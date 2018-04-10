犯錯不會讓你落入失敗——否認與怨懟才會

文：大衛・柯維、史蒂芬・瑪迪斯

她又翻找書頁，「啊，這段也很棒。」她再讀道：

父母以為他們可以藉由讚美孩童的智力與天賦，就給孩子們永遠的信心，就像送禮物一樣。這是行不通的，事實上，還會適得其反，因為如此一來，孩童在一遇到困難或出錯時，就會立即對自己產生懷疑。

如果父母想送一份禮物給孩子，最好的做法是教導他們去愛上挑戰，對錯誤感到好奇，樂於付出努力，不斷學習。如此一來，小孩就不會再為讚美所奴役，這個方法會讓他們一生受用，因為這對「自信」，同時有建立與修補的效果。

薇朵繼續翻找下一段引文，指尖停在某一行：

無論具備何種能力，努力都能燃它，讓它轉化為成就。

講得真好。這段話證實了我剛才跟你說的一萬小時法則。披頭四的確擁有天生稟賦，莫札特也是，但如果沒有勤奮努力，他們的天分也會浪費掉了。」

「哦！還有這段！」她大喊，「抱歉，快讀完了，只是這本書精彩的地方太多了，這段唸完就好，我保證。」

傳奇籃球教練約翰．伍登（John Wooden）說過，在開始怨東怨西之前，都還不算失敗。

這話的意思是，在否定自己的錯誤之前，都還能從錯中學習。

「所以你想告訴我的是，失敗只是必經的歷程，對吧？」亞力邊問邊執起筆來。

「不只這樣，亞力，你根本不必把錯誤看成是失敗。錯誤就只是個過程，犯錯不會讓你落入失敗，但是，根據伍登教練的定義，否認與怨懟才會。如果我們承認錯誤且從中學習，不加以粉飾，就不會被擠出通往願景目標的道路。」薇朵堅定地說。

「看待自己的與他人的錯誤，我們需要的是方式上的改變。我們在評斷自己時，往往是以我們自己的動機來評斷；評斷他人時，卻是根據他人的行為，也就是我們所看到的那些。如果能擁有更寬容、更大方的心態，也像對自己留有餘地一樣，把餘地留給別人，就可以用這樣的新觀點來看事情了。」她補充說。

亞力忙著抄筆記，一開始，他對薇朵說的感到懷疑，但杜維克博士的那些話真的改變了他的看法。

「那本書能借我看看嗎？」他邊問邊伸出手。

「我把剛才引用的那幾頁都折角了。」薇朵邊說邊把書遞到亞力伸長了的手中。

亞力開始明白自己教養子女與指導業務夥伴的方式，錯得有多離譜，他從來不曾因為他們的努力而給過一句讚美。彷彿讚美是一種稀有資源，只能用在正面成果上，其他一概不行。反之，在兩個小孩身上，他絕對是過度讚美特定成果，而非他們展現的努力。

「看你這麼認真記筆記，我猜你應該是很喜歡這段談話的內容。」薇朵推測。

「妳又再次讓我敞開心胸了。」

薇朵高興地笑了，「那好，我還想再跟你分享另一個好觀念，或許在這個陷阱上，能幫你從現狀轉變為你想要改進的方向。」

亞力微笑，彷彿被槍指著那樣高舉雙手投降，薇朵也笑了。

「我非常贊同能量與能量流的觀念，而且一直很欣賞心理學家吉姆．洛爾（Jim Loer）的作品。我最喜歡的其中一本，主題是人們對自己說的故事，或敘事。洛爾指出，『故事是我們所創造的現實，事實上，故事比實際發生的事更重要。故事一詞，是指我們創作出來，對自己、對他人述說的情節，它們構成我們對此生唯一真實的認知。』」

「當你想做出重大改變的時候，亞力，就像你現在的情況，你必須開始在心中創作新的故事，同時讓深植腦海中的舊故事歸於無聲。」薇朵解釋。

「如果你繼續相信同樣的老調，相信你亞力過去發生的老故事，你的行為終將跟著走回老路，你想做到的改變也不會有進展。反之，如果你腦中要說的故事是新內容，好比，是亞力跟陷阱說再見的故事，那麼，想試著做到的新行為也會隨之成形。」

「妳講的這些真的很好，但又不是說老故事裡的亞力會就此對新故事投降。我的意思是，我這輩子都是這樣過的。雖然妳的話很激勵人，可是，我真的不覺得這可能實現。」亞力回應著說。

薇朵微笑，亞力實在很得她的心，他既膽大又害怕，既堅強又不安。她看得出來，亞力渴望改變，卻懷疑自己有能力做到。

「亞力，」她溫柔地問：「你不能抱著你的老故事不放，除非先改變你頭腦裡的敘事方法，否則你的行為將無法跟著改變，我知道你能辦到的！」

薇朵的信心讓亞力一度覺得自己可以變成「活出新故事的亞力」，他勉強擠出一個微笑，「謝謝薇朵，這鼓勵對我來說很重要。」

「要做到這一點，洛爾在他書中建議採取兩個關鍵步驟。第一是停止內心雜音，第二是召喚內在聲音。此外，就跟所有新事物一樣，這兩個步驟也需要練習才能充分養成。這是在所有完成持久改變的見解中，最具革命性、最打破傳統的其中一種。」薇朵解釋。

「我原本不曉得自己腦中多常上演亞力的老故事，但現在，我看得出來它一直都在阻撓我進步。」亞力坦承。

「每次我開始向前進，老故事就試著要妨礙我，自我懷疑會悄悄湧上來。但現在，我已經了解其中因素，我會試著在不正確的敘事剛萌芽時就斬斷它，以我的新故事情節去取代。」亞力說著，看起來他明顯是寬心了不少。

「很好的摘要，亞力，你果然學得很快。」

薇朵又說：「人類的進步取決於我們從這一生錯誤中學習與成長的能力。在我們還是個幼兒、孩童或青年的時候，我們都是這樣被教導的。但不知不覺中，長大成人的我們卻忘了這個道理。不知怎麼，我們創造出一個期望自己與他人都算得上完美的世界，但那既不實際也不正常。」

「人生經驗讓我們得以發展、進步、更上層樓。當你試著否定或粉飾犯下的過錯，而非從中學習教訓，就是阻礙了成長，讓自己原地踏步，更會容易再三重蹈覆轍。」。

亞力低頭看看手錶。又是過了三個多小時，他為薇朵的見解所信服，也為今天的探討感到非常耗神。

他知道自己過去做得不對，但現在的他，則是能夠以新的觀點來看自己的過錯，那全是他進步過程中的一部分。現在，他可以開始從錯誤中學習，這看來似乎是能徹底扭轉局面的關鍵。維持形象的陷阱不只是等著去完成的某種演練而已，更像是重新定義了他對人生的看法，他自己的人生。

記憶中，在自己的錯誤面前，亞力一直都用否認或自我懲罰來面對。如今他了解自己與這種陷阱的關係，這讓他獲得全新的人生視角，對亞力來說一大突破。

「薇朵，這實在太精闢了，真的非常謝謝妳，很期待把這些學到的東西運用在我的生活上。」

「亞力，這對我來說也是嶄新的經驗呢！你就像海綿那樣，把我說的東西統統吸收進去了，你願意審視人生並做出改變，這是很不尋常也很讓人感到鼓舞的事，很期待未來還能再聊。」

書籍介紹

本文摘錄自《跟陷阱說再見：還不知道你為什麼把人生過成這樣嗎》，天下出版

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作者：大衛・柯維、史蒂芬・瑪迪斯

《與成功有約》的柯維家族，帶你透視多數人經常面臨的七大陷阱，

給你茅塞頓開的解方，跳出混亂的現況，看見嶄新的選擇。

人生許多困境，不在我們不夠努力，

而是因為我們誤入了陷阱！

陷阱總是出其不意，讓我們還沒意識過來時，就已經受困其中，

要避免誤入陷阱，必須先看清長期綁架我們的盲點，辨識陷阱的埋伏。

你對人生有嚮往，對自己有期待；為了家人努力工作，為了回覆各種需求而變得隨時快速……

這些看似日常的選擇，為什麼是錯誤的做法？

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航