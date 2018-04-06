長輩的四種「過度依賴」影響你的生活作息該怎麼辦？

文：王竹語

明朝張岱《快園道古》的故事。

楊維楨（號鐵崖）晚年居住在松江小蓬台，不再下來。他在門口貼了一張告示說：

「客人來訪不能下樓迎接，請原諒我的老懶；見到客人不能答禮，請原諒我的老病；客人問事不能回答，請原諒我的老默；說起話來沒有顧忌，請原諒我的老迂；飲酒時不能沒有音樂助興，請原諒我的老狂。」他的縱情傲世就是如此。

當長輩的過度依賴影響生活作息該怎麼辦？

之所以想起他，是因為最近一位朋友跟我說，她家高齡長輩老是抱怨身體不舒服，一直說自己心跳過快，要求家人陪她去看醫生（明明前一段時間就好好的，就算是看醫生也可以自己去看，怎麼最近開始一定要媳婦陪？）。

導致朋友必須三番兩次向公司請假，甚至引起主管不悅。而且更讓朋友困擾的是，每次到醫院檢查，結果都是心臟一切正常，身體無恙。

依賴是「一方給予，一方接受」；或一個人發覺自己狀態不佳而向外求助。老年人身體狀況變差這是事實，他們缺乏安全需要家人陪伴也無可厚非；但是，如果已經影響到其他家人的生活作息，成為「過度依賴」該怎麼辦呢？

一位精神科醫師曾吿訴老年人，無論他們有任何醫療問題，都可以隨時請敎他，反而成功地減少老年人打電話及求診的次數。一旦老人家發現有位專業、認真而負責的人，在他們眞正需要幫助時，能給予他們實質協助，他們便不再覺得必需由固定的診所造訪，來表達他們的依賴需求。

換言之，當找到了這様的一個人，或是依賴需求得到滿足時，心裡的焦慮不安也會退去。

常見過度依賴的四種類型

依賴他人，意味著必須放棄部分自決的權利，也不能做重要決定，處於一種較低下的情境。

老人會在許多狀況自認脆弱、能力不足、易受傷害，渴望得到保護，減低緊張與焦慮，然而過度的依賴感一定要解決，以便當身旁沒有可依賴的家人時（比如早上大家都上班上課）能夠先從自己身上獲得安全感，處理簡單的生活狀況。

一般而言，老年人的依賴有四種典型：

1. 經濟上的依賴

當老人退休，失去原先穩定的經濟來源，會開始擔心退休金無法支持現有生活或完成將來願望，而產生一種依賴心態，要求子女給予，以滿足食衣住行的花費需求。

2. 身體的依賴

原本生活可以自理，日常可以跑、跳、走的健康期（60-65歲到75歲甚至80歲）；到需要輔具的障礙期（80-85歲以上），此時身體狀況可能已經不允許他們做這些日常工作，如運動、購物、下廚。最後終日臥床的衰弱期（85-90 歲或以上）更是需要完全依賴他人協助。身體機能降低，會使老人家產生焦慮、自卑感，或者引起他們對死亡的恐懼。

老年人的身體老化遠較心理老化更快。身體老化是外觀上的，明顯的，可立即發覺的：白髮、皺紋、遠視、老人斑一下子就出現在五十歲左右，甚至四十歲。但心理老化則完全不明顯，有些六七十歲的老人心態上還是很先進、觀念新穎、願意學新東西、對時下流行3C產品有高度興趣、喜愛打卡自拍非常年輕化的都有。

3. 精神依賴

如果老人有美滿的婚姻，還保有能力工作，童年生活經驗也很正面，並且常與喜愛的家人、朋友親近或子女的成就讓他們放心，此時精神依賴就比較低。但若家庭狀況比較不圓滿，無法從中得到精神滿足時，依賴感會相對提高。

如果又患有神經系統的疾病，造成在記憶、理解、判斷能力受損，即便是輕微或初期，都會產生強烈依賴。精神依賴比身體依賴更細緻，它和一個人的經歷、個性、習慣、信仰等各層面都有關係。

4. 社交上的依賴

工作會帶給人們歸屬感與成就感。職場讓人實現理想、展現抱負，發揮能力，使人們感到快樂。人是群居的動物，成為群體中的一員，相互關心和照顧，是人的天性。這種天性維持了數十年，一旦退休，歸屬感頓失，就必須尋求替代。如公園小團體、社區服務，宗教活動，親人聚會。

如果體力、健康狀況維持得還不錯的長輩也可以考慮透過銀髮人才招募，貢獻專業創造第二人生喔。

這些依賴沒有時間上的先後順序，可能同時出現，並有並存。不過，如果解決了一種依賴情形，可能會有效減低其他的依賴狀況。例如，我朋友安排家中長輩到醫學中心做一次高階完整健檢，結果一切正常。老人家非常高興，解決身體小毛病，精神上也不再那麼憂鬱焦慮，同時重獲以前的自信和快樂，讓他更積極和公園其他老人互動，一舉四得，好處多多。

因此，可以觀察長輩的依賴需求，如果需求獲得滿足後，依賴程度也有所降低，子女便無需操心更能維持日常作息。無論如何，老人的依賴不應被忽略、被嫌、被厭惡，甚是被貼標籤，或是造成極負面的刻板印象。

平心靜氣想一想：這些依賴的老人是否真的願意看到自己這樣？

其實這些依賴的老人也會厭惡自己的依賴。但弔詭的是，他們對「過度依賴」的厭惡感，會讓他們產生抱怨、憂慮，或因為害怕引起親友的嫌惡和疏離，從而變得更加依賴......要排除這樣的惡性循環，除了觀察長輩的依賴類型並從中改善外，更重要的是撕掉「老人家就是愛依賴」的標籤。

不論在哪個年紀，人都期待從生活中得到成就感。長輩們當然也是，他們寧可擁有力量，生活自理，自給自足，而非事事求人。

附錄：《快園道古》卷一三原文

楊鐵崖晚年臥起小蓬台，不復下。直榜於門曰：「客至不下樓，恕老懶；見客不答此，恕老病；客問事不答，恕老默；發言無所忌，恕老迂；飲酒不輟樂，恕老狂。」其誕情傲世如此。

本文經愛長照授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航