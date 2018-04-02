「有人要台灣嗎？有人要台灣嗎？」台獨老伯用沙啞的嗓門喊著

這張週二在台北田徑場幫台灣男足加油的照片，居然可以在足球粉絲團拿到比正妹照更多的讚，足球迷真的hen棒，下次比賽請大家多帶點台獨標語，不要輸給加泰隆尼亞人：）

是說，按讚的真的是獨派吧？應該不是把我的背影當成短髮正妹吧？



至於球衣上的TAIWAN是後來燙上去的，上面原本寫的是CTFA（中華台北足協），當天坐在我後面的球迷發現我的燙字之後一直問要去哪裡買，我看了他的球衣，他用麥克筆把CTFA的C字塗成跟底色一樣的黑色（好心酸啊），胸口就剩下一個不對稱的「TFA」，我們都笑說那只是變成台北足協而已啊（更心酸了）。

其實這燙字不是買的，而是某次去高雄看球時，一個老伯在球場門口發送的，他就自己一個人站在路邊，沒有擴音器也沒有人幫忙，老伯只是掛著一個裝滿「TAIWAN」的包包，用沙啞的嗓門對每個穿球衣經過的人喊：「有人要台灣嗎？有人要台灣嗎？」

我把老伯送的「TAIWAN」燙上球衣後，幾乎每次到球場都會被問，畢竟，能當TAIWAN的話，誰想當什麼CT？可是回想起來，當時在高雄，並沒有什麼人停下來。

後來想想，台獨的老人就是這樣，年輕人總是笑他們沒有方法不會變通，但我們又會什麼呢？當他們無論颳風下雨豔陽天都舉著旗子上街頭時，我們的「方法」讓多少人看見了？當他們苦守十年的帳篷被台北市政府拆了，我們的「變通」又在哪裡？

每次抗議現場，都是年紀最大的他們主動承攬最容易被警方盯上的工作，成功時，說是年輕人的功勞，失敗時，都責怪是自己的問題。在台大操場抗議中國好聲音時，是他們衝破了票口讓學生們都能進去，最後主辦單位宣布節目終止，旁邊的阿姨哭著對我說：「還是要靠你們年輕人」，可是阿姨，我們明明只是跟著妳啊⋯⋯去年，我寫了篇奧運田徑場上人權鬥士的故事，公投盟有個每次都扛著台灣旗跑馬拉松的林聞櫃大哥，我看到他分享了那篇文章，並且在自己臉書上寫：「台灣還沒有建國，都是因為我跑得不夠快⋯⋯」

Photo Credit: Reuters/達志影像

對這些前輩我真的不知道該說什麼。

只能說很心疼、很捨不得，但連這麼簡單的話都說不出口，這幾天見到他們在收拾帳篷離開基地，又想到318、想到台大操場的阿姨，想到扛旗跑在路上的林大哥，想到足球場外沒人理會的老伯、想到他佈滿皺紋的手和沙啞的聲音，心裡一陣陣地抽痛。

「有人要台灣嗎？有人要台灣嗎？」「有人要台灣嗎？有人要台灣嗎？」⋯⋯

每個人都想要，那為什麼沒有人看見他？為什麼沒有人聽見他？足球場外的老伯是不是真的相信，把台灣印在胸口，我們就確實地往建國的方向走了一步？台大操場的阿姨是不是真的相信，我們這一代，肯定會比他們付出更多的心血追求獨立？跑步的林大哥是不是真的相信，只要他加把勁，前方就不只是馬拉松的終點，而是一個嶄新的國家？

他們相信這一切，而我也相信他們真的都看得見那美好的未來，但我也知道，因為年紀的關係，他們很多人都無法走到那裡，時光沒辦法慢一點，那我們的進度能不能再快一些？可不可以再努力一點？

因為真的好想，和他們一起活在新的國家，那是小國小民，更是好國好民，沒有統派會欺負他們，沒有柯文哲會羞辱他們，他們可以像世界上其他國家的老人一樣安享晚年，而不是總在街頭上責怪自己付出不夠多。

真的已經夠了、你們為台灣做的夠多了。該羞愧、該責怪自己的，都是我們才對。

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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