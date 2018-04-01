當Garmin把台灣列為國家向中國「道歉」，台灣人你該抵制嗎？

製造衛星導航系統GPS起家的Garmin，3月30日在自家中國網站公布聲明函表示，Garmin一向秉持中國主權及領土完整立場，對於仍有把台灣列為Country（國家）的網頁感到遺憾，目前已完成調整。而Garmin官方粉絲頁同一天發布的貼文，至今已有近500則留言抗議和抵制。

很多人都知道，Garmin創辦人之一的高民環是南投出身、台大電機畢業的台灣人（另一位創辦人Gary Burrell是美國人），總部位於美國堪薩斯州，但公司名稱卻叫做「台灣國際航電股份有限公司」，算是個會令不少台灣人感到光榮的國際知名品牌。根據公司新聞，到2016年為止有99%產品仍然是在台灣製造生產。

不過，據說中國網友近期大舉「獵巫」，不准民間企業網站把台灣列為國家，至今已有許多企業「被迫」道歉，包含萬豪、澳航、沃爾瑪，甚至華研也代替林宥嘉發了他絕對不是台獨藝人的宣言。

甚至前幾天，柯宇綸被中國網民以「台獨世家的藝人」為由攻擊，所主演的台片《強尼．凱克》在中國遭禁。再前幾天的新聞，圖文作家「厭世姬」因為不願意把「中國」稱做「大陸」就被中國的讀者檢舉到全面下架。

而Garmin也是其中被檢舉的對象之一，也的確面臨了巨大的無形壓力，所以才會在發表中說「感謝廣大用戶的監督」。

以下是Garmin（佳明）中國官網發表的聲明：

作为扎根中国多年的公司，Garmin一向秉持中国主权及领土完整的立场。我们曾在2018年1月对于Garmin中国以及其他亚洲分支机构的网站进行了全面检查，以确保网页内容的表述符合我们的立场。

尽管如此，非常遗憾的是，在Garmin域名内仍有将台湾列在选择Country的网页，我们对于这一疏漏和错误表示诚挚的歉意。我们已在第一时间通知了相关部门，并已完成整改（但各地服务器的更新尚需一定时间）。接下来我们会对全球的网站进行自查，并采取防范措施，以杜绝类似事件的发生。

Garmin在此感谢广大用户的监督，以及给予Garmin的帮助。

另外，在官網的地區選擇上，台灣被列為「Region」而非「Country」：

就連維基百科上的條目，也從「台灣國際航電」變成「中國國際航電股份有限公司」：

於是，不少台灣網友開始在線上發起抵制Garmin，像是在這篇Garmin在30日發布的臉書貼文底下，就湧進了近500個留言：

《蘋果日報》31日報導，Garmin又發出聲明表示，Garmin集團無特定政治立場，Garmin在全球由超過30個地區的分公司組成，各地分公司獨立運營、審慎遵守當地法律，其中，Garmin在台灣耕耘28年，在地研發、製造到銷售，對這片土地懷抱深刻的情感。

菜市場政治學編輯陳方隅進一步指出，「中國的人們不只逼台灣人表態，對每個人做思想檢查，也在逼全世界的公司行號做表態。現在光是填寫資料的時候把台灣列在國家清單都不行，全球各大公司都已經、或是正在中槍。」

他還說，英文報導已經開始會使用kowtow（扣頭）來當動詞，例如這樣的標題：The Brands That Kowtow to China。德文是用Kotau（前陣子Mercedez-Benz事件沸沸揚揚）。

不過，也有網友質疑，「你抵不抵制是你家的事，一個把研發團隊放在台灣，一心在台灣生產開發己經幾十年的公司，在對岸被欺負，你現在跟著打壓他？你還是人嗎？在車用導航機還沒有時代，Garmin就在台灣設研發了，你們到底懂不懂啊。」

「台灣人欺負台灣人最厲害了，我真的服了你們了。」

核稿編輯：楊之瑜