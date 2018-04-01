社民黨三週年也公佈首波提名，卻「強碰」綠黨只能「委曲求全」

繼時代力量和綠黨之後，同為「第三勢力」的社會民主黨也於3月29日創黨三週年紀念日，介紹年底大選的新戰將名單，並推出募款專案。不過，首波提名就在新竹市跟綠黨強碰，未來「綠社盟」是否還有協商和合作的機會值得關注。

社民黨召集人范雲表示，為了讓良幣淘汰劣幣、掃除地方議會盤根錯節的守舊勢力，讓台灣走向本土政黨良性競爭的優質政治環境。而針對第三勢力政黨是否合作的議題，社民黨主動釋出善意，為與友黨的合作保留空間。范雲表示，「若能讓進步力量最大化，願委曲求全」。

范雲表示，首波推出4位政治新人，分別是參選台北市議員的社民黨發言人陳又新（內湖南港區）、劉仕傑（士林北投區）、許菡芸（中正萬華區），以及參選新竹市議員的南光遠。范雲大力推薦，四位新戰將雖都是沒有明星光環的年輕人，卻個個深耕議題多年，是「低調的優質戰將」。

范雲進一步表示，這些被提名人都來自基層，代表社民黨這幾年很認真「接地氣」，他們希望透過年底大選搶攻議員席次，一舉在台北市議會組成黨團，「目前台北市目標是要推出6個候選人，因為台北市有6個選區，今天我們已經有3個候選人，他們都是政治新人，我們目標是至少要選上3席。」

社民黨也計劃其他縣市推出市議員候選人。對於台北市長選舉，范雲表示，社民黨不排除推出自己的候選人。

首波推出四位參選人如下：

陳又新（台北市內湖南港區）

學系：台大法律、社工雙學位、交大科法所碩士

經歷：弘鼎律師事務所合夥律師、兒童法律聯盟合作律師、現代婦女基金會合作律師

陳又新是「正義的辯護士」，提供地方弱勢法律服務、為社會不公義辯護，並關注人權和幼托議題。在去年底勞基法抗爭中，更為了保全現場民眾安全與權益，首當其衝被警察逮捕、丟包。

身為律師的陳又新表示，2年前加入社民黨後，開始提供里民法律諮詢，對內湖南港區居民關注的議題有更多了解。他認為，不論多數、少數、主流、弱勢都應有尊嚴的共同生活。

劉仕傑（台北市士林北投區）

學歷：國立台南一中、國立台灣大學政治系國際關係組學士、國立清華大學中國研究碩士

經歷：英國牛津大學外交官培訓計畫結業、2008年第41期外交領事人員特考及格、2009-2011年外交部北美司薦任科員、2011-2015年駐洛杉磯辦事處三等秘書、2015-2017年駐帛琉大使館 二等秘書、2018年外交部歐洲司中東歐科科長

具有10年外交官經歷的劉仕傑表示，身為外交官，最自豪的時候就是向外國人介紹自己的國家與價值，包括民主、人權、言論自由等；他強調，面對中國，台灣必須要堅守自己的價值，才能被看見、被理解、被尊重，他希望把這樣的價值與信念帶進台北市議會。他提出的政見包括，資源更豐富普及的英語學習環境，發展具創意、具特色的國際行銷與觀光等。

劉仕傑目前是外交部歐洲司中東歐科科長，他說，會以「帶職參選」的方式，利用下班、週末時間進行競選活動，強調會遵守現行的法律規定。等到正式登記參選後，就會請事假。

依公務人員行政中立法規定，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告日起至投票日止，應依規定請事假或休假。劉仕傑表示，他已向外交部長吳釗燮表示將參選台北市議員，吳釗燮也同意他的決定，並支持年輕人勇於嘗試對台灣做出貢獻的信念。

許菡芸（台北市中正萬華區）

學歷：台大政治系、社會系雙學位

經歷：台大學代會副議長、好生活協會辦公室主任、立法委員參選人范雲團隊助理

許菡芸雖年僅25歲，卻已經有多年深耕地方和議題的經驗。2014年參加太陽花運動後，2015年加入范雲團隊成為重要幹部，選後持續蹲點，對經營基層組織相當熟練，未來爆發力十足。

許菡芸表示，2015年大學畢業後，她就從事社區工作，「政治是為了更好的生活而努力」是她的信念。藉由過去社區工作的經驗，25歲的她參選市議員，盼有機會服務中正萬華區的長輩與小朋友。

南光遠（原參選 新竹市議員）

學歷：中山大學政治學研究所碩士

經歷：社會民主黨組織部專員、2016立委候選人李晏榕競選助理，現職為傳產勞工、社會民主黨第三屆全國委員、社會民主黨新竹黨部籌備委員

關注勞工議題的南光遠表示，他特別穿著無塵衣參加記者會，因為新竹是台灣科技重鎮，無塵衣是許多生產作業員的標準配備；因為無塵衣穿脫不便，許多人會選擇憋尿，結果憋出病來。他說，宣布參選後首先要做的就是在新竹市徵求公民連署書，希望社會大眾在年底的公投一起推翻勞基法。

社民黨首波提名就和綠黨「強碰」

有趣的是，參選新竹市的南光遠，尚未宣布確切選區。南光遠說明，自己從2016年起就在家鄉經營，長期投入爭取勞工權益運動，原定要在過勞情況最嚴重的竹科園區所在地（新竹市東區）參選。

不料綠黨於25日搶先宣布該選區參選人，社民黨為保留與友黨協商空間，決議暫緩確認選區，展現合作協調的誠意。南光遠也表示，自己在去年就已向綠黨表達參選東區的意願，並等待兩黨協調後的結果，所以綠黨單方面宣佈確實是意料之外。但他仍願保持協調彈性，相信綠黨與社民黨間的善意。

范雲表示，與綠黨之間從2016年即有合作機制，雙方有選區不重疊的默契，若同選區有具體人選，就進入協商機制。社民黨仍然秉持誠信，只要友黨願意協商，都願意委曲求全。故暫緩確定南光遠的選區。

《新頭殼》報導，綠黨的王浩宇直言，兩黨協商破局關鍵就是社民黨想單獨選，而綠黨想以「綠社盟」名義的結盟方式參選，如此一來2020年立委選舉才有繼續合作機會。王浩宇更引述一份台北市民調指出，綠黨支持度有1.2％，社民黨只有約0.3％，差了四倍之多。

王浩宇強調，自選舉佈局以來，一開始雙方默契就是綠黨在台北不主動提人，但社民黨在桃竹要禮讓綠黨。王浩宇說，勞基法遊行後，南光遠向他表示要參選新竹市東區，當時也明確跟南光遠表示，「綠黨一定會提人選」，因為上次選舉綠黨以第二名高票落選該區，且只輸掉10幾票。

至於台北市議員部分，王浩宇表示，綠黨原先規劃就是開放黨員登記，再來協調、提名，除了大安文山區，未來還會在港湖、士林北投區推出人選。代表仍有待與社民黨協調。被問到萬一協調不成？王浩宇直言，「就算綠黨自己選也有信心選得好。」

最後，范雲並與南光遠、許菡芸、劉仕傑和陳又新共同邀請全民在4月28日前支持社民黨募款專案。社民黨推出的募款專案，民眾只要捐款，就能獲得六項政策與三項實體回饋品，三項回饋分別為環保杯套、一卡通、造型毛巾；六項政策則化為6隻Q版戰將「蘿絲戰隊」，有眾志成城之意。

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核稿編輯：楊之瑜