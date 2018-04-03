《中共攻台大解密》作者易思安：川普私底下討厭習近平，覺得他很無聊

文：廖育婉

隨著中國國力的發展，東亞與美中之間的局勢越來越緊張，因此美國對中國政府未來可能採取的態度，也是很多人關注的焦點。透過美國華府智庫「2049計畫研究所」研究員易思安（Ian Easton）日前在台北舉辦新書《中共攻台大解密》讀者見面會，接受現場讀者提問的內容，讓我們能夠得到一些未來西太平洋局勢變化的線索。

易思安在見面會中，爆料美國前國務卿提勒森（Rex Tillerson）突然被撤換的內幕，還說，川普（Donald Trump）私底下討厭習近平，覺得他很無聊，不會打高爾夫球和聊天。中國持續崛起，領導人習近平越來越獨裁，越來越有攻擊性。易思安認為美國政府如果都沒反應，東亞地區與台灣情勢可能真的會變得緊張。

關於川普政府對習近平態度的變化，易思安爆料說，川普政府剛上任時，因為擔心朝鮮半島爆發戰爭，以及北韓可能用核彈攻擊美國本土，政府與國安單位花了80%力氣研究北韓問題，因此無暇思考中國問題。加上當時任國務卿的提勒森對中國存有「中國夢」迷思，說服川普政府要給中國機會。

去年四月中國國家主席習近平赴美國佛羅里達州的海湖莊園，與美國總統川普會晤，這場世紀矚目的「川習會」引起全球關注。易思安說，川普去北京表面上也跟習近平非常好當兄弟老朋友，私底下討厭死習近平，覺得他很無聊不會打高爾夫球也不太會聊天態度又很強硬，表面上要裝保持很好的關係，後來川普發現被習近平騙，中國沒有協助美國反而一直幫助北韓。

這幾年中國派了很多代表團到美國參訪也去了他的智庫，易思安說，中國官員到智庫一直幫北韓說話，說北韓沒有這樣可怕，說服美國取消美韓軍演。他說，美國總統川普目前對中國的貿易制裁措施等，目的都是為了維持美國是全球最強的國家現況，易思安推測川普政府團隊後續會有很多行動與措施。

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「商人」川普會不會出賣台灣？

有讀者發問說，川普是個精打細算的商人，川普會不會把台灣交易出去？易思安表示，台灣不會成為被交易的對象。他說，現在的情況跟以前完全不一樣，前美國總統雷根（Ronald Reagan）在1982年簽了《八一七公報》全稱《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》，當時引起巨大的爭議。

易思安說，雷根很愛國但也很保守很喜歡台灣更愛美國，易思安解釋當年雷根的目標是蘇聯想打垮蘇聯政府，這樣美國才能維持世界第一的位置。雷根認為可以利用中國對抗蘇聯，當時許多美國華府官員都以為中華民國台灣政府是一個極權的國家，所以簽了817公報。易思安坦言，那是美國史上最糟糕的決定之一，他說，那時候的國務卿跟現在的川普團隊一樣經常換，連國家安全委員會的顧問（會長）幾乎每年都換一個。

很多人認為川普多變許多政策左右搖擺不穩定，連易思安都認為，川普不是一個值得信任的人，但川普的幕僚是值得信任的。他說，川普的特質是驕傲自我感覺良好，對台灣而言是好的，原因在於川普很愛國也很民主。隨著中國崛起易思安坦言中國的威脅對美國影響非常的大，川普不希望未來中國比美國強，希望台美可以攜手合作對抗中國。

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川普帶來的危機與轉機

最近川普團隊頻頻走馬換將，讓兩名鷹派人物執掌美國國家安全，和世界上許多政客不同的是，這位商人出身的美國總統川普花了一年的時間，開始讓盟友和對手相信，他不是嘴上說說了事的政客，如他在2016年競選時的口號「Make America Great Again」「讓美國再次偉大」，就連2020年競選連任的口號也想好了「讓美國繼續偉大！（Keep America Great!）。這位狂妄自大不按牌理出牌的總統，大部分美國白宮的記者對川普的印象總不是太好，對於川普的善變早就習以為常。

蔡政府上任以來可以看出台美關係越來越緊密，美國政府也慢慢發現台灣的重要性，長期以來台灣一直都是美國的盟友。這幾年可以看到共軍不斷的繞台，中國要的是征服台灣，不是維持和平的現狀，台海一旦發生戰爭，後果可能真的不堪設想。易思安希望藉由他的書《中共攻台大解密》讓大家知道，解放軍如何攻打台灣，大家可能會想說一旦發生戰爭有美國還有日本可以解救，與其馬上靠別人解救不如先未雨綢繆如何避免戰爭維持繁榮與民主。

商人在古代各國評價一向不高，東方如中國及周邊各國視商人為「四民之末」不消說，西方中世紀時代也視商業為不道德的職業，出名的威尼斯商人及猶太商人都大受鄙夷，因為他們違反當時封建莊園制要求的自給自足及社會秩序。「川普現象」是否屬於以上普遍現象之一且不論，基於美台之間關係無比重要，台灣確實需要學會面對前所未見的美國「商人總統」。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航