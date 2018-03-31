15人死亡、上千人受傷，以色列為何在加薩走廊的「土地日」遊行開槍？

巴勒斯坦的加薩市（Gaza City）近日進行大型示威遊行，數萬市民遊行至以色列邊界附近，為了紀念一年一度的「土地日」。不過昨（30）日卻爆發以色列和巴勒斯坦之間的軍民衝突，至少15名巴勒斯坦人死亡，超過1400人受傷。這是自2014年爆發加薩戰爭以來，以巴衝突中單日死傷最嚴重的暴力事件。

（中央社）以色列軍方聲稱，30日稍晚，巴勒斯坦人企圖開槍攻擊邊境的以國軍人，但並未造成任何人受傷，以軍隨後針對3處哈瑪斯集團（Hamas）陣營發動坦克砲火和噴射戰機空襲行動。

包括婦女、孩童等抗議人士稍早聚集到數個遭封鎖的領地。然而，以色列軍兵沿東方及北方邊境駐紮，這些封鎖領地都駐有以色列兵力。少數人靠近重兵駐守的邊界圍牆，距離僅數百公尺，以色列安全部隊便出動無人機，施放催淚瓦斯和實彈，逼他們折返。

加薩市衛生部說，有16名巴勒斯坦人遭以軍殺害（據《路透社》31日報導，死亡人數下修至15人）、超過1400人受傷，其中包括遭實彈擊中的758人，其餘則中橡皮子彈或吸入催淚瓦斯。

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聯合國安全理事會今晚也召開緊急會議，討論加薩走廊情況，各方皆對暴力升級表示憂慮，但在聯合聲明中未就致命衝突達成共識。聯合國負責政治事務的助理秘書長澤里洪（Taye-Brook Zerihoun）擔心，情勢恐在未來幾天惡化，敦促各方展現最大程度克制。

原來和平的「土地日」遊行，為何變調成血染之路？

3月30日，是巴勒斯坦的「土地日」， 這一天是為了紀念1976年3月30日，當時以色列政府徵用以色列北部巴勒斯坦人擁有的土地，安全部隊在抗議活動中 槍殺了 6名巴勒斯坦人。每年此時約旦河西岸、加薩走廊的巴勒斯坦人都會走上街頭，要求「非法統治者」以色列撤出佔領區、承認巴勒斯坦的法律存在，以及百萬難民的合法歸鄉權。

加薩走廊200萬居民中，大多數都是1948年因以色列建國 爆發戰爭的難民，或者是這些難民的後裔。 以色列對於加薩走廊實施經濟封鎖長達數十年， 限制了人員和物資進出巴勒斯坦領土。

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今（2018）年時逢「以色列建國／巴勒斯坦淪陷」的70周年，「土地日」的氣氛更格外緊張。

以色列早對邊界遊行嚴陣以待，國防部長利伯曼（Avigdor Lieberman）在遊行開始前，罕見在推特（Twitter）以阿拉伯文警告加薩民眾：「哈馬斯領導人陷你們的生命於危險之境，我建議你們繼續過正常生活，不要參與這場挑釁行動。」

哈馬斯（Hammas）是一個巴勒斯坦伊斯蘭教遜尼派組織，哈馬斯建立的目的是為了解放以色列占領下的巴勒斯坦。哈馬斯在2007年擊敗巴勒斯坦另一解放組織「法塔赫」（Fatah），奪取了加薩走廊控制權。

但哈瑪斯方面卻強調，土地日的抗爭，就是為了反抗以色列的佔領暴政，「我們不會退縮，我們的人民有權回到先祖之地！」

雖然遊行主辦者原本希望這場遊行的氣氛有如嘉年華，不僅設有流動式盥洗室，還備有免費食物、飲水與Wi-Fi，吸引民眾攜家帶眷參與遊行，然而遊行最後變調，成為2014年來以巴之間最嚴重的衝突。

遊行中，雖然大多數抗議者都留在營地，但一些年輕人忽視主辦者遠離圍欄的呼籲，並向以色列陣地靠近。

以色列國防軍（IDF）表示，暴亂中汽油炸彈和石塊被 扔向圍欄，部隊於是向主要煽動者開火。 一名發言人說，所有遇難者都試圖破壞邊界的圍欄。

不過， 巴勒斯坦則指責以色列使用不相稱的武力。目擊者聲稱，以軍部署了 坦克和狙擊手，並至少在一個地點使用無人機噴灑催淚瓦斯。

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加薩人在抗議什麼？

「 我們舉起的是和平的旗幟，我們沒有什麼可以傷害敵人的。」一名63歲的教育主任 君地亞（Hamed Jundiya）也參與遊行， 他在邊界圍欄幾百碼處豎起帳篷。他說 加薩人對於沒有工作、電力與開放邊界的生活感到絕望。

2007年，哈瑪斯從巴勒斯坦自治政府手中奪取加薩走廊以來，以色列與埃及隨即關閉邊界，孤立加薩走廊，連約旦河西岸的巴勒斯坦政府也對加薩走廊展開制裁，讓加薩走廊經濟崩潰，民不聊生。

目前，加薩地區仍遭遇以色列的邊境管控，除了陸上邊境的物資進出，需要由埃及、以色列軍方批准外，加薩沿海亦被以色列海軍重重封鎖，超過岸邊6海浬全面禁航、禁漁，否則「格殺勿論」。以色列表示，加薩的「禁海令」是為了阻止「恐怖組織哈瑪斯透過海上偷渡軍火」；但不少加薩漁民，卻時常困於潮汐或貪於生計，而慘遭以軍海上擊斃。

去年12月，美國承認耶路撒冷是以色列首都，更擴大了以色列與巴勒斯坦的緊張關係。這次的遊行原可望維持6個多星期，持續到5月15日，即以色列成立70週年，也是到美國駐以色列大使館遷移到耶路撒冷前夕，時間大約落在5月14日。

不過，以色列國防軍發言人重申， 以色列不會允許大規模侵入以色列領土。他說 哈馬斯和其他恐怖組織正在利用抗議活動來掩護襲擊事件，並表示如果暴力繼續發生，「我們將無法繼續將我們的活動限制在籬笆地區，並將在其他地方採取行動對抗這些恐怖組織。 」

以色列軍方擔心持續的襲擊事件，目前軍隊仍處於高度戒備狀態。 以色列軍也對加薩走廊（Gaza Strip）3處哈瑪斯集團（Hamas）陣營發動坦克砲火攻擊和戰機空襲。不過，據稱槍擊未造成任何人員受傷。

而30日爆發的衝突，也是2014年以巴衝突以來，死亡人數最多的一次。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）則敦促聯合國安理會應盡快保護巴勒斯坦人，宣布巴勒斯坦31日哀悼一天，並稱以色列必須為衝突負全責。

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核稿編輯：羊正鈺