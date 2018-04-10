今天的台灣無處不「章」，源自日本時代的蒐集風潮

文：陳柔縉

紀念章的日本時代

今天的台灣，無處不章。

東北角海岸，草嶺古道口那邊，單單一個大里旅遊中心裡，牆上置了一個台灣的模型，島嶼胸腹隔成二十幾個方格，就放了超過二十枚的旅行紀念章。旅遊地點不說，大眾運輸系統的高鐵、台鐵、捷運，站站有章，往往還不只一個。商家也很有意識，誠品書店、袖珍博物館、金石堂書店，都有細膩的漂亮章。對於紀念章蒐集家來說，台灣真是天堂。保守估計，全台至少有上千個章展開雙臂歡迎青睞。

除了台灣，全世界只有日本，可以隨處遇見旅行紀念章。台灣紀念章的發展歷史也必須追溯到日本統治台灣的時代。

台北城內的京町大街（今博愛路）上，靠近沅陵街口，有一家叫「以文堂」的印章店，老闆姓松田，他不是每天老老實實窩在店裡埋頭刻章，一九二三年曾經捐了五百株日本櫻花樹苗，種在新高山（今玉山）上。會有此舉是前一年的十一月八日，他登上了新高山。在快四千公尺高的山頂，拿出看家本領，刻了一個「新高山」章，還準備了「印肉」（日文，印泥之意），留下來給後繼者， 作為征服玉山的印記。這應該是目前所知台灣最早的旅遊紀念章。

Photo Credit: 麥田出版 台灣第一位自然書寫家青木繁設計了四款新高山紀念章，其中三枚印章曾被登在報紙上

報紙版面的下方少少的五行字，記載了松田老闆的新聞，但當時的小新聞沒有留下章的模樣，大概未預料到將來化為舊事時，會轉身變成一項創舉。松田老闆純粹以文字表現，抑或雕飾了圖案，完全無線索可追。

四年後，又有來自新高山的紀念章，而且一套四枚，報紙刊出了三個。話說這一年夏天，台北第一高女與第二高女的學生豪情壯志，準備攀登新高山，《臺灣日日新報》也很給力，準備派人去跟拍影片，給這些青春少女鼓勵兼加油。報社還想到一位三十三歲的愛山家，名叫青木繁。

青木繁是森林專家，當時正在高等農林學校擔任助教授，後來還成為台北帝大的教授，他熱愛台灣山林，寫了許多山林隨筆文章，被認為是近代台灣自然書寫的第一人。早在日本時代，青木繁已經深刻發覺台灣山林之勝。他說，台灣面積小，已命名的高山就有四十八座，真可謂高山國。他鼓勵「垂直行走台灣」，而不只是平地旅行，水平領略台灣。

Photo Credit: 麥田出版

青木繁指出，往返台灣的平地和高山，只需幾天就能從熱帶走到寒帶，以阿里山為例，從平地登至山頂，等於從嘉義走到了樺太（庫頁島）。在青木繁的腦海裡，台灣似乎不再是小島，而是一個很高很高的大自然巨人，左手摸白雲，右手扶七彩虹。

青木繁熟悉台灣高山，報社就請他繪製新高山的紀念章。青木設計了四款，大同小異，圓圈內，只有簡單的山形，其他均為文字。中間都寫「新高登山」，右邊寫登山路上的各站，像是「內茅埔」、「東埔」、「八通關」。左邊則標上海拔高度。報紙上刊登的三枚看來，最可觀的是三個「山」字，字體都不同，宛如訴說高山變化萬千的本色。

四枚紀念章最後由報社的人帶到新高山上。當女學生歷經千辛萬苦，登上台灣第一高峰，她們摘下一路相陪的斗笠，取下包在斗笠外的白布，蓋上紅紅的青木繁老師設計的紀念章。這一蓋，如同按下快門，而原本反光遮陽的白布，就是相紙了，捕捉了站在巔峰的永恆一刻。

Photo Credit: 麥田出版

山下，也有文化單位開始運用紀念章。在今天總統府的後方、寶慶路與博愛路口，原來有一棟兩層樓的洋風建築，做為總督府圖書館。館內有兒童室，曾任館長的山中樵會來講故事給小朋友聽。荷蘭時期台灣史的前輩大師曹永和小時也常到這裡借書看書。

一九二五年十月三十日那一天星期五，也是日本的「教育記念日」，總督府圖書館特別刻了紀念章，只有這一天提供蓋章。結果，午後放學，各校學生湧入，蓋了千個紀念戳章。據報載，拿書或拿繪葉書（以圖畫或照片製成的明信片）來，圖書館都會給蓋。

二○年代零星可見提供造訪者自由戳蓋的紀念印章，一九三○年代，觀光、旅遊、參觀、參拜等相關紀念章才真正進入大爆發的時代，出遊時，帶著一本「集印帳」，成為一種新流行的興趣。一九三五年的博覽會正是紀念章的盛世，主辦單位大半年前就開始公開有獎徵求大會本身的紀念章設計圖，八百八十六件參選，最後選出三款，都由台北的日本人設計，第三名三浦鑑子還是一名女性，就住在現今熱門的觀光景點東門站那邊。三款各做三百枚， 散放在各官府機關、銀行、工場、旅館、俱樂部，讓一般民眾處處撞見博覽會。

《始政四十周年記念臺灣博覽會誌》選錄了展館與會場相關的部分紀念章，共四十枚，本書主人翁楊雲源蓋了其中的十八枚。在正式紀錄看不見的背後，還有更多更多紀念章；整個台北可說有一支紀念章大軍，紮營插旗，駐守各地，為博覽會助勢，也為台灣效力，大聲宣傳。楊雲源蒐集了三百個戳章，正是證明，裡頭的民間商店紀念章數目遠勝過官方。

Photo Credit: 麥田出版 楊雲源戳蓋的三枚大會紀念章。 Original Size（原寸） ●↗ D（直径）56mm（左）、●↗ D（直径）62mm（中）、●↗ D（直径）62mm（右）

從以文堂老闆、青木繁到台灣博覽會，大家會推出紀念章，並非出自天外飛來的靈光。二○年代以前，有一種紀念章的蒐集熱已經燒很久，只是集章方式、本質略有不同。那時的紀念章不是免費押捺，不由民眾自己蓋印，蓋章時間多半為期三天或五天，紀念章都由郵局刻製。到三○、四○年代仍有，楊雲源也蒐集了一些。當時專稱這類紀念章為「特殊通信日附印」，就是中文概念的「紀念郵戳」，一般文章會指為「記念スタンプ」。後來的旅遊、觀光等自由戳蓋的紀念章也用「記念スタンプ」，但兩者內涵不同。

日本時代的第一枚紀念郵戳於一九○二年六月二十日誕生，那時候，日本為慶祝加入萬國郵政聯盟二十五週年，特製了「萬國郵便聯合加盟二十五年祝典」紀念章，二十日起三天之間，戳蓋於郵件上。日本各郵局都有此章，只是會顯示不同郵區，像是台北的戳章就另刻「臺北」。章內對應的外文竟然不是Taipei，而是德文的「Taipeh」，百年回望，更添探究其中歷史的趣味。

此後，台灣的紀念郵戳連番現身，取得郵戳有許多規矩要守。以一九一六年台灣勸業共進會來說，兩處會場都設臨時郵局，寄信或寄明信片的人如果想要蓋共進會的紀念郵戳，貼了郵票，只能在會場投郵，不能丟進會場外的郵筒。

Photo Credit: 麥田出版 楊雲源的收藏。這也是日本時代收藏紀念章的一種方式，到特定的名勝觀光景點，在當地買一錢半的郵票，就可以到郵局戳蓋風景名所紀念章。如果是空白明信片蓋章，就叫「官白」

紀念郵戳的可印時間往往只有三、五天，對於蒐集狂來說，頗為刺激。一九○八年，總督府在圓山立了「警察官招魂碑」，八月二十九日這一天要舉行「除幕式」，郵局特別製作了紀念郵戳，在圓山揭幕儀式的現場擺攤設臨時郵局。此章就只能去圓山才蓋得到，單單這一點，已經大大提升稀有度。一般紀念郵戳好歹都有三天蓋印期，此章非常誇張，只限一天。而且，所謂一天，不是白天加晚上飽飽的二十四小時，當天郵局只從上午九點到午後兩點守在那裡。換句話說，想蓋到這枚郵戳，只有上圓山，只有五小時。

Photo Credit: 麥田出版

總督府的研究單位「中央研究所」裡，工業部無機工業化學科的科長服部武彥熱愛蒐集紀念郵戳，一九三一年曾在《臺灣日日新報》上介紹這項興趣。服部就認為，圓山警察官招魂碑紀念郵戳是「最珍品」。

紀念郵戳一直發展到一九三一年，開始加入新元素。本來都是一些嚴肅的大日子才有資格發行紀念戳章，一九三一年四月一日，日本關東廳的郵便局創新推出旅行紀念章。到特定的名勝觀光景點，只要在當地買一錢半的郵票，貼在白紙、筆記本、明信片都不干涉，就可以到郵局戳蓋風景名所紀念章。此舉大成功，郵局賺到錢，遊客增加旅行趣味，觀光地擴大宣傳。全日本其他郵局快步跟進，台灣也在夏天動起來，請出在台北教美術的畫家鹽月桃甫操刀，踏查全台景點，畫了一百十九幅，提出給遞信部審查。紀念郵戳收藏家服部武彥就是審查委員之一。查選出首批三十個章，一九三二年元旦，台灣也開始有風景名勝的紀念郵戳了。

Photo Credit: 麥田出版

不知道是否受到風景紀念章風潮的啟發，福井縣福井驛（火車站）的站長富永貫一也思考如何增添旅客遊興。結果，他在車站洗手間放了三個花器，插上鮮花，另做了福井站的紀念章，把福井著名的布料花紋和藤島神社刻上去，免費供旅客隨意蓋在扇面、集印冊或明信片。一九三一年五月五日，日本第一個車站紀念章於焉問世。旅行刊物《旅》一九三一年六月號報導了福井站紀念章，此後，星火燎原般，日本「駅スタンプ」（鐵道車站紀念章）一個一個冒出來，《旅》雜誌也拚命一個一個仔細介紹。

台灣再次捲入潮流裡，一九三二年三月，台北、高雄、彰化、屏東、蘇澳、北投等火車站也推出紀念章饗客了。同一年，全台馬上累積快三十個車站紀念章。

三○年代初期捲起的紀念章狂潮，一波一波推高，一九三五年台灣博覽會來到最高潮，楊雲源的集印簿出土，展示了當年盛況。餐廳、電影院、照相館、書店、文具店、印章店、藥局、菓子店、皮鞋店、布店、咖啡店、旅館、市場、廟宇、神社、溫泉旅宿，全都登場了，紀念章的舞台不再只有郵戳和鐵道。

回頭訪問三○年代的少年少女，給他們看五顏六彩的紀念章，總有人會點點頭，「那時候很流行」。有人還說，她小時也有蒐集，可惜都不知道到哪裡去了。

Photo Credit: 麥田出版 台博期間報紙的幽默漫畫。帶著鴨舌帽的男人對朋友說：「怎麼樣，很珍貴的紀念戳章吧！這是請那位小姐蓋的！」

台博期間，《臺灣日日新報》的漫畫欄推出台博漫畫，有兩幅題為「記念スタンプ」（紀念章），其中一幅，展館內，展場小姐坐在一角，一個男人戴著鴨舌帽，一雙大眼，拿著集印簿，壓低聲音似的，湊過去給朋友看，樂不可支說，「怎麼樣，很珍貴的紀念戳章吧！ 這是請那位小姐蓋的！」一瞧，原來是一個深深的唇印。

或許這則幽默漫畫正可為台博激盪出的紀念章盛況，留下最具想像力的註腳。

相關書摘 ►日本時代的台北：鴿子、警察與大稻埕最熱鬧的霞海城隍遶境

書籍介紹

本文摘錄自《一個木匠和他的台灣博覽會》，麥田出版

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作者：陳柔縉

你知道八十多年前，台灣有過一場「至今都比不上」的大型博覽會嗎？博覽會帶來人潮與錢潮，而當時周圍店家也無不使出渾身解數，製作特色印章，爭相媲美，供參觀民眾遊訪購物之餘，留下紀念的一記。如果你沒看過，現在讓你看看，還一次讓你看個過癮！

陳柔縉全新作品橫跨八十年時空，極致珍藏版！日治史上最大博覽會，超過300枚「珍稀紀念戳章」隆重出土，首度披露！官方紀錄未見、絕無僅有。

一九三五年台灣博覽會期間，一位專做外國人生意的木匠一個章一個章地，蓋得了三百多枚紀念章；八十年後，一張老照片牽引著作者重啟泡過時光染液的集印簿，以紀念章為翼，回返日本時代，不僅止呈現商店的面容，還要繼續說那些始終說不完的故事……

日本時代最早的一枚紀念章是一九○二年的「萬國郵便聯合加盟25年祝典」紀念郵戳，其後這樣的紀念郵戳雖連番現身，但只有一些嚴肅的大日子才有資格發行紀念戳章，或是仍有許多規矩要守，像是蓋得後貼了郵票只能會場內投遞。到了一九三一年，風景名所紀念章才開始冒出頭，購買一錢半的郵票，就可以在郵局蓋得戳章，增添旅遊趣味，隔年全台更有近三十個火車站也推出紀念章饗客。

而這一波風潮來到台灣博覽會期間，更是整個大噴發，來到最高潮！本書主人翁楊雲源的集印簿，可說是展示了當年盛況：餐廳、電影院、照相館、書店、文具店、印章店、藥局、菓子店、皮鞋店、布店、咖啡店、旅館、市場、廟宇、神社、溫泉旅宿，全都登場了，於是紀念章的舞台不再只有郵戳和鐵道。

楊雲源的集印簿中，有多達三百個珍貴的「民間」台博紀念戳章，是官方紀錄《始政四十周年記念臺灣博覽會誌》中所未見，珍貴的文化財！每個商家的紀念章都製作精緻，極富特色，其線條、文字、空間配置皆令人驚嘆於當時的美學與手工技術，沉迷其中，且八十多年前的蓋印至今仍色澤飽滿。

Photo Credit: 麥田出版

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航