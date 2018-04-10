這不是胸肌，是乳房：「男性女乳症」該怎麼辦？

健康意識抬頭，國人運動風氣盛行，許多男人也為此加強重量訓練培練出結實的胸肌，但對某些族群而言，胸肌（乳房）卻成了困擾的表徵。

32歲的Eason高中就對胸部突出的徵兆感到困擾，也因此受到校園霸凌，捏奶頭、背後熊抱抓胸、取暱稱開玩笑等，已成了同儕間最司空見慣的嘲諷以及玩笑，心理承受極大壓力。為此Eason在穿著上都以寬大上衣或是外套包覆隱匿，更別說夏天穿著背心或上空玩水。Eason最近終於求助醫師，期盼能藉由整形外科技術，解決他十多年來的心頭負擔。

男性女乳症與睪固酮低下有關

整形外科醫師馮中和表示，Eason的症狀即所謂的「男性女乳症」，在男性比例中約有兩成。正常來說男性賀爾蒙主要以睪丸產生的雄性激素為主，使男性乳房在正常情況下受到抑制，意味著男性的胸部應是強壯的胸大肌。反之，若男性乳房接近女性之豐滿，即可能患得男性女乳症。

近幾年來，受人口老化及肥胖症影響，睪固酮低下症人數增多，使得男性女乳症的患者比例快速上升，《英國衛報》也指出，近幾年男性因女乳症接受手術的患者更增加25倍之多。顯示出在醫學技術的進步之下，讓願意走來出面對並接受治療的患者也相對增加。

在男性女乳症治療上資歷豐厚的馮中和醫師解釋，由於男性乳房組織相當緻密，相對若是透過其他傳統抽脂手術，較不易解決問題，也因此，超音波抽脂手術被公認為處理男性女乳症的首選，原因在於超音波抽脂能在不破壞脂肪間結締組織（septum皮膚的牆柱）、神經、血管的情況下將脂肪乳化，不僅能將深層脂肪抽出體外，還能利用超音波「表淺抽脂」的特性，來雕塑男性夢寐以求的胸肌線條。

必須對症下藥，否則治標不治本

此外，馮醫師特別提醒，男性女乳症的治療必須對症下藥，否則治標不治本，如是切除也可能再生長。若是因服用藥物所引起，只要停藥即可，若是疾病所導致的內分泌系統異常，就必需先治療根本問題，但通常此現象發生，表示乳腺已異常增生，即使停藥或是解決內分泌問題，增生的乳腺也無法完全消失，還是必須要接受手術才能改善女乳症問題。

其實，男性女乳症並非疾病，而在治療上也有多種方式；因此，馮中和醫師呼籲，不論是進行哪一種治療，勿信偏方。若是期望透過手術改善男性女乳症的問題，術前皆必須謹慎選擇專業的整形外科醫師及合格院所，為自己的健康把關。

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責任編輯：朱家儀

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