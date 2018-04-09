在談判的場合，「酒精」是神助攻還是豬隊友？

「先乾三杯，再談啦！」在華人社會裡，許多事情是在餐桌上喬成功的。許多社會文化，飲酒是很重要的社交行為，透過酒精催化似乎是建立人際關係的重要元素。像是許多談生意或者談事情，通常都是在餐廳敬了幾回後（絕對是海鮮餐廳或者正派經營的餐廳），才開始進入主題，談成功後再決定要不要續攤（至於去哪裡續攤，就要問一下生意人）。

在日本，飯局上也有「第一杯」乾杯文化，就是在飯局或應酬中的餐桌禮儀，大家的酒水備齊了，大家舉杯乾杯，才開始拉開飯局的序幕。在韓國的飲酒文化更是強悍，沒有合理的理由就拒絕喝酒，會被認為是種侮辱，因此都可能導致談判破裂。有沒有想過一件很特別的事情？就是大家都知道喝酒可能會影響決策判斷，也會影響健康，但是為什麼在許多商務場合裡，仍少不了酒呢？好像喝酒就成為了一種必備的技能，而並非僅是歡愉的買醉。特別是酒後見真情，訂單是否到手就看飲酒是否海派。

但是黃湯下肚後，意識逐漸模糊，會不會影響一個人的談判策略和影響談判結果呢？如果喝酒真的有影響的話，那麼影響的歷程究竟是什麼？在商務談判上引用少量的含酒精飲料可能有助於談判過程更順利。但是如果過量，那麼可能就會壞事了，萬一要談一筆大生意，不小心喝到茫了，然後變成跳樓大拍賣，結果醒後可能就不是再罰三杯就能解決的。

酒後對談判的影響：喝酒壞事論

賓州大學沃頓商學院（Wharton School of the University of Pennsylvania）和貝瑞大學（Barry University）兩校合作做了一個關於談判的研究，想要了解酒精對於談判行為的影響。他們把受試者分為兩個角色，一邊是雇主，另一邊是勞方代表，他們要為一個職缺的薪資福利進行談判，這個過程涉及五個重大議題，以及如何創造最大的共同利益。

接著實驗安排兩個角色談判時喝酒或不喝酒，結果發現喝醉酒的談判者會使用比較激烈的談判策略，而且喝酒時的談判更可能犯下明顯錯誤。不過酒精也不是全然不好，因為兩個都清醒比較理性談，兩個都醉就隨便談，但是如果一個清醒一個微醺，那麼談判的結果是最無法聚焦的。

酒後對談判的影響：喝酒好喬論

新加坡南洋理工大學想要更深入探討酒精對談判行為的影響，他們設計一個議價賽局，然後對於不公平的情況進行討價還價，每個談判者都持有不完整的資訊。賽局中每個人都有一筆私人基金當作籌碼，如果談判雙方同意彼此合作投資，那麼投資的總資金會增值，並且兩人可以獲得更多的利益（就是共同把餅做大，然後可以分到的錢更多，投資分紅的概念）。

但是如果任何一方拒絕合作，那麼議價的賽局結束，雙方維持原有的資金。接著比較談判雙方有喝酒和滴酒不沾的情況，分析他們談判議價的結果，結果發現飲酒適量、生意好商量，也就是飲酒後提高彼此合作意願，並且增加了平均的收益。這樣看來，談生意前喝點小酒，好像也是一種策略。

酒後對談判的影響：見仁見智論

原本談判的兩造雙方可能先前沒有照過面，喝酒形成了「共同點」，一群人一起喝酒暖場，心情放鬆變得舒適，或許就是將酒精引入商業場合背後的動機。而且酒精降低一個人思考和行動能力，因此酒後容易吐心聲，也降低了彼此的防衛，讓訊息的交流可以更自由。

酒精可能為不同角色或職位的談判者帶來一些好處，像是酒精的催化下，這時候情感訴求為主的談判可能比較有說服力；但如果是理性訴求的，那可能還是得保持清醒一下。另外，有些談判場合會刻意讓對方喝幾杯，因為背後的目的可能是限制談判者作出決定的能力，並在意識迷茫下考慮替代方案，而獲得談判優勢（好像有點黑暗，就是有點醉但又不能醉到失去行為能力）。就心理學而言，有限的理性和存在，某一種程度上是權力的象徵，可以讓對方做出讓步；因此酒後削弱了對方的理性程度，某一程度讓自己佔上風。

所以喝酒對談判的影響到底是助攻還是豬公，或許可以看談判議題和進行到的階段，如果酒精扮演舒緩的角色，那麼適當飲酒後，雙方比較有機會合作。但是如果喝得太過量，那麼妨礙談判進行的機率也會大幅提高，因為意識地改變容易被誤導，而且飲酒過量後控制能力下降，衝動及攻擊行為的頻率提升，最終使談判破局。

或許，最好的飲酒時機，是清醒時都談好簽約完成後，各自乾一杯互相為談判的努力而道謝吧！

參考資料

本文經林俊成授權刊登，原文刊載於此

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