敘利亞革命軍的秘密圖書館：連命都保不住了，保書幹什麼？

文：Delphine Minoui

阿瑪德是一道來自遠方的聲音，是希望的微弱叫喊，從晦暗的深淵竄出來。二○一五年十月十五日，我第一次用Skype聯絡他時，他足不出城已經有三年之久。距離大馬士革七公里遠，受到政府軍的團團包圍和斷糧，他的城市屍居餘氣。阿瑪德是一萬兩千餘名生還居民中的其中之一。一開始，我絞盡腦汁想要聽懂他在說什麼。他說話時中氣不足、囁囁嚅嚅，還時常會被揮之不去的嗶剝爆炸聲給打斷。我趁著爆炸聲的間歇靠近瞧他的臉。他一下子出現在螢幕上，一下又不見蹤影，這陰陽怪氣的網路連線是靠著革命初期架設的幾顆小衛星維持運作。

他的臉時而被拉得老長，時而變成如畢卡索風格的人像。在碎成千片畫格接著消失黑幕之前，我看到他有張圓圓的臉，壓著黑框眼鏡的地方微微凹陷。當畫面重現時，我讀著他的唇語，咬著鉛筆側耳傾聽。

這是他，阿瑪德，二十三歲，達拉雅的孩子，出生在一個有八個小孩的家庭。革命爆發之前，他在大馬士革大學念土木工程；革命爆發之前，他喜歡足球、電影，以及在院子裡跟植物作伴；革命爆發之前，他夢想過要當記者。但他爸爸只因說了一句簡單的評論傳入某個朋友耳中，便坐了十二個月的牢—「忤逆當權者」， 法院這樣裁定。於是他打消了當記者的念頭。那是二○○三年，阿瑪德十一歲。這段幽暗的記憶自此沉在他心底。

接著革命爆發了。二○一一年三月敘利亞甦醒時，阿瑪德十九歲，正值叛逆的年紀。他爸爸一朝被蛇咬的陰影還沒消退，禁止他走上街頭。阿瑪德錯過了達拉雅的第一場示威遊行，但偷偷溜去參加了第二場。在人群之中，他揚聲大喊「敘利亞是人民的」。激越的革命情操在他心中萌發，有種感覺像紙片般被應聲撕碎。那是他嚐到自由的第一道顫抖。

示威行動一週接一週、一個月接一個月地過去。阿薩德的聲音在擴音器中恫嚇威逼：「我們勢在必得，我們不會手下留情。叛亂份子會被趕盡殺絕。」政府軍對人群開了槍，子彈呼嘯而過。但阿瑪德與他的同伴喊得益發激昂，「自由！自由！」有的抗爭者拿起武器自我防衛。由於無法將所有人關進監獄，坐鎮大馬士革的元首索性把整座城市團團圍住。那天是二○一二年十月八日。

阿瑪德的家人跟許多人一樣收拾行囊，想到鄰近的城市避難。他們央求阿瑪德同行，但他拒絕了。這是他的革命，屬於他的世代的革命。在槍林彈雨中，阿瑪德終於拿起了攝影機實現他兒時的夢想：記錄真相。他加入了新創的市政協會新聞中心。白天，他在達拉雅一片狼藉的市中心穿衢越巷，拍攝斷垣殘壁、擠滿傷患的醫院、掩埋罹難者的現場，鉅細靡遺記下這場外國媒體不得其門而入的隱形戰爭。晚上，他便將這些影片上傳到網路。

在暴力的威嚇下，擺盪於希望與驚疑之間，兩年就這樣過去了。二○一三年底有一天，阿瑪德收到了朋友急切的通知。在一棟被夷為平地的房子裡，他們發現了一堆非搬出土不可的書。

「搬書？」他大吃一驚。

在烽火連天的節骨眼上，他覺得這個想法莫名其妙。連命都保不住了，保書幹什麼？他從來就不是個愛看書的人。對他而言，書帶有謊言和政治宣傳的意味；書就是課本上阿薩德肖像扯著長脖子的睥睨模樣。他先是跨出遲疑的一步，接著就跟著大家鑽進了裂口大開的牆縫。房子大門已經被炸飛。那棟面目全非的房子屬於一所學校的校長，逃亡時一切東西都只能拋下。阿瑪德小心翼翼踏進客廳，屋內僅餘一絲光線。木板地上滿是書籍，四散於石堆之間。

Photo Credit: Reuters/達志影像

他慢慢蹲下來，隨手撿起一本書。書的封面蒙著一層灰，他的指甲像滑奏樂器一樣劃過書面。書名是用英文寫的，講的是自我認識，無疑是本心理學的書。阿瑪德翻開了第一頁，認出幾個他會的字。還管是什麼主題呢？他打了個顫，整個人搖晃起來。那是打開了知識之門的感覺，打開了逃生的門，就在那一刻，逃離衝突的日常。那是搶救國家檔案的一小部分，哪怕是一點點也好。蜿蜒鑽過一頁一頁，就像逃往未知的國度。

「那跟我第一次參加遊行抗議所感到的顫慄一樣。」螢幕裡的他吁了口氣。

又斷線了。他的臉成了畫格拼貼。一陣爆炸切斷了網路連線。我調整一下螢幕，感覺到有人嘆了口氣。網路回復後，他深呼了一口氣，接續還沒說完的故事， 講到那天他在瓦礫堆中找到的其他書：阿拉伯及外國文學、哲學、神學、科學...... 一片唾手可得的知識海。

「但我們動作得快，」他接著說。「外頭戰機引擎聲嗡嗡作響。我們手忙腳亂把書挖了出來，填滿一輛小卡車的車廂。」

接下來幾天，搜書行動繼續在瓦礫堆中進行，也在廢棄的民宅、毀壞的辦公室、已不成樣的清真寺。阿瑪德很快搬出興趣來。在每次救書行動中，他總能嘗到尋獲佚失篇章的無窮樂趣，讓深埋瓦礫堆下的文字再度復活。救書行動以手工進行，偶爾以鏟子輔助。全數志工大約有四十人，有社運份子、大學生和叛軍，他們把握轟炸機休止的每一分鐘，在斷垣殘壁裡大挖特挖。一個禮拜間，他們救出了六千本書，簡直是勝利一場！一個月過後，獲救書本的數量達到一萬五千本，有小的、有大的、缺了角的、摺到的、看不懂的、稀罕的、冷僻的。

接下來就得找個地方存放它們，保護它們，好在敘利亞遺產灰飛煙滅之前，救下一小部分。經過眾人一番協議，成立公共圖書館的計畫有了譜。這在阿薩德當權下的達拉雅從未發生過。這是首開先例。「一座反叛城市的象徵。當周遭一切紛紛瓦解，我們得建立些什麼。」阿瑪德解釋道。他說的下一句話我永遠也不會忘記。但在話說出口之前，他心事重重地頓了頓，然後才說：「我們搞的是建設的革命， 不是破壞的革命。」

Photo Credit: AP/達志影像

有鑑於政府鎮壓勢力的威脅，這座紙造的圖書館將一切保密。它不會有名字，也不會有招牌。這是個大人小孩齊聚一室的地下空間，免於雷達的偵測與榴彈的攻擊。閱讀，就好比是庇護。當所有門都上了鎖，一頁書就開啟了整個世界。在瘋狂的搜救行動中，這群夥伴挖開了一棟房子的地下室。那棟早已被拋棄的大宅院位處前線，離狙擊手射程不遠，竟倖免於火箭筒的摧殘。

一陣忙亂間，幾塊木板被割開來，牆垣被榔頭重重搥了幾下—地下室裡有兩三張沙發椅並靠在一起，幾個沙包堆在窗前，幾臺發電機可在缺電的情況下湊合著用。幾天下來，這群私運書的人忙著除塵、黏合、分類、儲存和整理所有書。那些書被依照主題或字母順序排列，排在幾乎要不支倒塌的架子上，終於回歸了原本完美的秩序。

就在圖書館萬事俱備啟用在即時，還剩下一件事得做，就是確保每本書都被納入目錄名冊，每本書都保留了原物主的名字，以手寫在每本書的第一頁。

「我們不是偷書賊，更不是搶匪。這些書屬於達拉雅的居民，他們有些人死了，有些人離開了，有些則被監禁。我們的目標是希望在戰爭一結束，每個人都能取回他們的東西。」阿瑪德強調。

聽到這番話，我放下筆，為他們的道德心感動，為他們對人的尊重而無語。日日夜夜，這些年輕人與死神擦肩而過。他們大多數人已經失去了一切，沒了家、沒了朋友也沒了父母。在混亂之中，他們靠向書本宛如靠向生命，希望明天可以過得好一點。他們渴望充實文化，是一群為民主理念而祕密獻身的匠人。這個理念仍在孕育中，不畏現行體制的暴政，挺身反抗黑旗軍＊的殘虐；二○一五年初帕邁拉（Palmyre）的古蹟就毀於黑旗軍之手，伊拉克摩蘇爾（Mossoul）的圖書館也是他們放的火。而這群年輕人是對抗毀滅掠食者的和平部隊。

Photo Credit：AP/ 達志影像

又一陣爆炸切斷了畫面。阿瑪德不為所動，繼續說著他的故事。他跟我說圖書館開幕那天，慶祝活動一切從簡，沒有果汁也沒掛花圈，只有幾個朋友藉機相聚。就在那時候，他過去喊出第一句口號時的興奮之情在他心中重現，他雀躍不已。圖書館很快成了這座圍城的支柱之一。除了星期五公休，圖書館每天從上午九點開到下午五點，每天平均有二十五個瀏覽人次，以男性為主。他說在達拉雅很難看到女人和小孩，因為他們很少會踏出家門。他們對從天而降的炸藥心有餘悸，平時如果丈夫或爸爸能從外面帶些書回家給他們看，就很高興了。

「上個月，大概有六百顆炸彈投進了達拉雅。」阿瑪德說。

他的朋友阿布．埃萊茲（Abou el-Ezz）是圖書館的主任，也深受其害。二○一五年九月，他在前往地下圖書館的路上，上空直升機投下的一列炸彈硬生生把路給炸斷。那些載滿TNT 炸藥和榴彈的砲彈破壞力驚人，因為爆炸範圍難以估算。爆炸飛射出的一塊彈片刮過他的脖子，傷及神經系統，讓埃萊茲從此上半身到尾椎處經常痙攣。事發後，他被安置在臨時診療處強迫休養。在達拉雅，生命跟一張紙一樣不堪一擊。

又是一陣手鼓般的咚咚響，爆炸的回音。阿瑪德接回了話。這次他告訴我他得暫停聊天。我們沒想要停下來，但之後還會有許多像這樣的對話，更多更長的對話。當今的敘利亞四分五裂，虛擬連線取代了實體接觸，人們對整夜上網聊天司空見慣。到目前為止，他尚未向我展示這個不同凡響的地下堡壘，也還沒為牆壁上點顏色。我等待著讀者的臉，等待著為這些從混亂中拯救出來的書籍下一道標題。

書籍介紹

本文摘錄自《私運書的人》，商周出版

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作者：Delphine Minoui

「達拉雅，是座錯過了陽光的城市」。二〇一二年開始受到敘利亞政府軍的圍困，二〇一三年遭到沙林毒氣攻擊，二〇一六年間估計有八千顆炸彈沒日沒夜地轟投。城裡原有二十五萬人，現在剩下不到八千人。

在這處圍城禁地，儘管漫天烽火，卻有四十多位反抗青年進行著不尋常的任務︰他們冒死穿梭在城裡搶救數千本被埋在廢墟裡的書籍，並將這些書運送到隱密基地。

一個紙做的要塞從千瘡百孔的城市中升起，那就是達拉雅的祕密圖書館。

這是一個關於生活在敘利亞戰地的年輕人的故事，他們大多數人已經失去了一切——沒了家，沒了朋友，也沒了父母。在混亂之中，他們靠向書本宛如靠向生命，希望明天可以過得更好一點。他們渴望充實文化，是一群為民主理念而祕密獻身的匠人。除了膜拜阿塞德政府，或者變成激進恐怖份子之外，生活在炮火下的他們相信自己還有第三條路可以走，他們相信自己能改變自身與環境的命運、相信自由的追求未必要從向暴君開槍開始；自由的追求可以從閱讀、思考與討論開始……

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航