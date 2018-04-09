為何選擇讓孩子唸私立學校？家長們這麼說

編輯：武美齡

近期許多家長在BabyHome討論區熱議討論「私校入學」話題，為何選擇私校，大家的看法如何？家長大方分享孩子念私校的優缺點及經驗談。

唸私校哪裡好？特色為何？

在「2018年東山國中入學考」話題中，有家長提到「私中師資普遍較公立優且對升學專業，加上在資優班跟強的同學競爭可更上一層樓。其二，管理較嚴格，理論上來講頑劣的小孩較少，且時間被掌控不易誤入歧途。」、「求學的環境單純一點。」

在「2018南山中學入學考」話題裡，家長則認為「我希望孩子唸得快樂，因為兒子熱愛樂高，也想學寫程式，這裡國一有樂高班，也教導如何寫程式。」、「小兒僥倖拿到獎學金有五萬元入帳，念書能賺獎學金。」、「一早坐校車去學校，放學坐校車回家，生活作習相對單純。」

另一則話題「有關薇閣中學」，家長們表示「進入薇閣就要有奮戰三年或六年的準備，因北市北區小學精英幾乎集中於此，超前學習是常態，否則會跟不上進度。」、「薇閣數學是自編，內容深和廣，數學程度不佳小孩會上的很吃力。」、「內向壓抑的小孩適合念華興，外向脫序的小孩適合讀薇閣。」

「2017考上延平國中的家長請進」討論串中也有父母分享，「念延平的孩子一定要很主動念書，因小考少，但大考多，且範圍都很大。」、「女兒班上同學大家都很用功，主動努力學習，同儕能量大，是我在她們班上看到的火花。」、「數理較弱的孩子若進延平，可能家長小孩都要調適，因進度真的快，如果較弱會吃虧，因為永遠在追進度。」

其他家長的正面看法與建議

「選擇私中的初衷對我而言，是給雙薪家庭和家長一條好走的路，不用擔心孩子四點放學後的去處，不用趕做晚餐、趕吃飯、趕送補習。」

「念公立學校加上繳好幾萬的補習費，跟私校的學費應該差不多了吧！」

「私校生活常規管得嚴一點，學業壓力一定大，大小考試、講義真的很多，注重智育是必然的，孩子的抗壓性也不可少。」

「想讓孩子讀私中，不是為了升學，純粹是覺得私中的感覺上管得嚴一些，希望避免小孩變壞。」

「我高中念私立貴族女校，在學校沒聽過女生說髒話，更別說霸凌，對我來說最大改變是品格與氣質的培養。」

唸私校可能面臨的問題

「唸私中的壓力一定比公立大，每天平均要考兩科，偶爾三科。」

「我老大國小時唸私校的雙語班，每學期要多繳44,000元，聽說2018年漲到五萬了。」

「壓力＋填鴨式教育，不小心易讓孩子失去學習信心和興趣。」

家長不選私校的原因

「在任何學校只要自我要求高，不貪玩，一樣可以考上好高中。」

「如果再選一次，不會讓孩子去唸私校，寧願讓孩子在有自信的環境下讀書，至少會快樂一點。」

「不管私校或公校，都必須是友善學習的環境，在過於高壓而以分數為核心錙銖必較的環境，讓孩子提早喪失自信而放棄，不是我們想要的。」

綜合BabyHome家長的看法，父母普遍認為選學校就像選另一半一樣，沒有孰是孰非，喜歡就好！且家長應先和孩子事先溝通學校的狀況，讓孩子有心理準備，不管選哪一所學校，小孩喜歡最重要。

以上內容為網友個人經驗及看法，僅提供參考。

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本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

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核稿編輯：丁肇九