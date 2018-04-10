日本時代的台北：鴿子、警察與大稻埕最熱鬧的霞海城隍遶境

文：陳柔縉

K＊大稻埕太平町

89 斗文齋 とぶんさい

跟現代人做筆記、畫插圖一樣，斗文齋的台博紀念章從店名拉出一條箭頭線，指著一個瓶子似的東西，其實，那是日本時代印章的符號，斗文齋是一家印章店。依一九三三年版的《台北市商工人名錄》記載，斗文齋老闆叫施九，店位於太平町二丁目五十七、五十八番地，與羅訪梅畫像寫真館同址，在今天延平北路一段的東側，甘谷街到南京西路之間。

Photo Credit: 麥田出版 Original Size（原寸）■ H（高さ）74mm ╳ W（広さ）82mm

紀念章出現的鴿子似乎跟印章店毫無關聯，但是，不管是三○年代或博覽會期間，鴿子的存在感超強，很難假裝沒看見。博覽會的主海報，就有一隻展翅的大白鴿占據了七、八成的畫面。博覽會開幕當天，也有從第一會場的陸橋（今中華路、西門站大路口）放鴿子飛的活動。當時，霧峰豪門林家的林獻堂參加公會堂（今中山堂）的開幕式，他在日記上寫道，「出館時適放傳書鳩（按，意即信鴿）數百，飛舞空中，頗為雅觀」。

紀念章上，愛鳩的「鳩」，意即日文的鴿子。日本時代，台灣人也跟著用鳩字，譬如有個台北愛鳩會；大稻埕的台灣人鴿舍，蓬萊町有個樂鳩會，太平町有個瀧鳩會。當時的人養鴿子，訓練成為傳書鳩，一方面賽鴿競翔，一方面偶爾也參與軍隊任務。一九三五年四月中部大地震，台北憲兵隊帶了信鴿前往苗栗救援，擔當通信之責。報紙說，期間「被鷹所襲」，「負傷不屈」，軍部將要表揚。有功的信鴿就出身樂鳩會和瀧鳩會。

Photo Credit: 麥田出版 博覽會開幕當天，也有從第一會場的陸橋（今中華路、西門站大路口）放傳書鳩的活動

紀念章中，鴿子背上的那一句日語「守れ台湾」（守護台灣），也不是隨便說說。人們早在千年前就知道鴿子可以傳遞消息，第一次世界大戰時，電話線會被炸斷，馬匹無法在槍林彈雨中保持冷靜，鴿軍卻能夠凌空穿越，大大發揮戰地連絡的功力，單單德國就動用了三十萬隻傳書鴿。

一戰後，日本開始設置鳩軍，一九二二年，東京工兵電信隊送來一百二十隻傳書鳩給基隆要塞司令部，雌雄各半，台灣也開始訓練，信鴿因此具有軍事性格，不像現在只供休閒、競賽而已。

Photo Credit: 麥田出版 Original Size（原寸） ■ H（高さ）68mm ╳ W（広さ）49mm

M＊大稻埕永樂町

112霞海城隍廟 かかいじょうこうびょう

台灣小說家東方白是大稻埕之子，一九三八年生於下奎府一丁目，今太原路的一個巷子。他爸爸則在迪化街的永樂市場內開店修理鐘錶。東方白對永樂市場有許多精細的回憶。他記得永樂市場旁的霞海城隍廟有好多出入口，裡頭動靜盡收眼底。他最喜歡廟裡的千里眼和順風耳，也喜歡各形各狀的十八羅漢，但不喜歡七爺八爺。矮壯、穿黑袍的八爺還好，七爺瘦臉、高個子、穿白衫，還蓄長鬚、吐長舌，東方白說，「直像上吊的殭屍」，夜裡撞見，真會嚇死。

東方白不喜歡的七爺八爺，卻正是霞海城隍參拜紀念章的主角，而且，不僅不可怕，還被刻畫得有幾分無辜可愛。

七爺八爺在紀念章內分站兩側，合宜反映他們的身分；城隍廟真正的主角是城隍爺，七爺八爺只是主角的部將。

Photo Credit: 麥田出版 每年農曆五月十三日，霞海城隍出巡遶境，皆有白無常謝將軍、黑無常范將軍於一旁護駕

「城」意指城牆，「隍」指乾枯狀態的護城河，中國自古各地都有城隍爺守護。明清兩代，城隍廟跟封官一樣，有高低階級，由官府決定誰是縣城隍、州城隍或都城隍。但福建泉州府同安縣的移民，是自己揹了神像，到台北落腳，私立了城隍廟，一開始還只是放在個人家裡奉拜而已。因家鄉的城隍廟位於同安「下店鄉」（又稱「霞城」）的「臨海門」旁，所以擷取兩字，稱為「霞海城隍廟」。

迪化街的霞海城隍廟和艋舺的龍山寺，都是泉州移民設立的廟宇，兩者本來鄰居，都住艋舺。到了一八五三年，龍山寺這邊的泉州晉江、惠安、南安三地的人，跑去兩、三百公尺外的老松國小那邊打死三十幾個同安人，還燒村子。同安人被迫逃往大稻埕。

Photo Credit: 麥田出版 除了北港媽祖繞境，台灣另一個最著名的廟會就屬台北大稻埕的城隍祭典了，沿途兩旁擠滿人群，盛況空前

沒想到同安人因禍得福，才不到十年，淡水開港，洋商遷往大稻埕，艋舺跳水式衰退，大稻埕的地位反而直線向上，成為新興的國際貿易熱區。到了日本時代，富裕的大稻埕人自然要大大熱鬧來酬謝曾經一起落難的霞海城隍了。

日本時代，北台灣最大的廟會活動就屬霞海城隍的出巡遶境了。每年農曆五月十三日，來大稻埕看熱鬧、吃拜拜的，擠得水泄不通，於是有了一句俗諺「五月十三人看人」。東方白就曾寫道，「一年之中，這天我家客人最多，三姑六婆，近親遠戚都到了」，許多鄉下人以有親友住大稻埕為榮。

Photo Credit: 麥田出版 Original Size（原寸） ● D（直径）37mm

V＊第二會場

157 台湾の警察 たいわんのけいさつ

日本時代，台灣的警察實在太有特色了，前輩小說家賴和形容是「草地皇帝」。

二○年代，一位姓朱的福建仙遊人，前一年來台，跟他許多同鄉一樣，到台北拉人力車為生。今年，跑去彰化，突然又到基隆海產物店，後來又在大稻埕晃來晃去，衣冠楚楚，宛如紳士。讀到這裡，如果以當今民主自由的眼光來看，普通行徑而已，沒有人會覺得他有問題。但是，日本時代的警察裝有特殊嗅覺裝置，據報紙描述，警察只覺得朱先生的行動，跟他的「身分不相稱」、「舉動可疑」，就把他留置在警局調查一番。

Photo Credit: 麥田出版 博覽會第二文化設施館中，「警察」為展出的主題之一

賣舊貨的古物商有可能藏著贓物，也特別受到警察關注。有一天，警察踏進西門町這邊一家古物商，叫老闆把帳簿拿出來，此舉放到今天實在不可思議，但日本時代警察就是權力大如皇帝。姓土屋的老闆也太有梗，在帳簿上竟然記載客人名單有武田信玄、乃木希典等古代名人，不正不經的，於是被警察臭罵一頓。

被捉去派出所、被訓斥一頓，都還是小事；動輒摑巴掌，或罰農人跪在派出所前，時有所聞。台灣警察還有一個太上權力，可以拘留二十九天。一九二九年，新竹一個十七歲青年愛花錢，跟老父伸手不遂，竟然拿利刀威脅，警察就抓去拘留二十九天。

據老一輩人說，即使剛剛二十九天拘留期滿，可以馬上再關另一個二十九天，根本沒有人敢「相假肖」（太亂來），對警察多嗆一句。然而，什麼是「台灣の警察」？在博覽會第二文化設施館中，被強調的台灣警察卻是另一種面貌；為建設台灣而殉職的員警有四千五百七十八人。

Photo Credit: 麥田出版 Original Size（原寸）■ H（高さ）48mm ╳ W（広さ）43mm

相關書摘 ►今天的台灣無處不「章」，源自日本時代的蒐集風潮

書籍介紹

本文摘錄自《一個木匠和他的台灣博覽會》，麥田出版

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作者：陳柔縉

你知道八十多年前，台灣有過一場「至今都比不上」的大型博覽會嗎？博覽會帶來人潮與錢潮，而當時周圍店家也無不使出渾身解數，製作特色印章，爭相媲美，供參觀民眾遊訪購物之餘，留下紀念的一記。如果你沒看過，現在讓你看看，還一次讓你看個過癮！



陳柔縉全新作品橫跨八十年時空，極致珍藏版！日治史上最大博覽會，超過300枚「珍稀紀念戳章」隆重出土，首度披露！官方紀錄未見、絕無僅有。

一九三五年台灣博覽會期間，一位專做外國人生意的木匠一個章一個章地，蓋得了三百多枚紀念章；八十年後，一張老照片牽引著作者重啟泡過時光染液的集印簿，以紀念章為翼，回返日本時代，不僅止呈現商店的面容，還要繼續說那些始終說不完的故事……

日本時代最早的一枚紀念章是一九○二年的「萬國郵便聯合加盟25年祝典」紀念郵戳，其後這樣的紀念郵戳雖連番現身，但只有一些嚴肅的大日子才有資格發行紀念戳章，或是仍有許多規矩要守，像是蓋得後貼了郵票只能會場內投遞。到了一九三一年，風景名所紀念章才開始冒出頭，購買一錢半的郵票，就可以在郵局蓋得戳章，增添旅遊趣味，隔年全台更有近三十個火車站也推出紀念章饗客。

而這一波風潮來到台灣博覽會期間，更是整個大噴發，來到最高潮！本書主人翁楊雲源的集印簿，可說是展示了當年盛況：餐廳、電影院、照相館、書店、文具店、印章店、藥局、菓子店、皮鞋店、布店、咖啡店、旅館、市場、廟宇、神社、溫泉旅宿，全都登場了，於是紀念章的舞台不再只有郵戳和鐵道。

楊雲源的集印簿中，有多達三百個珍貴的「民間」台博紀念戳章，是官方紀錄《始政四十周年記念臺灣博覽會誌》中所未見，珍貴的文化財！每個商家的紀念章都製作精緻，極富特色，其線條、文字、空間配置皆令人驚嘆於當時的美學與手工技術，沉迷其中，且八十多年前的蓋印至今仍色澤飽滿。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航