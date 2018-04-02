提高128項美國產品關稅只是前奏，中國還有更強的貿易戰籌碼

為了平衡美國針對鋼鋁提起的高關稅，中國1日晚間宣布，將自2日起對於美國進口的128項產品提高關稅，預計將涉及美國30億美元的出口。但這次提高關稅，還不包含美國對中國最大的進口，大豆和飛機。

（中央社）3月23日，中國商務部就表示，為了平衡美國「232條款」的衝擊，將針對美國銷往中國的128項產品，中止減稅，中國商務部並貼出清單，公開徵求意見。

1日晚間，中國財政部指出，美國總統川普簽署公告，認定進口鋼鐵和鋁產品威脅美國國家安全，決定於3月23日起，對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅（即「232條款」）。232條款違反了世界貿易組織相關規則，不符「安全例外」，對中國利益造成嚴重損害。

為維護利益，平衡因美國232條款造成的損失，中國自2018年4月2日起對原產於美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務。

中國財政部指出，在現行適用關稅稅率基礎上加徵關稅，對水果及製品等120項進口商品加徵關稅稅率為15%，對豬肉及製品等八項進口商品加徵關稅稅率為25%。現行保稅、減免稅政策不變。

這次中國對128項美國進口產品增稅，涉及美國對中國約30億美元出口。中國這次是要報復川普3月初宣告的對鋼鐵和鋁產課徵新稅，而非回應川普3月底根據「301調查」結果下令，對進口自中國大陸近600億美元的商品加徵25％關稅。

中國還沒使出最強的籌碼：大豆和飛機

《今周刊》報導，中國外交部發言人華春瑩面對媒體詢問美國即將公布「301調查」時曾提到，「中國是美國飛機和大豆的第一大出口市場，汽車和棉花的第二大出口市場。」暗示了中國手中握有反制美國制裁的「強力籌碼」。

《天下雜誌》報導，假使中國真的對美國大豆課稅，將嚴重影響美國農民，而且許多農業為主的選民，2016年都把票投給了川普。不過，中國也非常倚賴美國進口的大豆，作為畜牧餵養用途。

分析師指出，北京不願把與華府的紛爭搞大，因為中國經濟本來就仰賴出口，再加上，中國對美享有順差，真的要玩貿易戰，中國可能不具優勢。

中國經濟專家葛藝豪（Arthur R. Kroeber）說，北京現在聚焦於避免歐盟和日本在貿易戰中加入美國陣營。他寫道：「中國深知自己可以處理和單一對手的貿易戰，但如果多個已發展工業大國集起對抗，並遏制中國的重商主義產業政策，中國會更痛」。

「中國製造2025」是美國打貿易戰的真正目的

除了針對鋼鋁的「232調查」，美國3月初也公布了針對中國智慧財產權的「301調查」，此外，還有家電及太陽能板的「201調查」。

《今周刊》報導，根據美國301調查報告，川普打這場貿易戰的真正目在於中國國家主席習近平擘畫的製造業升級大計「中國製造2025」。

2006年，中國提出「國家中長期科技發展規畫」時，政府就意識到必須有效降低對其他國家科技及產業技術的依賴。2015年5月，中國國務院於提出「中國製造2025」國家發展計畫，期望在2025年從「製造大國」變身為「製造強國」。

而「中國製造2025」明確計畫將透過「政府力量」，為中國企業取得技術。301調查報告也援引美國全國製造商協會的證詞指出，「最終，美國企業只有兩條路，不是選擇放棄這個全球成長最快的市場，要不就是乖乖地把技術交給合資的中國企業，這根本就是威脅。」美國商會也解釋，「中國為了縮短進程，多鼓勵國有企業或官方支持的企業購併國外公司。」

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在川普簽署301備忘錄的當天，於美國參議院的聽證會上表示：「『中國製造2025』對美國很不利，絕不能讓他們如願以償。」

美國用「鋼鋁税豁免」，要求各國共同牽制中國

針對3月23日開始課徵的鋼鋁關稅，美國宣布，已經暫時豁免歐盟、澳洲、南韓、阿根廷、巴西、加拿大和墨西哥的關稅，但包括中國、俄羅斯、台灣、日本及印度等國商品均未被列入豁免名單。

《蘋果日報》報導，一位不願透露姓名的歐洲官員向《華爾街日報》表示，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在鋼鋁關稅豁免的談判中，向貿易國家提出獲得豁免的五個條件，分別是：對美鋼鋁出口不得超過2017年、積極解決中國各種扭曲貿易的政策、在G20全球鋼鐵論壇上與美國積極合作、一同在世界貿易組織（WTO）對中國的做法提起申訴，及加強與美國的安全合作。

其中三項都與牽制中國有關，這顯示，川普政府以美國鋼鋁關稅豁免權為籌碼，要求各國與美國一同對抗中國的貿易政策。

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核稿編輯：楊之瑜