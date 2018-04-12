長照2.0重大變革，「新新制」上路後的三種現象與九大重點

文：朱國鳳（前資深媒體人）

「阿公，碗盤洗好了，幫你買的紙尿褲放床上了，我要走囉，ByeBye。」

『阿美，可是地板還沒擦？洗衣機裡的衫褲，也還沒洗、還沒曬？尿布也還沒幫我換啊？』

阿美是阿公的居家服務員，過去阿美會幫阿公代購、代送一些物品，並且在到府的兩個小時內，快手快腳地幫阿公備餐、飯後洗碗盤、掃地、擦地、洗衣、曬衣、換尿片。阿公支付的是兩個小時的鐘點費，這兩個小時內，阿美提供的是「統包式服務」。但是從2018年1月開始，阿美不再提供「統包式服務」，而是「按項目計價式的服務」。

如果阿公或是家人，沒有採購「家務協助」、「基本日常照顧」、「代購或代領或代送服務」等項目的話，阿美可能就不會像過去一樣，幫阿公「順便」代購生活用品，到府時也不會幫阿公「一併」清掃地板、洗衣曬衣、更換尿片了。這樣的情境，對於正在使用居家照顧服務的阿公、阿嬤們，相信會感到很震撼。這個「震撼彈」，是在2017年的聖誕節當天，由衛福部召集長照服務的相關單位時正式Launch（發射）。

用「震撼彈」形容，一點都不為過，因為不僅改變了長照給付體制，也造成「舊制→新制→新新制」的快速轉換。

我可以想像，在這新舊年的交接中，各地照管中心的照專們、正在使用服務的案家們、服務單位的從業人員們，應該都同時經歷了這場「震撼教育」。

譬如「台灣居家服務策略聯盟」理事長林金立，在聖誕節這天，拿到新出爐的「長期照顧給付及支付基準」時，就嚇了一大跳。因為這套基準與2016年間試辦的新制辦法，又有很大的差異。也就是說，2016年的台灣長照服務，其實是「一國兩制」：舊制與新制。舊制就是從「長照1.0」時期開始的「時數制」，新制是指2016年4月開始試辦的「包裹制」。

為何稱為「包裹制」呢？因為長輩按失能等級，不是獲得若干可以使用的時數，而是獲得一個「給付額度」，這個「給付額度」就像是一個預算包裹。在試辦新制時期，「包裹」裡的給付額度，還是可以轉換成一個參考時數，而且居服員提供的，也還算是「統包式的服務」，已經參與試辦新制的案家與長輩們，感受到的變化並不大。

但是2018年上路的制度，又與新制有很大的不同。除了「時數制」正式轉為「包裹制」，還端出來一整份的「長照菜單」。為何用「菜單」來形容呢？因為這份名為「照顧組合表」的文件，把每一個照顧組合的內容與價格，都清楚的標示出來。

譬如「餐食照顧」，其中一個組合的內容有「代購食材、在案家備餐、備餐後用具及餐食善後及清潔」，給付價格為310元。就像是法式餐廳菜單上的一道「香煎櫻桃鴨胸佐香橙醬」，除了會標示有櫻桃鴨與香橙醬外，還會標示出單點這道主菜的價碼是580元。

於是長照服務單位形容，2018年元月上路的這套制度，應該稱為「新新制」（果然是「一元復始、萬象更新」啊），「新」到相關長照單位都一頭霧水。因此元旦假期剛結束，當我得知「台灣居家服務策略聯盟」要在台中緊急召開一場說明會時，我立刻決定專程南下，現場了解第一線服務單位們的反應。

林金立理事長笑稱，「今天與會的盛況，連年度召開的會員大會，也沒有這麼熱絡」，我聽到後方的會員說，「因為這是重大事件啊」。當我努力K完「新新制」在去年聖誕節出爐的「草案版」，與而後的「公告版」，以及聆聽完整場的說明會後，我認為有三種現象，是未來值得特別關注的，以下一一說明。

現象1：「菜單」內容清楚，但是否會缺乏彈性？

居服單位對於「新新制菜單」的看法是，「權利、義務很清楚，做完就可以走人」，不像過去「時數制」時期，可能要捱到約定的時數，才能再趕到下一個案家，對於有效率的居服員，應是一大福音。但也因為「菜單」把要件清楚標示出來，反而會引發很多令人疑惑的模糊空間。譬如「陪同就醫」，給付價格685元。「如果要跑好幾科呢？」、「如果要在醫院待上大半天，按呢算不合咧？」，好幾家居服單位紛紛提出看法。

還有像是「基本日常照顧」，給付價格310元。內容有「協助用藥1次」、「協助如廁1次」、「定時翻身1次」、「指／趾甲修剪1次」、「定時更換尿片／衛生棉1次」等。這個組合的使用方式為：上述服務項目任3項、或同一項目實施3次，視為一個組合310元。但是長輩在這個項目的需求，如果是：「兩次用藥+兩次換尿片」，又該如何計價呢？

可以預料在未來的幾個月，會有很多類似的模糊空間，需要邊做邊檢討。雖然政府與服務單位在過渡期會採取「服務照舊、支付採新、信任申報、彈性處理」等原則。

但是一份規範太過清楚的「照顧組合表」，也意味缺乏彈性。我們知道，長照需求源起於「弱」，身心變弱時的服務需求，有時會是臨時性、非常態性的，往往很難事先「精準」預料與點選。碰到沒有事先「精準」點餐，或是服務內容模糊的狀況時，如果居服員不想當作「做功德」，或是當作給「沙必素」（免費的service）的話，供給與需求雙方，可能就會出現「卡卡」的現象。

現象2：「菜單」價格明確，但是否容易「斤斤計價」？

當所有的服務項目都已明確標價，需求方與供給方也可能會「斤斤計價」，前者拿著「放大鏡」，後者拿著「計算機」，會不會出現「放大鏡」與「計算機」的攻防呢？

還有這份「長照菜單」，對於有效率的居服員，可以拼出更高的收入，但是否也容易失去「溫度」？因為阿美如果忙著趕場，當然無暇跟阿公深入互動，除非阿公再買一個「陪伴服務」，1小時350元，阿美才有功夫坐下來聽阿公「講古」？

當老人對於每一項長照服務，都聽得到背後銀錢的響叮噹時，會不會老得更煩憂？弱得更沉重呢？

現象3：「菜單」項目澎湃，有助於「長」出服務、「長」出人，但能否「長」出錢？

「新新制」出爐，以「照顧及專業部分」而言，「給付額度」較原訂調高15~20%，「部分負擔」比例也再下降，意味案家可以享受的福利補助增加；從「草案版」到「公告版」，部分項目的支付價格提高，設限條件放寬，也意味服務單位能夠跟著受惠。

我能理解這套「菜單」背後的深意是：

希望能鼓勵「長」出服務，因為訂出明確的服務項目與價格，可以鼓勵更多的相關單位投入、或是增加服務量能。 希望能鼓勵「長」出人，特別是人力最缺的居服員。

但我更關切的是，支出增加、收入能否同步增加？也就是「長」得出更多錢嗎？可以預期新菜單將會鼓勵更多的長者提出申請，讓長照支出大幅增加，但若無法期待更多人抽菸，無法期待有更多的婦聯會資產轉作長照，預期將會大幅增加的開銷，要從哪兒來？

就算是人與服務都「長」出來了，具備由「稅收制」轉向「保險制」的條件（保險制要能確保被保險人能申請到相關的服務給付）。但是我們面臨的高齡化挑戰，其實才剛揭開序幕，不斷調漲的健保費、職業保險費，與長照保險費，將會是可以預見的未來。

但是當長輩需要點選「長照菜單」時，可不能幾個好朋友共享同一種版本的「菜單」，一定要仔細討論、量身設計才行。

如果過去不曾光顧過「長照大餐館」，還是可以先打長照專線1966，與各地的「長期照顧管理中心」的照顧管理專員（以下簡稱「照專」）約時間到府。

過去照專到府訪視評估，要填寫多達14頁的紙本「照顧管理評估量表」，新新制上路後，則是在資訊系統上完成。

而後系統會自動帶出長者的「長照需要等級」，該等級可以獲得的「給付額度」，與長者面臨的「照顧問題清單」。

「長照需要等級」是按失能／失智程度，由輕至重共分為1~8級，第1級沒有給付額度，第2~8級則是按等級給付不同的額度。然後再按照身分別：「低收入戶」、「中低收入戶」、「一般戶」，而有不同的部分負擔比例。

譬如張爺爺身分為「一般戶」，「長照需要等級」為第8級，張爺爺總共可以有三項「個人額度」：

「照顧及專業服務」部分，每月的給付額度為36,180元，部分負擔比例為16%。 「交通接送」部分，每月給付額度為2,400元，部分負擔比例為30%（以第4級城市為例）。 「輔具服務及居家無障礙環境改善服務」部分，3年給付額度統一為4萬元，部分負擔比例30%。

張爺爺的家庭照顧者，也可以獲得一項支持性服務：「喘息服務額度」，每年給付額度為48,510元，部分負擔比例16%。

當張爺爺與家人，知道可以獲得四類服務的「給付額度」，以及「照顧問題清單」，接下來就是進入討論流程。討論如何組合最需要的長照服務，也就是把預算用在刀口上，點選最需要的「長照菜單」，以下是點選菜單時的幾個注意重點。

重點1：可以請照專擬菜單，也可以請「社區整合服務中心」擬菜單

根據新版法規，照管中心或社區整合服務中心，都可以根據額度、照顧問題清單、照顧組合表，來與案家討論，擬訂照顧計畫。只是後者擬好的照顧計畫，仍須經過照管中心核定後，才能進行服務連結，也就是派案提供服務。

根據了解，目前全台各縣市已有八十幾個「社區整合服務中心」，當照顧計畫獲得核定後，「社區整合服務中心」會負責派出、或是轉介相關的服務資源，案家可以自由選擇或更換屬意的「社區整合服務中心」，預期未來「社區整合服務中心」將面臨市場競爭。

重點2：四大長照服務額度，不可相互流用

長照服務額度，可以分為專屬於長照需求者所享有的「個人額度」，與專屬於家庭照顧者享有的「喘息額度」。

前者又可分為三類：照顧及專業服務類、交通接送類、輔具及居家無障礙環境改善類，總共四個類別的服務，彼此都不能相互流用。

也就是說，雖然擁有四種給付額度，但是A項在使用期限前沒有用到、或是沒有用完的額度，不能轉到B項去合併使用。可以預期的是，未來誰越能提供最多資源的連結，誰就越能拿到這些額度的分配。

重點3：精準提出長照需求

前篇提到，居服員「阿美」不再提供統包式的服務，而是按項目計價的服務。

由於獲得的給付額度有限，需求無限，長者與家人就有必要仔細盤算，哪些是屬於「必要」、「需要」、或「想要」的服務？哪些服務的頻率可以精簡？哪些可以由家人代勞？

要提醒的是，點選「菜單」的最高指導原則應是：如何延緩退化，而不只是滿足基本日常需求。因此「專業服務」類的菜色，譬如「復能照護」、「社區適應」，即使屬於高價位菜色，仍有必要與照專或個管師討論，是否也有納入的必要。

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重點4：照顧困難案例，有加計支付

「新新制」的一大特色是，提供許多加計支付給服務單位。以前不管是照顧重度失能案例、有攻擊行為案例、「三管案例」（身上有安置管路）、或是體重過重的案例，居服員獲得的支付都是「均一價」，造成居服員流失率居高不下。

但是「新新制」針對上述案例，都有提供加計支付，而且不會從長者的「個人額度」中扣除，而是由政府直接補助，希望有助於居服員能踴躍承接困難案例。

重點5：人力空窗時段，有加計支付

過去居服員主要服務時段以週一～週五的日間為主，其他晚間、夜間、與假日，則因為人手不足，往往成為照顧空窗。

「新新制」則是在晚間（PM8~12）另外支付385元，例假日770元，夜間緊急服務（AM0~8）1,000元。接下來就要觀察，是否因為空窗期的加計支付，而能吸引更多的新血投入。

重點6：原民區或離島有加計支付

以往原民區與離島的支付價格也是「均一價」，原本這兩大區域的人口就少，均一價更難吸引人力的支援。

「新新制」允許這兩種區域的「照顧及專業服務」、「喘息服務」的服務提供者，可以依較高的「原民區與離島支付價格」申請費用，但是長照需要者還是按正常給付價格計價，並未因此增加負擔。

要提醒的是，55個原民族集中的鄉鎮，並未涵蓋所有的偏鄉，譬如新北市的原民區只有烏來區，但是像石碇區、雙溪區、平溪區、坪林區，雖然也很偏遠，仍然無法在前述兩類服務中，獲得特別的補助。

重點7：交通接送，全台分為四級，提供不同給付額度

「新新制」在交通接送服務部分，是按「縣市幅員」與「偏遠地區」，將全台分為四個級別。第一級的幅員最小，譬如台北市，因此給付額度最少，負擔比例也最高；第四級最偏遠，譬如花東地區，因此給付額度最多，負擔比例也最低。

譬如新北市除了烏來區，前述的石碇區、雙溪區、平溪區、坪林區，因為被列為新北市的偏遠鄉鎮，因此屬於第4級，在交通接送部分，可以享有最高的給付額度、最低的負擔比例。

重點8：輔具及無障礙改善類，2~8級「均一價」

原有的「輔具及居家無障礙環境改善類」的給付額度為「10年10萬元」，新新制調整為「3年4萬元」，也就是給付額度4萬元的有效期限為3年。另外像是爬梯機，舊制有購買補助，但是新新制只限租賃。

重點9：外籍看護家庭，只能使用部分服務、部分額度

聘僱外籍看護的家庭，在「照顧及專業服務」部分，只能獲得該等級給付額度的30%。而且這項打3折後的額度，又只限用於「專業服務」，不能點選「照顧服務」的菜色。

當外籍看護要休假返國，或是出現新舊外籍看護的銜接空窗，這個照護空窗期，至少要滿一個月以上，家人才能申請喘息服務。

本文經愛長照授權轉載，原文合併（上）、（下）兩篇後發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航