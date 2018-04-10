《做鐵工的人》：我決定當一位稱職的老闆，而不是稱兄道弟

文：曾文昌

習慣商場上的爾虞我詐，也逐漸懂得怎樣為自己、為公司爭取最大利益，在薄利與休息二者之間，我與一般人的選擇一樣，寧願選擇薄利，也不願意讓工廠的師傅與自己休息沒事做。在某次工作中認識了某家設計公司，公司的王老闆很欣賞我們的手藝與工作態度，所以這家公司老闆很積極的要求我們與他合作。

有工作，我當然很樂意，但其中附帶的條件就不是那麼理想了。設計公司的王老闆說： 「要把我當金礦挖啊，但不能一次貪心就挖完，要一點一點慢慢地挖……」意思就是不能算他太貴，要算他便宜的價格，這樣，他這邊就會有做不完的工作。對我來說，多一個衣食父母當然很好，於是就跟他展開了合作計畫。

王老闆主打商場空間設計，所以百貨公司及賣場我們都接觸得到，而這些對我們來說，更是一種新的環境與接觸。百貨公司的工程，必須等到晚上歇業後才能進去施工，而施工的時間，就是晚上到隔天凌晨。偶爾幾次，我跟師傅們都覺得還可以，但那陣子幾乎是常常日夜顛倒，白天要趕其他業主的工作，晚上還要熬夜，所以師傅們已經開始有點抱怨了。

好吧，既然我們不適合這種生態，就拒絕吧。

我跟王老闆提了這件事，王老闆聽了搖著頭說：「不能輕鬆的你們拿去做，辛苦的留給別人，這樣說不過去。」聽到這話，態度堅決的我說：「沒關係，王老闆你決定。但我真的是沒辦法，師傅們不喜歡熬夜，我只能尊重他們的選擇。」王老闆：「好吧，我再想想……」

就這樣，那天讓王老闆不是很高興。

幾天後，王老闆旗下的設計師打電話給我，說有個新案子要我去看。師傅們聽到我與設計師的對話，知道是王老闆公司的案子，所以一直揮手暗示我叫我拒絕。我電話掛掉後，師傅們說：「王老闆公司對不對？不要接，每次都那麼趕，又囉嗦、又要晚班。晚班就算了，白天也要幫他趕，當我們是鐵人啊！」

我說：「我已經拒絕晚班的工作了，現在打來的是正常的白天班。」師傅：「我才不相信他咧，你不要接，你接了，趕的話我可不幫你。」我說：「你會不會太好命了……這麼挑？反正我會看，違反原則的就不接好不好？」

幾天後約看了現場，要施作的是一間婚紗店，時間上有點趕，但都是正常時間，而且在住宅區裡，所以也不能做夜班。於是我答應了設計師，承接了此工作。師傅聽到我接了王老闆的工作，邊工作邊嚷嚷：「叫你不要接你又接，有那麼缺錢嗎？」

聽到此話，原本要發飆的我忍了下來，畢竟師傅們跟我也一起撐了好幾年。我試著安慰他們，告訴師傅們，在現況，我們並沒有選擇的餘地，大家就忍忍吧。就這樣，我們開始進行了王老闆的婚紗店工作，一直都還滿順利的，直到星期六下班時……設計師跑來，當著我們的面說，明天招牌鐵架要裝起來，此時天空正飄著毛毛雨。

Photo Credit: Reuters/達志影像

我說：「明天星期日耶，而且會下雨。」設計師說：「我知道，但沒辦法，上頭交代了。」師傅說：「一定就是王老闆啦，誰不知道，只有他會幹這種事。」我對著設計師說：「好啦，不為難你，明天看天氣再說。」

於是我與師傅三人坐上了貨車準備回工廠。當然，路上師傅不斷的指責著我與王老闆。沒辦法，我愛錢，我需要錢，沒錢生活都是問題，隨你唸吧。隔天早上，還未出門時，我再次與設計師確認行程是否如期。結果一如所料，我們三人無奈的載著招牌鐵架，在雨中，前往基隆路。

這時師傅的脾氣更大了：「神經病！雨天裝什麼招牌？」我說：「我知道，我們人到就好，這種雨我也不會裝。」結果到目的地時，雨勢超大，設計師也同意我們撤退。回程中，師傅繼續的漫罵與嘲笑。但我再也忍不住了：「閉嘴，我是沒付你工資嗎？我有我的考量，有讓你淋到雨嗎……」

講了這幾句後，我就後悔了，因為這會傷了我們之間的友誼。

隨著工程進入尾聲，交件的迫切感越來越重，我盤算之後，心裡知道，如果晚上沒加點班，恐怕會開天窗。於是我開了口：「今天晚上加班好不好？加到九點就好，不然會做不完。」師傅笑著說：「你自己愛接，自己想辦法，當初我可是有先告訴你喔。」

我說：「……好……那你呢？」我問另一位師傅。另一位師傅：「我晚上有事。」

好好好，我自己加。求人不如求己。

第一天，我自己加班到晚上十點，沒人幫我。第二天，我自己加班到晚上十二點，還是沒人幫我。第三天，我自己下班後再加班做到隔天早上七點，然後再去林口等加工廠八點開門，載貨回來，再載師傅去安裝。

是我咎由自取嗎？明知道很趕，卻沒人幫我。好吧，是我做人失敗。

第四天，因為幫王老闆趕婚紗這場，之前接的鐵窗也快到了安裝日……我忍不住再問：「這鐵窗不是王老闆的案子吧，可以幫忙加班嗎？」師傅：「那是你累積的結果……算了，我不說了，沒辦法幫你，我腳在痛。」另一位師傅裝做沒聽到，準備騎摩托車走人。我試著喊住他：「喂！喂──（大喊）」

當下沒人理我，各走各的。眼見他們要走出工廠大門了，我再也按捺不住，發瘋似的拿起鐵椅開始砸，瘋狂的砸，把那一股憤怒朝向今天做好的鐵窗直宣洩……

師傅們站在門口傻住了。

我說：「都給我滾，什麼兄弟，我呸！滾，都給我滾……」

事後證明，我這樣做是很傻的，因為我砸鐵窗，他們還是照走，然後隔天來幫你修復鐵窗，我還要多付他們這些衍生出來的工資。我是白癡！的確，你說為什麼我不開除他們？因為，我是重感情的白癡！

後來我也學乖了，我決定當一位稱職的老闆，而不是兄弟。這有什麼差別？稱職的老闆應當是有功必賞，有罪必罰；而兄弟呢？整天稱兄道弟，太過熟稔不把你當一回事，你的號令一出，打個對折再對折，因為他知道做為兄弟的你，是不會跟他計較的，做錯了他也知道你是不會對他怎樣。上下不分真的是毫無制度可言。

所以囉，朝稱職的老闆前進吧！

相關書摘 ►《做鐵工的人》：如何蓋出一間好的鐵皮屋？

書籍介紹

本文摘錄自《做鐵工的人》，柿子文化

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作者：曾文昌

「我不願意以馬虎的態度，去對待我的樓梯，與我的人生。」原汁原味勞動者心聲‧日曬雨淋做工人心情獻給崩世代對未來職業感到徬徨的人！粗壯怪異與細膩感性的絕對衝突，他就是個「粗獷的鐵工與善感的詩人」！你從未看過的鐵件工法，你應該要知道的做人做事態度，一本來自勞力基層的鐵工紀實錄！

這位大叔震撼了鐵工界，被臭訐譙到不行，卻也被大力推崇到極致！這個鐵工超有魅力，網路人氣超過40萬人次的支持，被讚譽為「打著燈籠也找不到的鐵作達人」！在這本紀實錄中，你將看到——他如何將冷硬的鋼鐵化為有溫度的工藝；在人所冷視的工作環境裡找到生命的熱情與人生態度！最原汁原味的勞動心聲，最真實純真的底層故事，他以素人的筆調，不吶喊、不控訴、不矯情，只做真純的告白！

Photo Credit: 柿子文化

責任編輯：彭振宣

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