公共事務上，而不是鑽牛角尖檢視自己私人之事，才不會浪費你的才華。

通道名人：大衛．考柏菲、賈伯斯、茱莉．安德魯斯、張國榮

書籍介紹

本文摘錄自《活出你的天賦才華：人類圖通道開啟獨一無二的人生》，本事出版

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作者：Joyce Huang（喬宜思）

如果每個人一出生，便知道自己有哪些天賦才華，並瞭解如何使用，一輩子只要做自己，活出自己這個版本的一百分，這樣的人生，是不是很省力、很美好？

人類圖，便是你的人生使用說明書。透過出生資料，告訴你自己的設計。人類圖中的通道，代表不同的天賦才華，是每個人生命動能所在。每一項天賦才華，都有具體可行的使用方法與建議，而每條通道中都有代表性名人，他們的一生是天賦的使用範例，本書將幫助你瞭解，並使用上天賜給你的神奇配備！

如果每個人都是唯一的存在，為什麼要複製別人的特質與成功？

長久以來，我們的社會熱中歸納每一條可能通往成功的路徑，尋找出成功方程式，然後拼命想複製它。我們自小被教育、被訓誨著，順應文化與社會的既定價值，比照成功人士的特質，拼命想補足自己欠缺的特質。我們以為只要努力，就能在自己身上複製出成功的典範。這些成功方程式，表面看似非常合理，其實很難全都做到：要勤奮努力、充滿好奇心，有創意、還得訓練自己有條有理、有恆心有毅力……

久而久之，我們忘記了自己是什麼樣的人，有什麼特質，更遑論該如何做自己。做自己，就是你的成功方程式

如果成功真有其方程式，箇中的關鍵絕對不是來自模仿。適用於別人的不見得適用於你，你所能作的，只是專注地盡其所能，讓此生活出自己這個版本的一百分。一輩子只要做一件事：做自己，將上天賜予我們的天賦才華，淋漓盡致的發揮。如果真的能做到這樣，必定擁有發光發熱的人生。人類圖就是這樣一套工具，幫助你瞭解自己的才能，並協助自己如何發揮。透過它，你會重新「發現」自己，瞭解自己此生所為何來。

Photo Credit: 本事出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航