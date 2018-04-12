Likes or Lies？「不誠實」的網路人氣

上週到台北商業大學演講分享創作歷程，會後Q&A時，被同學問到為什麼我的社群媒體人氣很低？我以為聽錯了，用麥克風確認：「⋯⋯所以問題是，為什麼我的人氣很低嗎？」語畢尷尬地笑了，同學也笑了，雖然有點嚇一跳，但也感謝她有勇氣當眾提出問題，這確實是一個好問題，讓我有機會在現場說出這幾年的體會和想法。現在，我也想在這裡跟大家分享。

今日的網路世界，充滿各種免費或付費交換人氣的軟體和服務，老實說，我真的蠻難過，一個人身上的「誠實」、「單純」和「乾淨的跑道」，本來都是最好的東西，而那是我想持續保護的。

回想去年夏天剪頭髮時，從幫我洗頭的國中女孩那聽見，同學間的「地位」是用「網路人氣」決定，於是許多人為了變成網紅，加入按讚社團、安裝灌水軟體、相互拉抬人氣，因為人氣可以帶來商業合作和賺錢機會，而那就等於「成功」。

我聽了心很亂，也想起《小王子》裡，那個不停在星球上算著各種數字的人⋯⋯如果這些虛擬的大數據，可以讓使用者覺得快樂，也許，它還有一點用處，但我相信有良知的人都騙不過自己。

每個人的行為都在改變世界，人最終必須決定他捍衛的是什麼價值，支持怎樣的世界延續⋯⋯現在你一定也知道遊戲規則了，你如何選擇？

一出生就已有網路的孩子，你飄蕩在人海中，以為自己很渺小，卻不知道握有什麼樣的影響力，只有多數你們喜歡的東西，才有可能「紅」，你們支持的價值觀，就會變成「主流價值觀」。所以，也必須要有足夠多的人意識到這件事，才有可能發生「改變」。

希望大家不要因為怕被別人看扁，就走捷徑使用那些軟體和服務，其實明眼人一眼就能看穿，而撒一個謊就要用另一個謊來掩蓋，最終貼上的不是人氣，而是「不誠實」的標籤了。

我確信每個人從出生起就一樣想被身邊的人喜歡跟肯定，既然都是一樣的，為什麼不能用正派的方式去交流和競技？這是我的淺見，當環境已經不好，謊言只會造成更多問題。

追逐數據的風氣，也曾幾度讓我想離開好幾個長年耕耘，卻不停被調降觸及率的臉書專頁（因為不買廣告，貼文已無法有效傳播）⋯⋯但最後總是想，還是有一些人喜歡，而表演不就是這樣嗎？就算只剩一個觀眾，也要盡力表演！所以還是固定會放些東西上去，或許至少有一個人看了會開心，並樂觀期待世界有天會改變。

在網路上分享作品進入第14年，十幾年前我也曾年輕，說來有些諷刺，在出道之前拿的第一個獎，就是X FUNS封面設計比賽的「網路票選最佳人氣獎」，之後漫長的路上，歷經讀者從國中生變成高中生、大學生、出社會工作、結婚生子⋯⋯我早已明白人氣從來不是恆久的東西，昨天讀者愛上你，幾年後可能愛上別人，消失一段時間後，某天突然回來了⋯⋯然後無限循環。雖然有時希望他們可以死心踏地一點，但我自己也是一下愛孔劉一下又愛彭于晏，只能感謝當下願意駐足停留的觀眾。

曾為時代的改變而失眠，因為觀眾口味丕變憂鬱，但最終我知道還是只能靠自己的雙腳站起來。即使現在資訊真的太多了，讀者已不像久旱逢甘霖那樣殷勤地對創作者表示感謝，而是習慣沈默的觀看，但我知道你們其實都在，只是，在這個新時代，你一定也有自己的生活壓力要面對，我希望你過得很好很幸福，因為我們大多是纖細之人，壓抑的同時注定要辛苦，所以別忘了放寬心。也感謝這些年身邊依然有看得起我的人，不離不棄，比起虛擬人氣，你們更看重作品本身的質量，給予我各種機會，不隨波逐流，是真正的知音。

只是這些掛著斗大計數器的平台，幾年間發展下來也確實影響到，那些不想花心思投機，甚至省吃儉用只為了做出一張真心喜歡的作品的人——我們的生活，更會影響信心和熱情，這對團隊和個人，都是非常大的傷害。而創作者如果受制大數據而讓初心變質，甚至放棄創作，都是不幸。

內向者總習慣安靜觀看、承受周遭的改變，但隨著問題被觀眾提出，我已無法再保持沈默，即使這些心聲可能只會被幾個同溫層的人看見，隨後又被遺忘，下一秒世界各地還是會有許多人用各種手段取得他們以為的成功，但我還是想懷抱一點希望在這裡呼喊：請停止。

因為人類社會需要的是快被遺忘的良知。

作者原標題：Likes or Lies？網路世界怎麼了？

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九