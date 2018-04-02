原住民對這個國家來說只是「弄臣」，世大運開幕式娛樂外賓的工具

文：王作城

原住民族依傳統慣習維繫部落的秩序，並以傳統智慧維繫生態的平衡。但是，在現代國家體制建立的過程中，原住民族對自身事務失去自決、自治的權利。傳統社會組織瓦解，民族集體權利也不被承認。為此，我代表政府向原住民族道歉。

這段話是2016年8月1日，蔡英文總統向原住民族發表的道歉聲明中的一段，如今看來，格外諷刺。

2018年3月29日，先是台北市大眾捷運局發函給馬躍，表示他們滯留於車站出入口，導致妨礙旅客通行，不聽勸離，可處1500-7500元罰鍰，在執行勸離及罰鍰均未改善後，「為維護乘車秩序及公共利益」，要求馬躍於昨天晚上八點前自行清除完畢，逾時將強行處置。

3月30日下午五點，工務局路燈公園管理處也發函給馬躍，公文裡面寫著，他們違反《台北市公園自治條例》第13條第6款、第14款、第17條。為維護公園環境設施及公眾使用，要求馬躍於昨天八點前清除完畢。

結果，30日晚上拆遷暫緩，但到了31日早晨，他們的暫時棲身之所就被強行拆除，背景音樂是捷運站裡閩客兩語，代表著「台灣本土語言」的廣播。

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怪就怪在，從來不見他們擋住台大醫院站一號出口，一月中有段時間一號出口往228公園的通道無法通行，是因為在那裏架了拒馬，跟他們沒有關係，而且為什麼這四百天來，都不會造成旅客不便，突然在第四百零一天，旅客就會被阻礙了呢？

此外，關於集會遊行的問題，早在318對於公投盟蔡丁貴的判決時，就已經有了先例：

沒有明顯立即危險，國家應該予以尊重，給予最大表達意見的自由空間

代表即使活動未經申請，也不一定需要予以驅離，再者，由大法官釋字718號的刑事被告判決來看，若群眾秩序良好而無維持秩序之虞，且無立即之危險，則警察機關須採用符合比例原則，使用較輕微的手段制止，而非只知拆除、制止、處罰。馬躍他們的帳篷，他們所搭的大型布景，「凱道小講堂」用的地方，要怎麼危害公共秩序？要怎麼發生立即的危險？

道歉的再多，政府始終沒有正視原住民的文化

柯文哲大聲喊的「法治」可不是為了限縮人民的自由而生，而是為了保障人民的自由，限制國家的公權力不侵犯人民權利而出。況且，真的已經造成立即危險的事情，比如說去年九月統促黨在台大打人一事，怎麼大安分局又突然知道要走正常的通報程序了呢？

還有最重要的一件事，這個國家到底準備怎麼對待原住民？

「台灣固無史也，荷氏啟之，鄭氏作之，清代營之。」這是連橫〈台灣通史序〉裡面的文字，可以說是所有八、九年級生高中課文的共同回憶。至於之前的人們，讀的是國立編譯館上的吳鳳神話，歷史課本上永遠寫著吳沙「開蘭第一人」的封號。

如果說台灣在荷蘭人來之前沒有歷史，那豈不是把原住民在這個島上生活的種種，都一筆消去？如果我們崇拜吳鳳，那跟說原住民見了人就砍他的頭，有什麼兩樣，而且好像他們是化外之民，還要「漢人」的開導。如果吳沙是「開蘭第一人」，那噶瑪蘭族在那躬耕數百年的歷史要如何解釋？而且，吳沙是因為使用武力，還在夜晚偷偷推移田埂，或是在噶瑪蘭人的田地上丟死貓死狗，讓噶瑪蘭人因為不吉利而自動放棄，用各式各樣的方式侵占噶瑪蘭人的土地，才真正地「拓墾」宜蘭。

每年都可以拿出來吵一次的228，已經收進了歷史課本，甚至蓋了個228紀念館、和平公園（也就是馬躍他們搭帳篷的地方）。你或許可以說事實並未完全揭露，但至少這件事已經走入了大家的記憶。但「番膏」呢？從來沒有看過任何一本歷史課本寫上漢人會吃原住民的肉，還把剩下的臟器煮成藥膏。還有漢人各式各樣侵占原住民族土地的歷史呢？歷史課本上只寫著漳泉械鬥，卻不記漢人利用原住民不識字，將界線寫的曖昧不明，或寫利己的文字，騙原住民畫押。

還是，原住民對這個國家來說，只是弄臣，只是世大運開幕式的時候，可以用來娛樂外賓的工具？可以用來告訴外賓「其實我們也很重視原住民文化」的招牌？或是，原住民是幫我們在運動「為國爭光」的工具？

蔡英文總統在2016年的道歉文說，要開始劃設傳統領域，但一年多過去，先是去年三月亞泥新城山礦場得到展限，先不說《礦業法修正草案》現在還押在立法院，光是礦場動用到原住民土地，就應該邀原住民諮商，但也沒有。台大梅峰農場的爭議到現在也還沒解決，台大校方強硬的態度，或許也跟統治者的不作為相印證。

蔡英文總統也說要解決原住民狩獵的問題。但直到現在，主管機關還是以漢人的思維，來對待原住民狩獵。強制事前申報，但對原住民來說，這豈是可以預期的？

總統府前的那條路，在1996年的3月21日，改名成「凱達格蘭大道」，是來自過去在台北的原住民族「凱達格蘭族」，但很顯然，這個國家不知如何面對這塊土地最早的住民，這個國家，也不知要怎麼以合法合理的手段，保障人民的自由。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航