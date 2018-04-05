《決斷未來的關鍵提問》：是啟發想法的問題集，還是光說不練的嘴砲書？

文：Gene

過去要幾十年才產生代溝，現在只要幾年就可能。拜網際網路和智慧手機所賜，我們活在一個加速中的社會，一閃神就似乎會被抛到九宵雲外。

我們該怎麼辦呢？《外交政策》雜誌（Foreign Policy）集團執行長暨編輯大衛．羅斯科夫（David J. Rothkopf）在《決斷未來的關鍵提問：那些即將改寫世界的重要概念》（The Great Questions of Tomorrow）中，試圖告訴我們，變化愈大，該問的問題就愈基本。例如「我們是誰」、「誰來領導我們？」、「上網是基本人權嗎？」。

羅斯科夫認為找出關切這個時代的重要問題，就會重塑我們對身分認同、經濟制度、科技技術、政府體制等的解讀，才能再造世界。

老實說，我讀完後，頓時發現自己完全沒當政客的慧根，因為我居然讀不出這本《決斷未來的關鍵提問》的提問到底關鍵在哪？我非常慌張，原來自己如此才疏學淺和孤陋寡聞，所以又找了TED影片來看：

結果我還是看不出這些提問關鍵在哪了？為何這些提問能決斷所謂的未來？

很不幸的，我真心覺得《決斷未來的關鍵提問》就是本嘴砲集。我大部分書評介紹的壓倒性多數是好書，以至於有朋友嘲諷我說哪本書是好書，根本沒說服力——因為我似乎把每本書都說成好書；但，這其實是朋友沒搞清楚決斷事實的關鍵真相。

我介紹的書難道是去書店隨機抽樣亂讀的嗎？就算我很想這樣，也不可能，因為寶貴的讀書時間有限，會選擇讀一本書，本來就是因為作者和書籍本身的口碑等等，所以在讀之前就先篩選過了。

先經過篩選、再花時間閱讀、讀完後又讓我有動力寫成書評，當然有極高的機率是好書。也因《決斷未來的關鍵提問》是短小輕薄的TED BOOKS系列之一，所以雖然不是我常讀科普書籍，但仍符合我的篩選條件，於是我決定跳出閱讀的舒適圈及同溫層，結果就不小心讀到無法認同為好書的書了。

《決斷未來的關鍵提問》當中的論述並沒有什麼問題——我們現在在身分認同、經濟制度、科技技術、政府體制確實面臨鉅變，如果整個社會都能一起跟著前進，即使跟上的速度不夠快，至少會比「極少數人超前、大部分人跟得很辛苦、更多人完全跟不上」的現況來得好。現在跟不上的人不僅因為貧富差距，也包括不少心態仍活在二、三十年前的大頭、大佬。

《決斷未來的關鍵提問》的問題是，書中太多話語太像漂亮的政治語言了。歐巴馬是近年最擅長說漂亮話的總統，可是八年任期幾乎毫無作為。一個了不起的政治家，要有清晰的目標和價值，並且用勇氣和魄力排除萬難去實現；一個聰明人，遇到政治上的各種障礙，則可能為了不得罪任何一方而無所作為。在民主政治下，我們選擇的領導人是來替大家排除障礙的，還是讓大家聽好聽話的？要說好聽話的話，政策雜誌編輯和名校學者，甚至可以比政客說得更好，所以呢？然後呢？

TED演講確實讓人有很多收獲，可是TED也不是完美的，有人就批評TED太政治正確了！歐美知識份子愈來愈重視政治正確。當政治正確被奉為神聖不可侵犯的教條，就成了新的信仰。把政治正確當教條令大眾厭惡，所以川普在壓倒性多數的知識份子反對下都能當選，而且還跌破所有媒體和學者眼鏡。

如果知識分子是社會上最聰明的一群，怎麼沒能聰明到阻止川普當選呢？政治不是科學，最高深的科學理論只有少數科學家能搞懂，也不會阻礙科學進展。可是當社會大眾和知識份子之間的政治認知存在巨大鴻溝，有識之士如何在民主社會貫徹政治理念？難不成學小熊維尼習包子修憲成奶皇包嗎？

《決斷未來的關鍵提問》中幾乎沒有原創性的問題，每一章每一節的提問都已有不少有識之士問過，因為學術界本來就會因為社會的變遷而在各學科內冒出一個又一個過去不曾面對的新問題，我看不出作者問了什麼別人沒問過的問題。

讀了短短的一章或一節後，我都看不出那些提問如何決斷未來，或者裡頭的方案真的會是未來的必然。例如誰都知道政府要用科技來增進效率，問題是要怎麼做？從何做起？很多時候社會能走上正確的道路，只是剛好有人在對的時候做了對的事情而已，而非有人提出什麼關鍵提問，試誤也可能比關鍵提問重要啊，就是所謂的摸石頭過河呀。

我想，有些具有批判思惟能力的讀者可能會看出我對《決斷未來的關鍵提問》的批評不盡然公平，因為作者是雜誌編輯而非科學家，這不是本由嚴謹理論支持的科普書，主要目的是要啟發思考，況且作者談論更複雜多變的社會和政治，對象主要是老美。這我無法反駁，或許的確有人能被因此受到啟發。只是對我而言，這本書一章一章來讀都有道理，但整體看不出一個有智慧的大系統。

在我看來，要決斷未來不是提出什麼關鍵提問，提問是象牙塔裡學者習以為常的方式，能夠推動科學進步，但是在政治和社會上，決斷未來的是要能身體力行去排除萬難，可惜打嘴砲的人總是比勇於做事的人容易贏得鎂光燈，所以數量上也多太多了。

真的別太過自以為是，以為提了什麼關鍵提問就能決斷未來！

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