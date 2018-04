扮裝與ballroom文化：形塑一個讓LGBTQ族群「安全做自己」的空間

文:塔莉米蘭

當我們面對威脅時,大腦會自動評估傷害程度,影響個體選擇戰鬥或逃跑。這在心理學名詞中,被稱為「戰或逃反應」。然而,一次的戰或逃,如同一次比賽的輸贏,並不會直接決定一個人的人生。今天,塔莉要從一部紀錄片《The Queen》中的配角Crystal,述說她如何憑藉相信自我的勇氣,開啟一個世紀的傳奇。

委屈,就離開

曾在戛納電影節中首映的《The Queen》,是美國變裝皇后比賽重要的紀錄片。從中我們得以窺見在當時種族歧視的社會脈絡下,非洲裔與拉丁裔皇后們被期待要裝扮成白人的樣子,然而,服從規則的皇后們仍不一定會獲勝。

Crystal(以下稱C)[1]在該紀錄片中,輸給了Harlow(以下稱H,她是紀錄片主角,也是主辦該比賽的Sabrina之門徒)。當她被宣布是第四名時,她不滿地移動身軀,讓出舞台給最後三名參賽者。

但在後台,C面對鏡頭留下了經典的Reading[2]時刻:「這樣的結果就是為何所有美麗的皇后們不願到場參與比賽,H偷了我的錢,你們拍張照就知道誰才是真正的美。我很美麗,而且我知道。Miss Thing[3],她也許漂亮,但不是今晚。你們看看她的妝容……太可怕了!」

Photo Credit: Yolanda Li Yolanda Li是台灣第一位變成Drag Queen的Voguer

扮裝文化與Ballroom文化

扮裝文化在紐約最早從1920年代開始,以類似私人派對的形式存在著。皇后們不只是打扮成女性,更是藉由誇張的妝容、動作與打扮,在展演中挑戰世界上只有「男/女」兩種性別的狹義想法。簡單來說,就是以「我本是男兒郎,也是女嬌娥」的存在,具象化多元性別的概念。這樣的精神與概念,啟發了紐約Ballroom文化的發展。

C在朋友的建議之下,創建了House of LaBeija[4],並為同樣是「有顏色」的選美皇后們舉行了專屬的比賽。這個比賽中,她使用「Ball」這個單字命名[5]。這並非第一個使用Ball命名的扮裝皇后活動,卻是第一個以House[6]這種團體型態所舉辦的比賽。

這種家族樣貌的存在,立刻吸引到許多當時被原生家庭驅逐而流浪街頭的LGBTQ們。因此,其他家族的名稱也被創建。家族內有母親與父親的領導(不受生理性別限制的命名),其餘成員會以兄弟姊妹互稱,彼此會相互支持。

漸漸地,比賽中除了選美和時裝的項目以外,為了提升所有人的參與感,更多的比賽項目被加入,也因此有了Vogue舞風的出現。在這樣的演化下,Ballroom文化逐漸與扮裝文化拉出區隔,也因此,有了大家熟知、曾獲柏林影展最佳紀錄片的《巴黎在燃燒》的場景樣貌。

不過,Ballroom文化仍跟扮裝文化有相似之處。那就是,在比賽的場域中,比起輸贏,主辦者更在乎的是形塑出一個能讓LGBTQ族群們安全做自己的空間。並且,為了增加娛樂性,每次比賽都會事先公告一個主題,並針對不同項目指定扮裝的謬思們,為的是讓大家能盛裝到場、共享歡愉。

Supernova在臺灣

隨著時間前進,以及紀錄片和主流媒體的推播,再加上旅行的便利與全球化的發展,Vogue舞蹈與Ballroom文化不只是專屬於紐約的名詞,更在不同地域中發展出多元的風貌。

4月14日的Supernova是台中第一次有Ballroom活動。今年第二年舉辦,以「文藝復興」為主題,用藝術史上被視為重生的年代,呼應今年多元成家概念在台灣的重要突破。今年除了原有的比賽項目外,更新增了Lip Sync Battle,以啟發大家更了解歷史發展之外,也是對各種彩虹藝術表達敬意。

註釋

[1] Crystal LaBeija:文章中的片段,被許多後人取樣作為歌曲或模仿演出。RuPaul’s Drag Race All Star第三季中,Aja就以她為謬思參賽。

[2] Reading:在同志文化中,公開指出對方缺陷但不帶髒字的行為。

[3] Miss Thing:原意為開朗、活潑,值得尊重的人。但在同志文化中,卻有兩種意涵:一,指沒有優點的人(說話者認為自己的地位高於你);二,親密夥伴的指稱。

[4] House of LaBeija:Ballroom文化中早期創建的家族之一,被《巴黎在燃燒》伴隨Dorian Corey領導的House of Corey、Willi Ninja領導的House of Ninja、Avis Pendavis領導的House of Pendavis、Angie Xtravaganza領導的House of Xtravaganza收錄在紀錄片中。

[5] Ball:在扮裝皇后文化中,這段歷史被稱為Harlem Drag Ball,主要形式仍維持在選美與時裝走秀。1980年代開始才加入更多其他元素,更接近現今Ballroom文化的樣貌。舉辦形式深受黑人歷史、音樂與派對文化的影響。網友補充:Ball的拉丁字源Ballare,意思就是To Dance (跳舞),因此,Ballroom的含義是「用來跳(社交)舞的房間」。

[6] House:以家族為名、具備親屬形式的互助會。當Crystal建立LaBeija家族後,立刻吸引許多LGBTQ族群投入家族體系。這樣的團體形式啟發了其他家族的創建,各家族除了動用資源舉辦屬於自己家族的比賽之外,更會給予各種必要性的援助。

本文經Hornet授權刊登,原文發表於此

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航