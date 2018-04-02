劇情不看，專門抓抽菸？衛道人士要不要去當高中教官

文：馬來魔

線上影音平台Netflix近來遭到猛烈炮火抨擊，因為美國反菸團體指出，他們在Netflix影集當中，找到三百一十九個抽菸畫面，光是影集《怪奇物語》當中，就有一百八十二場抽菸戲，尤其是大衛哈伯飾演的警長，根本是菸不離口（如上圖），所以受到這些激進團體的指責。

劇情不看，專門抓抽菸？你去當高中教官比較快！

首先，我很佩服這些保守派人士，他們看影集竟然要去計算片中出現多少抽菸鏡頭，要成為專業的衛道人士真的好辛苦唷。但是《怪奇物語》是一個科幻故事，以及友情故事，片中至少出現過好幾百個充滿想像力的科幻鏡頭，以及好幾百個感動人心的友情畫面，這些應該看到的主題，為什麼你們都沒看到，卻只看到抽菸畫面呢？我只能說你們劃錯重點了啊！

為什麼劇情需要抽菸？這其實是有道理的

為什麼影視作品裡面需要有抽菸鏡頭？通常是為了醞釀這個角色的情緒（比如說《怪奇物語》的警長常在煩惱或焦急的時候抽菸），或者表示出這個角色一定程度的叛逆性格（比如說《航海王》的其中一名角色「香吉士」本身的個性就是如此），用抽菸這個動作就可以直接讓觀眾對角色的性格或者心情有很直接的瞭解。

還有一個最顯著的例子，是王家衛的《花樣年華》裡面，常常出現梁朝偉在房間抽著菸，四周菸霧瀰漫的畫面，那變成一個充滿藝術感的構圖，相當有情調，梁朝偉憂鬱的眼神在瀰漫的菸霧中訴說著內心的孤獨與落寞，所以劇情裡的抽菸，變成是一種藝術的表現。

很重要的觀念：劇情裡面抽菸，不代表鼓勵抽菸

其實無論是電影分級、電影審查，還是各式各樣針對電影的道德指責，都是建立在一個錯誤觀念上，這個錯誤觀念就是「電影或電視裡面出現什麼畫面，就代表鼓勵那件事情」。

在這樣的錯誤觀念之下，如果看到劇情裡面出現抽菸畫面，就被誤解成「鼓勵年輕人抽菸」，照你這樣說，難道把所有的抽菸畫面都禁掉，就不會有人抽菸了嗎？這邏輯實在太荒唐！而且虛構的劇情只是演出一個故事，滿足你的想像，並沒有在鼓勵你去學習，不要再說「小孩不會判斷，容易被誤導」，即使小孩不會判斷，難道連你們這些大人都不會用基本的邏輯來判斷一下嗎？

如果你真的不會判斷，那我的文章一直都在告訴你電影創作的用意，已經用最白話的方式在教你怎麼判斷，請把你學習到的判斷方式拿去教導你的小孩，就算不能讓藝術教育從小紮根，至少不要再誤解電影文化了，好嗎？

本文經電影不分級授權刊登，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航