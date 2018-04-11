【圖解】教你學習如何使用比特幣「離線錢包」

作者：王伯安、林柏凱、林學昌

保管好我的資產：比特幣錢包

如果比特幣是一個去中心化的創新，為什麼還需要像「幣寶」這樣的中心化管理網站來儲存比特幣呢？原因在於它簡化了「比特幣錢包」原來的樣子，變得就像個網路銀行，方便大家使用。因此能在幣圈迅速竄紅。如果你問我：把幣存在這樣的網站裡安全嗎？我會告訴你這「並不安全」。美國的老牌交易所「Bittrex」，最近有數以萬計個用戶遇到比特幣無法提款的問題，筆者的幣也曾經被卡在裡面一個月之久。這個問題有根本的解決辦法：只要你懂得什麼是「錢包」，就能掌握自己的幣的主控權。

假設你對比特幣非常看好，想要投資一筆不小的數目，那麼，我們必須要先有一個「錢包」，而比特幣錢包是有許多不同種類的。我們要先知道當中的差別，才能選擇適合自己使用的錢包。比特幣錢包我把它分成三種：

「線上錢包：用戶不掌握私鑰」；

「線上錢包：用戶自行掌握私鑰」；

「離線錢包」。

Photo Credit：創見文化

安全性越高的錢包，使用上的方便性就會越差，這兩者是無法兼顧的。

還記得嗎？我們的比特幣是存在區塊鏈的帳本上的，所以錢包是幹嘛的？錢包是用來查詢我們區塊鏈上比特幣的數目用的，而「私鑰」則是用來授權所有的交易。用簡單的方式來想，錢包就好比我們的銀行存摺；而私鑰就像我們的印章，沒有蓋章，就不能證明這筆錢是你的，也就不能出帳。

那麼，如果私鑰不掌握在自己手上，對方不就隨時都可以動用我們的錢嗎？沒錯！這就是許多比特幣使用者常犯的錯誤，就好像我們把存摺跟印章都交給一個第三方企業來保管，一般人是不會這麼做的吧？但是因為對比特幣錢包的不了解，許多人選擇把大量的幣直接存在交易所中，不管是為了方便或是想買賣賺短線價差，當這家交易所因為任何原因關網（可能是遭駭客襲擊，也可能是交易所倒閉想捲款走人），我們的私鑰掌握在對方手上，因此我們是一毛錢也拿不回來的。這無關乎交易所合法或不合法，而是你給了第三方機構對你的財產至高無上的使用權利。

到底該用哪個錢包呢？我依然會建議初學者先嘗試使用「線上錢包但並不掌握私鑰」，例如前面提到的幣託、幣寶，雖然安全性較低，但是非常容易上手。等到熟悉了，想要買進更多的幣時，再來選擇更加安全的儲存方式。建議所有擁有大金額的比特幣投資人，學習使用離線錢包，這也是筆者儲存資產的方式。

如何使用離線錢包？

目前市面上的離線錢包有很多種，最多人使用，安全性高的首推法國生產製造的「Ledger nano S」。要去哪裡買？

Ledger nano S 的官方網站就可以直接訂購，台灣也有很多網路賣家有賣。

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裡面可以存多少幣？事實上幣並不是存在這個裝置裡面，這個裝置就像你的錢包密碼，用來登入錢包，存取比特幣，你的幣依然是存在雲端，整個比特幣的帳本裡。因此，想要存多少幣進來都是可以的，而這裡面不僅僅是可以存比特幣，也可以存其他如：以太幣、瑞波幣、萊特幣、以太經典等等其他主流加密貨幣（後面章節會提到。）

機器不見怎麼辦？

剛剛提到，錢並不是直接存在機器裡面，所以機器若是遺失是有補救方法的，就像鑰匙不見可以再打一把。請放心使用，但是要注意一開始的步驟千萬不能馬虎。

Ledger nano S的實際使用教學

打開盒子，裡面會有：一個Ledger nano S本體機器、一條傳輸線、一張回復用密碼卡。

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直接將Ledger nano S接上電腦，會馬上出現歡迎字樣，可以看到機器上面就只有兩個按鍵，只需使用這兩個按鍵來操作機器，左右鍵為選擇，兩鍵一起按則是確定進入（Enter）的意思。

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注意：進行機器初始設定請斷開網路！如果可以，用全新的電腦來做初始設定更好，這樣可以確保電腦中沒有木馬病毒程式。只要這個步驟做得好，未來就不怕被駭了。

畫面會出現「Configure as new device?」首次使用請選「是」，因此按下右邊按鍵。

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接著他會要求你設定一組密碼，這是未來用來調整機器設定和轉帳會用到的密碼，輸入4∼8位數，請務必牢記。

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接下來是整個程序最重要的部分，請絕對不能出錯！

機器會秀出24個註記詞，請把這24個單字手抄下來，「千萬不要存在電腦裡或是上傳雲端」這個註記詞可以幫助你在機器壞掉或丟失時找回私鑰，重置一台新機器，如果被別人知道這組註記詞，就有可能被駭囉。也務必要再三核對，千萬不要抄錯，否則若真的不幸機器遺失，是沒有人可以救你的。

再次強調，這是一個去中心化的模式，所以每個人要對自己的行為負責。

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接著他會問你三個問題，其中的三個單字是什麼？選出正確答案就能完成設定。

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這時候請把那張抄寫的密碼表好好保存，鎖在家裡的保險箱，不要跟機器放在一起，這張密碼表可是比機器本身還要重要！建議多寫幾份分開保存。

完成了初始設定，接下來要做裝置的內部軟件安裝，請開?Google chrome瀏覽器，（使用IE或火狐的朋友也請去下載Google chrome瀏覽器），先到官網下載以下程式：

其實原始的裝置裡已經灌好比特幣和以太幣的程式了，所以這個程式暫時用不到，但是若未來要存其他種類的幣，就必須使用這個程式。

安裝完成之後，打開Chrome瀏覽器，開啟一個新分頁，點左上角的「應用程式」，或是在網址欄輸入chrome://apps/

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打開比特幣錢包的程式。裝置上也選到比特幣錢包（BitCoin），左右兩鍵一起按進入比特幣錢包。

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出現選單問你要打開比特幣錢包，還是比特幣現金錢包，當然我們要存的是比特幣的話，就打開比特幣錢包。

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出現對話框問你要進行Segwit（隔離見證），直接選擇Segwit（這在後文的章節會有說明）。

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產生錢包需要等待，有可能會有幾分鐘的等待時間。

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進來就能看到您的比特幣餘額，第一次使用一定是0。

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想把比特幣存進來，請點選「接收」，接下來轉帳方式與幣託相同，複製錢包收款地址，或是利用QR碼即可接收比特幣。

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若想要發送比特幣給別人，點選「發送」，輸入想發送的數量，對方接收者地址，並且選擇交易費用（礦工費），交易費用的高低將影響比特幣轉帳驗證的速度，因此建議至少選到「標準」。

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若對方確認已經發送，錢包的比特幣數量還沒變多，可以點擊右上角按鈕，刷新錢包金額。

小知識補充

對方已經發送比特幣給我很久了，且幣託顯示「發送成功」，但我卻等了超久都還沒有收到比特幣？這是為什麼呢？常常在交易比特幣的朋友都可能遇過這個問題，這個問題是因為比特幣網路塞車，同一時間太多筆交易，而對方轉帳時，「礦工費」又設定過低才導致。我們可以由以下網址查到自己的比特幣在空中飛的情況。

交易發送出去後，對方會得到一組：TXID（TransactionID），這是讓您能追蹤這筆交易的識別碼，輸入以下位置並搜尋。（注意：如果沒看到TXID，表示對方根本沒有發送成功，幣當然也就收不到。）

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輸入TXID 後點選Search，會進入查詢頁面，可以查看這筆交易的確認狀況。並且會發現，你的交易與非常多筆交易綁在一起。

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比特幣也能做慈善嗎？

越來越多的慈善機構收取比特幣作為慈善捐款方式，由於比特幣的區塊鏈特性，使得每一筆善款的運用，都能明確被追蹤。

Bitgive是一家早在2013年就創立的接受比特幣的慈善機構，下面的網址就是它的捐款網址。

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在上面輸入想要捐款的金額（美金）、姓名、以及Email信箱地址，點選「Submit」。

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將會跳轉來付款頁面，將上面等值的比特幣，轉帳到該錢包地址，就完成捐款囉！跨國做慈善變得非常簡單。

想知道還有其他哪些慈善機構接受比特幣？可以進這個網站看看。

書籍介紹

《Hen賺！虛擬貨幣之幣勝絕學》，創見文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：王伯安、林柏凱、林學昌

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辨別真正虛擬貨幣與挑選

透過挖礦來避險，如何長線持有虛擬貨幣

短線交易守則與搬磚程式

選擇潛力股賺百倍的投資心法

Photo Credit：創見文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航