藉由科技追蹤系統，分析大谷翔平投打兩端的天賦和技術

文：MLB Corner

大谷翔平今年才23歲，在他當初尚未進入大聯盟前，就已經獲得了極大的知名度、甚至被讚譽為：「日本版的貝比魯斯」。根據那些貼身觀察他的球探所撰寫的球探報告，大谷成功獲得在投打兩端都能發揮驚人影響力的評價。「我有見過能打出500英呎大號全壘打的選手、也看過可以投出100英哩快速球的球員」，水手隊總管Jerry Dipoto在最近一集的廣播節目中表示，「但我沒看過有球員能同時擁有這兩項技術」，針對大谷的特殊性，Dipoto下了這樣的註解。

直到現在，所有人都已經看過大谷的球探報告和影片無數次、也研究過他在日職五個賽季中繳出的成績；但我們卻還沒有利用更進階的數據，如同分析大聯盟球員那樣地分析大谷翔平。然而，由於我們在2017年球季已能取得日本職棒的Trackman（提供擊球和投球追蹤資料給Statcast公司的科技系統）資料，所以在大谷去年231個打席中90%打進場內的擊球、和六次先發出賽的數據都有被記錄下來。他上一季受到大腿和腳踝傷勢的影響，限制了他的出場數；在投球丘上他只出賽過六場，一共是五次正常的先發、和一次復健賽。

也許這個樣本數聽起來不算大，但就像我們常講的，你根本不用讓Stephen Strasburg丟超過兩球，才能證明他真的是個火球男──關於投球或擊球速度這種東西，只要投出或打出幾顆球就能大概知道一個投手或打者的水平到底在哪。所以大谷的進階數據到底長怎樣？你能相信進階數據可以和他比擬的打者，很多都是明星等級外野手、甚至是明星賽先發等級的球員嗎？而且這些人還都小於26歲，你相信嗎？看了大谷的進階數據，我們應該會覺得那些原本看起來像在造神的球探報告，突然變得頗平凡無奇了。

投手丘上

2016年球季，大谷締造了日職最快的球速紀錄──根據報導，他當時的最快球速已經上看可怕的101.9英哩；而在我們擁有的資料中（2017球季），他最快的球速則是101英哩、平均球速則是97.5英哩（速球樣本數已大於250顆）。應該不用特別告訴你這些數字是多麽厲害了吧，大谷的球速之快已非常明顯。以直球極速而言，能飆到101.6英哩的速度絕對可以算是非常可怕的水準；假設我們先把它視為102英哩，過去三個大聯盟球季也只有12位投手達到過（根據Statcast的記錄）。大多數球員也只完成一到兩次，Aroldis Chapman個人就佔了其中80％的名額；如果我們把範圍縮小至先發投手，可以發現過去三年只有四次球速超過102英哩的記錄，分別由Noah Syndergaard、Nathan Eovaldi寫下。

97.5英哩的平均球速也是相當突出──在2017年球季投滿至少50顆快速球的290位先發投手中，大谷投出的均速只落後並列第一的Noah Syndergaard與Luis Severino、排在第二名的位置；他去年的均速贏過了大聯盟99%的選手，無疑相當傑出。先將Severino這個名字留在心中一會兒，因為我們等一下提到球的轉速時，會再提到他一次。大谷今年的四縫線速球的平均轉速為每分鐘2301轉（rpm）、2017年聯盟平均的四縫線平均轉速為2255rpm；我們都知道轉速高的球可以有視覺上升的效果、以利製造更多揮空和不營養的小飛球；反之，轉速低的球可以有下沉的效果、可以製造一些滾地球。

雖然大谷去年的球路轉速稍微高於聯盟平均，不過相當的靠近；這代表大谷的球雖然很快、但球路位移量不會太驚人──而Joe Kelly、Eovaldi等人的例子都提醒了我們「速度快、轉速平均」的快速球不一定能好好壓制住大聯盟打者。 但必須在這裡強調一遍的是，大谷去年的轉速最靠近的對照組正是上述提及的洋基新王牌Luis Severino、而且兩人同樣是2301rpm。去年球季才是Severino第一次以先發身分征戰整季，但他卻已經獲得賽揚獎票選第三名的肯定、而且有141個三振數是靠快速球所拿下；而Severino顯然不會是大谷迷不樂見的模板。

Photo Credit: MLB 大谷和Severino的球速/轉速比較。橫軸數據為轉速、縱軸為均速。

再來，讓我們想想看一個問題：會打擊的Severino是長什麼樣子？

打擊區上

大谷曾在2016年球季贏得全壘打大賽冠軍，其中還有一球打到卡在東京巨蛋的天花板上、而且沒辦法掉下來。在他生涯1170個打席裡，大谷打出了五成的長打率、外加48支全壘打；這證明了他的確很有力量。但到底有多少力量？足夠抵銷他本季高達27%的被三振率、即便身處在日職這個很抗拒三振的聯盟的劣勢嗎？我們無法確切回答第二部分的答案，但我們有數據能佐證大谷的Power是真材實料的。首先，我們從他的最快的擊球速度講起──在談平均值之前，我們可以先利用大谷去年噴發速度最快的一顆擊球（111.1英哩）、判定他的力量天花板到底有多高。

2017年球季，大聯盟共有12萬7555顆被打進場內且被追蹤的擊球，裡面只有913顆超過了111英哩──這數字連總數的1%都不到。再強調一次，我們現在討論的是打者們整年當中打最好的那顆擊球；即便如此，去年436位打滿100打席的打者中，有302位（折合約七成）的打者連一次都無法跨越此門檻。擊球速度能很扎實地反應打者的力量素質──今年Giancarlo Stanton打了77顆這種球、排美職第一，Aaron Judge也是最大的領先者。而本季才23歲的大谷，他的力量素質也確實不容小覷。假設我們把大谷的擊球按照型態來切割，我們更能發現一些很有趣的對照組選手。

在他擊出的31顆飛球中，平均擊球速度為94.3英哩、極速為110.7英哩；大聯盟飛球的平均擊球速度則是91.2英哩，由此可見大谷確實是一頭怪獸。在375位至少打出25顆飛球的大聯盟打者中，他的94.3英哩平均擊球噴發速度排前50名、是所有球員中的前13%強；這成績和Freddie Freeman、 Yoenis Cespedes、Joc Pederson的成績差不多，而Pederson看起來似乎就是個很好的對造組──年輕、有強大力量的左打、偏高的三振率和被保送率。

平飛球方面，大谷被測到的擊球極速高達111.1英哩、平均值則是96.6英哩（樣本數約30顆擊球左右）。這比起大聯盟均值（92.9英哩）明顯是好上一截。這份成績在美職386位選手當中（有25顆以上的擊球樣本數）可以排到第33名、大概是所有人當中前面9%的位置；且這份數據也與Anthony Rizzo、Joey Gallo和J.D Marinez等重砲巨星的表現相去不遠。這些數據顯示大谷的投打技術的確都是菁英等級水準，也正好符合MLB官網的新秀專家Jim Callis最近在廣播中所提到的：「球探報告若是以20～80分作為評比，大谷可以得到80分的力量、65分的速度、80的臂力和50分的打擊」。

雖然我們還無法確切量化大谷的跑壘速度和貢獻，但最近的一篇報導指出大谷從本壘板跑到一壘的速度只要3.8秒，這數字與Dee Gordon的平均跑速相差不遠。儘管之前有像Brooks Kieschnick、Micha Owings和Brett Eibner等人嘗試二刀流，但在貝比魯斯之後我們還是沒看過真正的二刀流球星。當然，對於一個23歲的小伙子來說，把這些白日夢全砸在他身上，可能是很不公平、不切實際的事；但就我們從數據端研究的結果，說大谷的投打技巧不引人注目、不讓人印象深刻，那絕對是騙人的。

延伸閱讀

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航