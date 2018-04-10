《做鐵工的人》：如何蓋出一間好的鐵皮屋？

文：曾文昌

鐵皮屋應該是我最擅長的，也因為鐵皮屋這區塊做了很久，知道了一些弊病，深痛為什麼這種種事還會發生，所以在一次網客劉先生找我們施作的機會下，我把一些該注意的事項給寫了出來。或許你會說，鐵皮屋就鐵皮屋，有什麼好注意的。當然，若不計較外觀，就你眼前所看到的，確實是如此。

但是，不說你不知道，從鋼材的選擇、排列的距離（跨距過大，板材容易凹陷）、焊接的方式（焊道的長短與焊接確不確實，直接影響到結構）、固定的方式（怎麼固定，固定的鐵板厚度與螺絲，這些都好比大樹的樹根）、螺絲的選擇（螺絲是固定的重要角色，應該慎選，若螺絲失守了，其他的也就不保了）、板材的選擇（板材的好壞直接影響使用年限）、板材鋪蓋的順序、鎖板材的方法、鎖板材螺絲的選擇、防水膠矽利康的打法、矽利康的品牌選擇，與最後完工清潔的方式。種種這些，都會影響外觀及使用年限。

劉先生信任我，將工作委託給我，我也借此將剛剛這些必須注意的事項，以暗示性或明說的方式PO 在部落格上，在當時還有現場都獲得極大的回響。我萬萬也沒想到，區區一篇文章，竟讓我嘗到走紅的滋味，我們的工作量暴增了，原本三人的結構已經負荷不了，必須再找尋伙伴來幫忙。

而在劉先生家，除了劉先生的讚賞，隔壁鄰居也覺得我們做得很好，也願意交給我們施工，一做，居然整條巷子都快被我們做完了。

當然，其間也有別的鐵工進去施作，但明顯的輸給了我們，無論是外觀還是工法上。

但是，有利必有弊，除了業主們看得到我們的流程，同樣的，同行鐵工老闆們也看得到。所以，接了幾次抱怨的電話，說我為什麼這個那樣做，那個為什麼要這樣做？因為業主會拿我們的照片與工法去要求他，讓他一個頭兩個大，尤其洗鐵屋這塊，他相當不認同， 同行鐵工說鐵皮屋就已經很斜了，我還搞什麼洗鐵屋，這是想逼死誰！

我反問：「洗有沒有比較好？只要回答我這個問題就好。」

同行鐵工聽了卻答不出來，因為他知道，絕對比較好，因為在屋頂上切割是一定會發生的事，而只要有切割，就會有鐵削與粉塵，用掃的當然可以，但如果能用洗的，不是更乾淨？

同行鐵工知道這道理，所以他答不出來。但平心而論，的確在屋頂上洗鐵屋是有風險的，因為濕滑，但重點不在這裡，而是過程，洗鐵屋必須等矽利康乾了之後才能洗，一般打完矽利康，就代表完工了，誰會隔天再去洗。

這也不能全怪鐵工，因為行業的競爭，業主只擔心造價，往往手裡拿著報價單，然後四處詢價。詢價的過程並沒有錯，重點是，業主往往把焦點放在報價單的價格上，一味的殺價。試問，如果是你，你會做其他多餘的服務嗎？沒幾個，會的都是瘋子，但我就是！

不過，我也是一開始是免費純服務，後來因競爭與成本壓力下，不得不把洗鐵屋的費用都內含在報價單裡。奇怪的是，注重高品質的都會買單全收。所以說，只要價格合理，秉持信用，我想大家都可以接受的。

Photo Credit: Reuters/達志影像

【鐵師傅要告訴你的事】

好的鐵屋條件

好的鐵皮屋，先決條件是不能漏水，不能被風吹走。這聽起來好像很簡單，但是，請注意，每每颱風一來，新聞報導中總是有關於鐵皮屋飛走的新聞，而事後我們也一定會接到漏水要去維修的工作。

為什麼？原因就是施工上出了問題。好的鐵皮屋，應該是固定與焊接非常牢固的，也不應該會漏水。以下就各要點再做說明：

骨架粗細的選擇：依照長度、跨距去設定型鋼的規格，如鐵屋面寬四米，那採用100C型鋼就夠用；若寬度達到五米，那就必須採用125或150型C型鋼或在五米中間再多一組拱跟柱子組合，來增加強度。 排列的密度：需依照鋪蓋板型來做調整，通常間隔為75公分左右，若是鋪蓋琉璃瓦型浪板，則間隔需再縮小，建議為60公分左右，因為琉璃瓦板型皺摺多、板材較軟，易踩陷，一旦採陷就容易積水生鏽，所以骨架排列的間隔很重要。 固定的方式：所使用的固定螺絲很重要，建議最起碼都要使用膨脹螺絲。 鎖附螺絲的要求：所指的是指鎖附板材時鎖的螺絲的方式、數量與材質，如迎風面鎖附的螺絲數量就要夠多；包板螺絲的鎖附必須鎖到骨架，不能只鎖在板材上；而選用螺絲的材質，需依照板材材質來做設定，總不能用不鏽鋼屋頂板材，卻鎖黑鐵五彩螺絲吧，因為螺絲扮演很重要的角色，一旦螺絲失守，屋頂也差不多飛光了。 屋頂設定的斜度：斜度的設定關係到排水，一間好的鐵皮屋是應該擁有好的排水安排， 才能快速排水。這意思是說，如果屋頂做得太水平，那麼除了排水不良導致易生鏽，甚至在強風豪雨下，雨水是有極大可能性越過交合處而導致漏水。 板材施工的方法、順水的作法、板材鋪設時的整齊度，甚至將迎風面納入思考板材鋪蓋方向，這些都是很重要的。 收邊細部的要求：收邊是鐵皮屋的結尾，很多人認為不重要，但恰恰相反，收邊是最能強化一間鐵皮屋的精神，收邊收得漂亮，那這間鐵皮屋自然就會得到高分，自然就漂亮。 完工後的清潔：施工的過程一定會有鐵削殘渣在鐵皮表面上，這些鐵渣若沒處理掉，一旦遇到雨水就會鏽蝕黏在上頭，久而久之就會影響其他區域，進而大面積的鏽蝕，所以哪怕只是掃一掃，還是有其效果。

以上這些若都能注意到，那我覺得這就是一間好的鐵皮屋。

小預算也能蓋出好的鐵皮屋，不一定非得用最高級材料，只要多用點心，最普通的材料，也可以撐上個十幾年。

屋頂上的鐵皮分很多種，以常見的、由優至最便宜的排列是：不鏽鋼→（以下皆為黑鐵去做表面防鏽加工處理）鋁鎂鋅合金→鋁鋅→樹脂→鍍鋅，除了以上材質及表面的處理會影響價格與使用年限，板材的品牌與厚度也都是必須列入考量的重點。

一般常用的厚度為0.5mm（實際厚度0.42mm），比較厚一點為0.6mm（實際厚度0.52mm），再來就是板材的樣式，如琉璃鋼瓦、歐式鋼瓦、常見的五溝浪板等。而板材底下可加裝隔熱、隔音的物質，如早期的甘蔗板、美耐板、鋁泊泡綿、發泡貼塑膠紙，以及發泡加薄烤漆板等。以上這些都是台灣目前最常見的板材。

至於骨架、橫樑等的材料，以下略說明之。

不鏽鋼：不生鏽，使用年限——永久。會壞的可能性，可能是釘子的矽利康老化，造成釘子生鏽，釘子頭斷裂，或者鎖附螺絲數量不夠，遇到強風時被吹走。

鋁鎂鋅合金：防鏽能力強，使用年限因推出沒幾年，無案例可循，不過根據測試報告，應該會比鋁鋅表現的還好，所以預估可達二十年。

鋁鋅：防鏽能力佳，使用年限保守估計十五年。

樹脂：耐鹼、防鏽能力佳，使用年限保守估計十五年。

鍍鋅：防鏽能力普通，使用年限保守估計十年。

鐵皮是保護骨架的一道防線，有人認為骨架比較重要，但在我的認知，骨架固然重要，外面包覆的鐵皮更為重要，只要不漏水，那麼骨架就算是黑鐵的，也能長長久久，所以請重視你的鐵皮，務必定時的保養它。

相關書摘 ►《做鐵工的人》：我決定當一位稱職的老闆，而不是稱兄道弟

書籍介紹

本文摘錄自《做鐵工的人》，柿子文化

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作者：曾文昌

「我不願意以馬虎的態度，去對待我的樓梯，與我的人生。」原汁原味勞動者心聲‧日曬雨淋做工人心情獻給崩世代對未來職業感到徬徨的人！粗壯怪異與細膩感性的絕對衝突，他就是個「粗獷的鐵工與善感的詩人」！你從未看過的鐵件工法，你應該要知道的做人做事態度，一本來自勞力基層的鐵工紀實錄！

這位大叔震撼了鐵工界，被臭訐譙到不行，卻也被大力推崇到極致！這個鐵工超有魅力，網路人氣超過40萬人次的支持，被讚譽為「打著燈籠也找不到的鐵作達人」！在這本紀實錄中，你將看到——他如何將冷硬的鋼鐵化為有溫度的工藝；在人所冷視的工作環境裡找到生命的熱情與人生態度！最原汁原味的勞動心聲，最真實純真的底層故事，他以素人的筆調，不吶喊、不控訴、不矯情，只做真純的告白！

Photo Credit: 柿子文化

責任編輯：彭振宣

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