解決少子化「國安危機」不如問一句：你多久沒做愛了？

去年底，我從一個人人稱羨的工作離職了。

很多人都覺得我瘋了，那麼棒、那麼爽的工作，為什麼要辭掉？

其實一開始，我並沒有預計會得到那份工作，因為那個時候我正在忙著寫我的人生第一本書《大哥的女人》，所以得到那份工作的時候，我是很意外的，當然也很高興，然後就開開心心就職去了。

我從台灣西南遠赴台灣東北，剛好是對角線，大家都說那是個好山好水東西又好吃的好地方，只是對我而言回家路途超遙遠。

原本我是在公司的紀錄科，然後我自己提出調動職務，去訴訟輔導職位，但沒幾天就被調去文書科了。在文書科，我原本是當會議記錄，這個職位對我來說很棒，因為大學時代的日語聽力課，老師都讓我們在電腦教室聽檔案，在第一節課之內把文章聽打出來，第二節課檢討。

因為練習日語聽打的關係，所以我對自己的打字速度非常有信心。實際上，開會的時候，我也真的可以追得上長官們的講話速度，同步打逐字稿。那段期間是我最開心的時候，我做得很得心應手，科長也很滿意。只是好景不常，因為有同事離開了，我被往前調動一個位子，工作也從會議記錄變成了製作文書等等。文書科的科長是個好人，同事們對我也很好，但這個工作內容的工作量「對我而言」真的太大。

我幾乎每天早上八點前到公司，常常做到晚上八九點、甚至十點才下班。等到吃飯洗澡完，都已經過午夜了。原本我下班後還有時間看書寫文章的，職務變動之後，我變得完全沒有時間讀書、寫書、更別說是運動。我的生活就只剩下：上班、睡覺。

Photo Credit: Reuters/達志影像

就算平常日加班加到七晚八晚，也還是沒有用，所以假日還是得去加班。而就算加班加到極致，事情還是做不完。這樣的日子過了幾個星期之後，我真的是累到身心俱疲、心力交瘁，徹底崩潰了。

我變得完全不敢去上班，對於前去公司充滿恐懼。一大早起床，就開始哭，連下床都辦不到；就算下床了，也是縮在床邊哭；就算「整裝完畢」到門口了，我還是不敢打開門，直接跪倒在門口地上繼續哭……最後只好請病假。這是糟糕時的狀況。

好一點的狀況是：就算去了公司，也是一邊默默做事一邊掉眼淚；下班之後，一邊默默吃飯一邊掉眼淚；回家之後躺在床上，默默看著天花板掉眼淚。接任那個職務後短短一個月之內，我因此暴瘦了快十公斤，精神狀況也極度不穩定。

原本我就有是領有身心障礙手冊的雙極性情緒障礙患者，回家鄉的醫院定期回診時，醫師判斷我又多了焦慮跟恐慌的症狀。科長跟同事們都知道，他們也都很體諒我，狀況不好的時候，都會讓我請病假。

我掙扎了很多天，因為我的「前手」在做這職位的時候非常厲害，真的神速，交辦的工作都可以在極短時間內做完，還可以一邊工作一邊玩手機遊戲，然後大部分的時間都在睡覺。我一直在思考，有一天是不是我也熟能生巧到那種地步，就可以不用那麼累了。

但是又過了一個月，不要說熟能生巧了，我連走路都搖搖晃晃，精神錯亂到還會把電冰箱當洗衣機，把衣服往冰箱裡面丟。到了這種地步，我知道，自己真的不適合這份工作。別的人適合，但我不適合。這也不是誰的錯，而只是我被擺到了一個錯誤的位子上面。

所以，我最後決定提出辭呈。長官們當然極力想要慰留，因為公司非常缺人，缺到一個極致，而「總公司」又不補人。如果我離開，會增加同事們的工作量，而科長和同事對我又這麼好，我真的很不忍心，所以掙扎非常久。但是最後我覺得：再這樣下去我會真的過勞死或從公司天台跳樓自殺。所以我拒絕慰留，離開了公司，回到家鄉。

Photo Credit: Reuters/達志影像

但，就算回到家鄉，也沒有用了。因為這個工作，我受到太大的身心重創，整個人都變了，到現在還沒完全恢復。原本我從小就是燥熱體質，越冷我越嗨，冷氣都要開16度才能睡著。但現在我變成虛寒體質，就算氣溫24度我也覺得冷。而原本我的皮膚是油性膚質，現在也變成乾性膚質。

我的身體變得極度虛弱，我原本就有的精神疾病又更為加重、甚至又跑出新的症狀。不管從各方面來講，這份工作都讓我損失慘重。

這個工作的名稱，大家俗稱：公務員。而這間公司，大家俗稱：地檢署。

大家或許以為公務員是領爽薪水的爽工作，我必須這樣說：三十年前或許是，但現在已經不是了。

我們轉個彎來談談今天我真正想要談的事情。

少子化危機衝擊全台，造成市場萎縮，各行各業都受到極大衝擊。我原本是要去當日語教師的人，就是因為幾乎沒有日語教師缺，不得以的狀況下才「被迫妥協」去考國家考試當公務員。少子化被政府視為「國安危機」，好，那為什麼少子化？

工資太低養不起小孩固然是一個最主要的大問題，但我們今天不來談錢，我們來談談做愛。因為要生小孩，前提是要頻繁做愛、無套中出、內射，才會懷孕。做愛要不要體力？要！做愛要不要時間？要！那請問我們有沒有體力跟時間做愛？並、沒、有。

以我自己為例，我當時一下班回到宿舍，甚至連洗澡的力氣都沒有了，哪來的體力做愛？哪來的時間做愛？回到家，累到都直接趴死在床上了，連自慰都不想，只想自殺，是要做什麼愛？生什麼小孩？

我辭職了，但我還有不少朋友們在各個政府機關擔任現役公務員，像是：警察、法警、書記官、監所管理員、法廉……。大家的狀況都差不多。每天回到家，除了累，還是累，既沒有體力也沒有時間。公務員已經是相對可以還算是有保障的工作了，那一般勞工呢？更慘。

我們也可以先不要談生小孩那麼遠的事情。

沒體力沒時間，要怎樣認識異性朋友？要怎樣聊天培養感情？要怎樣約會交往？公務員叫做「窮得只剩下錢，但有錢也沒命花」。而一般勞工叫做「連錢都沒有」，狀況更惡劣。

各地方政府紛紛祭出所謂的生育補助或獎金，有用嗎？當然沒有用啊！養一個小孩要多少錢？那幾千元幾萬元是能幹麻？笑死人了。就說了這也不完全是錢的問題，大前提是連做愛的時間跟體力都沒有，生個屁！

工資問題固然要改善，但工時問題更要優先解決。大家看看我們現在修改過後的變態《勞基法》，是還給不給人活啊？沒人口、就沒市場；沒閒錢，就沒有消費力；沒時間，就沒有做愛的體力。這叫「基本邏輯」。財團大老闆們在那邊叫阿叫阿的，政客們就跟著財團一起裝傻耍白癡，顯然連最基本的邏輯概念都沒有。

高工時、低薪資，造就了這一切。公務員並不受到《勞基法》保障，公務員適用的是《公務員服務法》。我們加班只能提報一定的加班時數，我當時每個月只能報18個小時加班，超過18個小時的，就等於通通免費送政府做功德。我一個星期的加班量就遠遠超過18小時了。

好，雖然說《勞基法》很變態，但至少有個「法」在那邊當基準規範。最嚴重的問題是，台灣絕大部分資方「並沒有遵守勞基法」。願意按照勞基法規則走的大公司屈指可數；大公司都帶頭這樣違反勞基法了，中小企業當然有持無恐跟著照做。超時加班、沒有勞健保、沒有加班費……等等的問題層出不窮。

而「檯面上」，除了台北市有在嚴格執行勞檢之外，其它縣市我看不出來勞工局到底在幹三小。不管是長官們「故意怠惰」，還是各縣市政府勞工局的公務員們跟我們一樣，都累到炸翻天，根本「心有餘而力不足」（我猜是後者）。造成的結果都一樣：廣大勞工們都只能心不甘情不願被老闆凹假的：沒辭操到死，沒死操到辭。

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這樣的情況還奢望我們這一代年輕人去談戀愛、結婚、生小孩？

腦殘嗎？大家累到連屌都勃不起來、淫水都流不出來了，是要幹個屁？在那種身心俱疲的狀況下，就算伴侶想要，我腦子裡面也只想著：「不要碰我，我好累，我想睡覺。」啊為什麼要用想的？因為已經累到真的連開口講話的力氣都沒有了。在這種又累又沒時間的前提下，要我們這一代結婚生小孩？還真的是幹三小無誤。

雖然以前的文章講過很多次，但我要不厭其煩每次都講。經醫學研究發現，大腦在疲累的狀況下，其「記憶力、反應力、思考力」等等能力，會大幅度下降到跟「喝醉酒」是一樣的：一樣白癡。高工時、加班，並不會使生產能力提高，反而會大幅下降，效率跟效能都會大幅度降低。

還有，大家如果這麼憎恨酒醉駕駛，一天到晚喊著要提高酒駕刑罰，那為什麼不憎恨超時工作？疲勞駕駛就等於酒駕啊！多少人因為高工時和常態違法加班過勞死或者生病倒下了？多少家庭破碎？多少不必要的醫療資源和社會成本被消耗、浪費在這上面，造成全台的全面性重大損失？

而行政院長竟然要大家「做功德」？做你去死一死比較快啦！

最後，我只問問各位讀者朋友們一個簡單的問題：

「你多久沒做愛了？」

本文經Objection－蕭奕辰授權轉載，原文發表於此

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