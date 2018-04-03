比較美國與台灣高中現況：為什麼我們的教育追不上人家？

文：徐梵愷（貝爾國際文教顧問機構）

身在留學產業，我們會不斷去留意台灣高等教育的變化，也容易察覺到家長這一方如何因應外界變化來為孩子的教育重新做安排。就以前陣子被大肆報導的「1000名高教教授出走潮」來說，台灣高等教育的未來著實令人堪憂，我們能看到的則是家長們像「熱鍋上的螞蟻」趕緊為孩子找出路，已有越來越多家長考慮在孩子國中畢業後，送到國外念高中。

我的上一份工作是高中英文老師，在一所公立高中短暫待過半年，見過許多資深老師被新課綱（十二年國教）搞得人仰馬翻，也見過和我一樣的新進老師仍被舊有教學方法桎梏，學校裡瀰漫著詭異的氣氛，不上不下；大家為了爭取自己的授課時數，互相拉扯。或許有些悲觀，但短時間內我實在不知道學生如何能在這永無止盡的教改中得利。

然而，因為自己過去工作背景的結合，我想我能夠用更多元的觀點分析美國與台灣的教育。

以美國私立（寄宿）高中為例，必、選修課程五花八門，真的是要多彈性有多彈性。畢竟充其量，大學申請時台灣只看學測成績；而美國大學除了看GPA（在校成績）、SAT/ACT學術水準測驗考試）、TOEFL/IELTS英語成績（國際生才需要）這三個數字以外，真正看的是Essay、Personal Statement、Teacher Recommendation。前者是基本門檻，後者才是比拼的重點。

如果是打著「為國際生申請大學做準備」招牌的國際學校，會有SAT/ACT Test Preparation；如果TOEFL沒有達到100分，則強制高中四年都要上ESL課程。

針對不同需求、程度的學生，他們大膽地開設不同難易度的program，例：

Honors program：將課程加深、加廣，又加速的概念。

Scholars program：在講座、工作坊、世界級名校講堂，直接針對議題跟學者對話。

Advanced Placement（AP）：課程已達大學的程度，基本上被視為「大學課程」，開課都須經過高等教育部門審核，有電腦科學（computer science）、經濟學、統計、微積分等。

付一樣的學費，學生可以只上普通的高中課程；也可以選一些稍微挑戰的課，大學教授會認為你真的有心要往這個領域鑽研，也或許能為學校帶來貢獻，因此希望你到他們學校唸書。

選修課一週大約有八堂，想像你三點半放學、每天上課時數已經非常少了，還有這麼多選修課可以選擇，是不是突然有一股幸福感呢？

選修課大致會上一些例如：網站開發及前端後台管理、財務管理、戲劇、音樂科技及製作、影片製作、時尚設計等那些你腦中想著「天啊，這不是高職才開的課程嗎？」的課。更不用提為每一位學生服務的college counseling support（大學申請諮詢暨協助），電影裡常見爸媽開車或搭飛機到外州參觀學校的University/College Visit，這類學校當然也不會少。

當然這些都是參考最高規格，所以學費也都是最高規的了。但如果換作是在台灣補習補到家產一半都投下去，或是一輩子苦心讓孩子學才藝卻因為課業壓力需中斷、最後才想在入學申請時加分卻得不到什麼助益的情況，值不值得都得讓家長自己去衡量。

Photo Credit: AP/達志影像

那麼台灣高中的現況呢？

少子化造成多數學校招生缺額，教育部祭出那名為「改革」的「十二年國教」新課綱，教學現場看到的即是政策往下延伸到各級學校的「校本課程」、「特色課程（多元選修）」。

或許是受到國外教育改革的影響，我們也在課綱架構這塊下了不少功夫，選課看似彈性了許多，課程內容具實驗性且吸引目光，但其他部分真的都到位了嗎？以下提供幾個層面來讓大家思考看看。

以「升學途徑」來看，體質仍然沒有改變，標準化測驗（standardized test）仍舊是升學的考核關鍵，有些大學雖開出「特殊選才」的名額，讓偏才的學生能夠多投資一些心力參加特殊活動，用人格特質、潛力、特定領域表現來脫穎而出，但有多少同學才能在顧好學業的情況下，還能拿出校內外得獎、志工參與的資歷？

因此，它連帶影響著教室中老師的思維，而本能判斷出「成績」才是教學成效之彰顯。再者，因為「特殊選才」的名額並不多，大多數學生還是需要拼學測分數，因此考試仍是領導課程方向的主軸。

以「師資」來說，我認為「校本課程」、「多元選修」的課程內涵、品質仍在草創階段，多數開課老師對於「核心素養導向課程」仍是霧裡看花；課程設計、內容、教材、教學法、進度、再到考核方式，大多是趕鴨子上架，甚至是敷衍了事的作品。幸運的話可以作為招生的利器，退一步回來說，至少期限內計畫交出就已經過了教育部那關。

再加上傳統教學法根深蒂固的關係，我們的教育環境似乎不需要老師在自己領域裡的某個方面特別專精（以英文科來說，就是教文法、句型了，即便曾擁有文學、翻譯、語言學或商用英文的專業背景，知識也沒有在更新）；因此，選修課程的方向很難跟大學、甚至是就業接軌。

總而言之，台灣的高中教育要轉型還有相當大的空間。我們總希望在課程內把學生所需的都準備好，結果是什麼都準備不好；程度拉得特別難、卻特別不實用，也沒有辦法讓學生有多元的發展。

反觀美國的高中把學生所需學習的內容調配得剛剛好，其他時間、空間孩子可以去發展興趣；課業照顧得好的話，可以預修一點大學課程。獨立思考、邏輯分析這些技能我們升到大學才開始培育，有些學生甚至出了大學還沒具備這些能力，但是美國大學早在入學申請時就已經考慮在內了。

台灣留學生總是把目標放在「進入美國500強企業（Fortune 500）工作」，而美國人的目標則是放在「我要創造前500強的企業」。究竟為什麼我們的教育總是追不上人家？我想，從小扎根培養的獨立思考能力決定了一切。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航