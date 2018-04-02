拉瓦克部落寧可面對怪手「強拆」，也不要一家人安置後被「拆散」

位於高雄「亞洲新灣區」預定發展計畫區域內、已經存在超過60年的拉瓦克部落，其中11戶包含漢人與原住民的住戶今日（4/2）遭到高雄市政府工務局強制拆除。拉瓦克部落自救會表示，希望政府不分原漢，組成一個包含中央跟地方的跨部門小組，給予他們訴求的「集體安置」，並在完成協商前，停止拆遷。

位於高雄市前鎮區「夢時代商圈」附近的排灣族部落拉瓦克部落，部分部落族人在1949年以前便落腳於此，到1997年遭高雄市政府列為違建。部落希望高雄市政府的重建或安置能尊重部落的文化或生活方式，為此，拉瓦克部落組織自救會，多年來不斷與高雄市政府抗爭。

《原民台》報導，日前，高雄市發公文要求居民在3月20號以前自行拆除違建建物，否則，21號後會強制拆除已接受安置的住戶。當時市府表示，拉瓦克部落已有16戶安置完成。

《聯合報》報導，今日早晨近7時，前鎮警分局、高市警保安大隊約200名警力集結，市府工務局人員現身拉瓦克部落，拆除人員敲住戶大門驅離民眾，隨後持攝影機紀錄屋內物品，將傢俱搬到馬路，接著用怪手一揮擊碎鐵皮屋瓦。

有住戶正在睡夢中，被警方、拆除人員敲門吵醒，上身赤裸，隨即穿衣被請出家門；另也有住戶想死守門口，被優勢警力多人強行拖出，不時傳出號令聲「帶走！」；由於上百警力組成人牆，驅離住戶後控制在路口外，多處開拆，不斷有「違法強拆」抗爭聲。

高雄市政府發布新聞稿指出，該地區目前現況以鐵皮、木板建構，環境雜亂、違章建築林立、蚊蟲孳生且於2015、2016年頻發生火災，公共安全事件層出不窮。市府為維護市容景觀及安全考慮，呼籲占用戶配合拆遷作業，讓後續綠美化改善地區環境衛生，也提供族人安全的居住品質，以保護生命財產。

高雄市政府表示，拉瓦克部落占用市地約40年，今天鎖定拆除戶是11戶，其中五戶原住民住戶已妥善安置，其餘六戶漢人住戶中則有人租予他人經營抓娃娃機、麵攤等營利行為，市府會比照公共工程拆遷補償提供補償。

今日凌晨5時，拉瓦克自救會舉辦記者會表示，3月29日，國民黨原住民立委Sra Kacaw鄭天財和高雄市民進黨立委林岱樺，才和行政院原民會副主委Iwan Nawi伊萬納威，來到拉瓦克部落考察，並和高雄市政府協商，要求高雄市政府成立跨平台、跨局處、不分原漢、不分中央地方的拉瓦克部落處理小組。

但自救會表示，31號，高雄市原民會卻無視立委、行政院原民會的要求，在未成立跨部門小組的情況下，就自行邀請部落進行協商，拉瓦克部落自救會因此拒絕參加。4月1日，自救會便收到消息，市府將拆遷拉瓦克部落。

拉瓦克自救會成員訴求，停止拆遷作業直到協商完成，並遵守3月29日，立委鄭天財提出的要求，成立跨局處、不分中央地方、不分原漢的共同處理小組。而無論是就地安置還是移地安置，拉瓦克部落都希望比照兩公約的「集體安置」。

居民的「安置切結書」是「連哄帶騙」簽下的

長期關注拉瓦克部落爭議的原住民族政策協會理事Savungaz Valincinan接受關鍵評論網訪問表示，住戶實際情形並不像高雄市政府說的「已妥善安置」，Savungaz Valincinan說，今日遭拆除的原住民住戶，都是在簽署「安置意向調查」時，在被半哄半騙的情況下簽署了一份「安置切結書」。

Savungaz Valincinan說，當時高雄市政府人員告知住戶，「先簽了（切結書）才可以談（協商），反正簽了可以取消」，但後來高雄市政府就以簽了切結書為由，要求住戶接受安置，住戶曾在3月29日的協調會議上要求高雄市政府出示切結書，但都遭拒絕。

今日拆除的五戶，並不是高雄市政府原訂拆除的五戶。原訂拆除的五戶中，其中三戶的「戶長」已經入住國宅，雖然有些家庭成員還不願意入住，仍舊住在拉瓦克，但今日高雄市政府仍然直接將這三戶拆除。而另外兩戶則是拒絕入住安置國宅，今日未被拆除，但高雄市政府「多拆」了另外兩戶已簽切結書但不願意接受安置的家戶。

拉瓦克居民訴求：集體重建、維持部落互助

高雄市原民會資料顯示，1999年為協助照顧拉瓦克部落住戶生活適應，原民會購置小港區山明國宅那麓灣社區14戶，提供原住民拆遷戶13戶低價租住，並發放拆遷補助金每戶6萬元。八年安置期滿，部分居民又遷回繼續使用。2015年及2016年間部落發生兩次火災，共燒毀14棟房屋，基於公共安全及保障住戶生命財產安全，原民會與部落住民歷經多次溝通，達成集體安置共識，同意搬遷安置到鳳山區五甲台電宿舍。

族人入住後，每戶每月租金3,500元，並將補貼房屋租金，以及提供生活扶助、就業服務、文化族語傳承、購屋貸款、兒童課輔等服務，協助生活安定。另為照顧長者，有三戶預定安置那麓灣社區國宅，規劃結合小港醫院設置在社區的老人日間關懷中心，免費提供日間照顧，讓長者有健全的照護。

但Savungaz Valincinan表示，高雄市政府提供的安置方案，根本不是族人想要的。過去在拉瓦克部落，各家都會互相幫忙，老人家也會共同照顧部落的孩子，在這個族語式微的年代，拉瓦克部落的孩子因為被老人家帶大，都會講族語，因此拉瓦克部落希望，能以「集體安置」的方式，維持過去拉瓦克部落的社會互助功能。

但是高雄市政府提供安置的鳳山區五甲國宅，是由就台電宿舍改建，因此都是兩房的房子，「如果是一家四口或一家六口，就要被拆成兩戶或三戶，」加上五甲國宅讓台電老員工優先購買，拉瓦克居民只能選剩下的零散戶居住，有時候一家被拆散成兩三戶，甚至無法連戶。而立體的國宅，也讓過去平面部落的社區緊密感消失。

1949年就住在這，卻在1997年被列為違建。

依高雄市原民會資料，拉瓦克部落位於前鎮區獅甲段10、10-5、10-6、10-7地號（面積1596、76、641、704平方公尺），中華五路東側及台塑南亞廠圍牆西側；土地權屬在1949年登記即為市有地。高雄市政府在1997年4月經查報為違建，其中有15戶為原住民，並限期拆除。

但自救會強調，拉瓦克的居民，有些在1949年以前就在此定居，現今的好市多、復興路豪宅一代，當時曾經是「復興木業」工廠所在地，後來台塑前鎮加工區落成，身為工廠基層勞工的拉瓦克居民就在這邊落地生根，直到中華五路開通後才被認定為違建，「1990年開路之前，拉瓦克部落到底是什麼？高雄市政府回答不出來。」

被高雄市政府視為是產業轉型重大建設的亞洲新灣區，對當地房地產業也是利多消息，拉瓦克部落所在前鎮區，《聯合報》報導，房價從2012年到2017年平均上漲了超過2成，而該部落所在土地根據高雄市2015年土地公告現值估算，價值高達台幣1.5億。

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核稿編輯：楊之瑜