台北市「8橫8縱」公車4/2全面啟動，新北也推29路線都有優惠

台北市自去年7月實施第一階段民生、仁愛、松江新生、敦化及內湖等5線幹線公車，至今運量成長5%、日轉乘量呈正向成長，第二階段11條幹線公車將自4月2日起正式上路。同時，從4月2日起也大幅放寬民眾攜帶自行車搭乘公車、捷運的規定。

台北市副市長林欽榮表示，串聯大台北交通的8橫8縱幹線公車能夠上路，有賴新北市及14家公車業者協助，第一階段民生、仁愛、松江新生、敦化及內湖等5線幹線公車於106年7月5日通車迄今，運量成長5%及日轉乘量亦呈現正向成長趨勢，顯示第一階段幹線公車實施成效良好。

接續於4月2日推動本市第二階段11線幹線公車，完成台北市8橫8縱幹道路廊推動幹線公車，預估16線幹線公車上路後，每日將可達近22萬人搭乘利用，約占聯營公車每日運量6分之1，轉乘人次預估約3.5萬人次。

北市第二階段11條幹線公車，為忠孝幹線（由232路副線轉型調整）、信義幹線（由588路轉型調整）、和平幹線（由15路轉型調整）、南京幹線（由棕9路轉型調整）、民權幹線（由紅32路轉型調整）、中山幹線（由220路轉型調整）、羅斯福路幹線（由236路轉型調整）、基隆路幹線（由650路轉型調整）、重慶幹線（由601路轉型調整）、復興幹線（由74路轉型調整）及承德幹線（由266路轉型調整）共計11線幹線公車。。

台北市公運處表示，幹線公車為「類捷運」系統，平日班尖峰時刻班距4到6分鐘，離峰5到10分鐘，比照捷運和公車轉乘半價，只要持電子票證搭乘，在1小時內於幹線公車、雙北市區公車雙向轉乘，即可享有半價，也就是全票優惠8元、學生票優惠6元、優待票優惠4元，年轉乘經費補助約1.4億則由市府支出。

幹線公車依幹線路廊方向賦予其專屬代表色彩，南北向為綠色，東西向為藍色，其他方向者為黃色，針對車體、站牌、指示標誌等亦有加強辨識設計，同時幹線公車為全線低地板公車，車上配備動態轉乘資訊面板，提供民眾便利的乘車環境。

8橫8縱幹道路詳圖如下：

Photo Credit: 台北市公共運輸處

另外，新北市也推出29條「跨區幹線公車」，同樣將於4月2日起實施轉乘優惠，凡民眾持悠遊卡等電子票證搭乘29條跨區幹線公車，1小時內雙向轉乘雙北市區公車、捷運，可享捷運及公車第一段票半價，估計每天將有2萬5千人次受惠。

新北市交通局長王聲威說，新北市去年底已推出35條快速公車、16條跳蛙公車轉乘雙北公車皆有1段票優惠，獲民眾使用好評。

新北市「跨區幹線公車」是挑選現有公車路線中，有行經2個以上行政區並經過主要道路，且路線直捷、班次密集的路線，包含橘5、紅22、藍15、藍22、藍38、57、99、264、624、637、656、667、704、705、706、788、791、795、813、819、849、857、860、862、880、923、936、981、982等29線。

北市4/2起放寬「帶自行車搭公車、捷運」規定

4月2日起，台北市開放將12吋以下兒童自行車帶上低地板公車，但自行車只能放在公車左右兩側的前輪拱平台上，沒有前輪拱平台的低地板公車暫不開放。

台北市公共運輸處指出，過去將自行車帶上公車，必須折疊後，收納於自行車車袋裡，但考量兒童自行車無法折疊，公運處檢視各型低地板公車可置放兒童自行車空間，在不影響輪椅乘客權益與行車安全下，開放低地板公車前輪拱上方放置12吋以下兒童自行車。

公運處也提醒民眾上車後，將兒童自行車固定於前輪拱上，勿置於輪椅區或安全門邊，也不得占用座位，以免影響輪椅乘客與其他民眾乘車權益。

另外，台北捷運公司亦表示，4月2日起，也會開放平日的上午10時至下午4時，試辦開放自行車進站並帶上捷運，也是開放路線、車站及收費方式，將比照現行假日開放的規定，後續再視試辦情況調整。

現行北捷攜帶自行車規定，必須先在車站服務處購買1人1車80元的「自行車票券」，不僅只能搭乘捷運的第一節和最後一節車廂，也禁止自行車出入高架路線的文湖線全站，以及人潮較多的台北車站、淡水站、大安站、忠孝復興站、南京復興站、中山站及忠孝新生站。

但若民眾攜帶的是摺疊自行車，只要摺疊後符合行李尺寸（最長邊不得超過165公分，且長、寬、高之和不得超過220公分），才能視為一般行李，不限制搭乘時段、路線和車站。

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核稿編輯：楊之瑜