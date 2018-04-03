馬爾地夫被迫讓渡主權，中國在印度洋展開「新殖民主義」

文：Robert A. Manning、Bharath Gopalaswamy《外交政策》

譯：觀念座標

曾幾何時，中國一度向世界宣布絕不介入他國的內政，也不會在國外興建軍事基地？這些話似乎都已成過眼雲煙。目前在印度洋島國馬爾地夫所發生的危機，提醒著世人——中國憑藉其經濟力量，已搖身成為掠奪式經濟體，吹起了新殖民主義的號角，並在印度洋/太平洋地區激發了各國的戰略衝突，這不啻是新的大博奕（a new Great Game）。馬爾地夫前外長阿赫美德・馬辛（Ahmed Naseem）表示：「目前在馬爾地夫所發生的事，不只關係到民主，還關係到整個印度洋地區的和平、安全、穩定。」

馬爾地夫一向在印度的南亞影響範圍之內。自從兩國脫離大英帝國獨立以來，印度一直幫助馬爾地夫的經濟，也負責維護該國的國家安全。印度支持馬爾地夫專制統治的總統蓋約姆（Maumoon Abdul Gayoom）長達數十年之久，甚至在1988年派一支軍隊前往該島防止當地軍人造反。根據Sushant Singh的《仙人掌行動：馬爾地夫不可能的任務》（Operation Cactus: Mission Impossible in the Maldives）書裡所描寫的：印度接到蓋約姆的請求後，在短短16小時內，就派了一支軍隊抵達瑚湖兒機場（Hulhule airport）。

然而，印度—馬爾地夫的關係已經在外來勢力介入下受到極大動搖，正如同巴基斯坦、斯里蘭卡與其他國家一樣，崛起的中國以補助公共建設、到處灑錢的方式，企圖培養從屬國家（client state），把中國稱霸全球海洋的野心跟「一帶一路」結合起來，而且打算在印度洋的太歲頭上動土，挑戰新德里。

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有趣的是，2012年以前，北京還沒有在馬爾地夫首都馬利（Malé）設大使館，認為這裡不過是蕞爾小國。然而今日馬爾地夫充斥中國觀光客，中資也大量湧入。全球發展中心（Center for Global Development）的一份報告指出，中國在馬爾地夫最大的投資計畫，是瑚湖兒機場的更新計畫，總價為8.3億美元，其中包括一座長達1.3英哩的跨海大橋，以連結機場島嶼跟首都，造價高達四億美金。另外，中國還打算興建一座25層樓的公寓大廈，及一座醫院。

反對黨表示，中國的這些計畫佔馬爾地夫國債的70％，馬爾地夫必須每年繳交9,200萬美金給中國還債，大約是年度政府總預算的10％。馬爾地夫的基礎建設、貿易、能源等部門，已由中資獨佔鰲頭。此外，中國還跟馬爾地夫簽定了一份自由貿易協定，其中一個條款是：「租賃無人島Feydhoo Finolhu為觀光用途，租期50年。」北京的財大氣粗，與印度細水長流——以文明、外交、文化、商業等與馬爾地夫交流的方式，形成了很大的對比，引發了新德里與馬利有識之士的憂心。

馬爾地夫的反對黨人士憂心的是，中國設下的是債務陷阱，如同他們在斯里蘭卡的做法一樣。根據新德里政策研究中心教授陳樂尼（Brahma Chellaney）的說法：「這是中國以債務換影響力的模式，中國拿錢來蓋基礎建設，以取得對方的自然資源。」正如同在其他較小且窮的國家所發生的事一樣，中國商人投資馬爾地夫，以商逼政，結果是馬爾地夫已經瀕臨將把主權讓渡給北京的邊緣。

中國外交部雖然矢口否認——表示「中國絕不會介入馬爾地夫內政」，並且說該國政策衝突應該由馬爾地夫的機構自行化解——但國際觀察家認為，中國所說的解決方式只不過是「鷸蚌相爭，漁翁得利」、「放長線釣大魚」而已。

當然，我們必須指出：一帶一路不是為了中國的經濟利益，而是為滿足其戰略大目標。另外，一帶一路林林總總的計畫不見得總是成功。在斯里蘭卡，中國興建的國際機場很少使用，常常拿來養蚊子。在巴基斯坦、斯里蘭卡、馬爾地夫，中國人都忙著興建海港，根據他們的說法，都是為了民事用途。雖然斷言這些將成為中國海外建軍計畫一環還言之過早，但我們很難不推論它們跟中國的海洋野心有關。

馬爾地夫反對黨政治人物指控：馬爾地夫總統阿卜杜勒・雅門（Abdulla Yameen）為一己之私利，任憑中國攫取16個小島、中資流入亦使物價飆揚。另外，去（2017）年12月雅門還跟習近平簽了一個自由貿易協定，隨即在國會強渡關山，只給國會一天的時間，要求他們表決通過。

雅門跟中國過從甚密，引發民眾抗議，他再宣布馬爾地夫進入緊急狀態，並在上個月逮捕了最高法院的法官，理由是他們釋放反對黨政治人物。雅門逮捕大法官的行為，已經引起國際關注，聯合國人權專員並稱之為「對民主的攻擊。」印度政府對於雅門也十分不滿，但到目前為止，尚未採取任何行動，即使馬爾地夫前總統納希德（Mohamed Nasheed）呼籲印度軍隊前來平定紛爭。

雅門引起美國注意的，不只是他跟中國的交往而已，還包括日本數度指控：日本說馬爾地夫的油輪違反聯合國安理會規定，偷偷運送貨物給北韓。根據聯合國的制裁條款，美國可以要求登上可疑的船隻進行檢查，這可能會導致美國海軍登上馬爾地夫船艦，直接挑戰雅門的政府。

馬爾地夫的反對黨進一步指控，上述油輪的所有者就是雅門的家屬，該艘船還被用來抵押向銀行借款400萬美金。

雅門宣布國家進入緊急狀態後，已經引發了危機，對於非常倚賴觀光的馬爾地夫來說，不但經濟受到很大的打擊，也造成印度洋地區的動盪，引發國際的譴責。

中國利用基礎建設計畫在印度週圍興建海港，同時利用債務製造倚賴中國的從屬國，以增加其政治影響力：馬爾地夫只不過是一個例子。這些都代表著：印度太平洋地區出現了愈來愈明顯的大博奕局面。

文章來源：Is Abdulla Yameen Handing Over the Maldives to China?（Foreign Policy）

本文經觀念座標授權刊登，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航