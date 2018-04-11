《地下紐約》：瑪歌夫人，一位中產階級性工作者

作者：蘇西耶．凡卡德希

「別說這麼快！」酒吧內又擠又悶，我有點頭暈。身邊人群發出的噪音在我耳邊吵個不停。

但是瑪歌．凱瑞正興高采烈地告訴我她交易的祕密。妳必須讓酒保「要」妳在他的酒吧內，她說。酒保也許知道有誰想一夜春宵；有些酒保領週薪，有些則是按客人人頭計費；妳帶著有錢的客人上酒吧，酒保會優先送上他們的飲料；中城區的客人向酒保詢問小姐電話的比例比較高，蘇活區就沒那麼多；真正喜歡妳的酒保還會替妳趕走競爭者；如果妳擔心錢被搶，酒保會先幫妳保管；脫衣舞俱樂部的經理又是這條商業鍊的另一種連結，是新女孩的來源。有一個車商負責替瑪歌洗錢。瑪歌掏錢買車，車商當天就替她把新車轉賣掉，再把「洗乾淨」的錢交給她。瑪歌顯然很享受這個展現自己支配祕密世界的能力的機會。她的祕密世界是我這幾個月來一直嘗試想打進的地方，但是我拿筆的手似乎不聽使喚。

「我很開心，」瑪歌說，「這是第一次我可以把我的生活告訴別人，又不覺得丟臉，謝謝你。」

瑪歌年紀大約三十六、七，一頭艷麗紅髮，外表搶眼，就是那種總會點著一根菸、卻能讓抽菸動作看起來很時尚的人。她雖然歷經風霜，卻依然充滿同情心與幽默感，讓我覺得很欣慰。瑪歌的手機每隔五分鐘就會響起，她總是立刻接起來電。「沒問題，」她都這樣說，「交給我吧。」

我試著將她說出的每句話默記下來，但全世界好像正從我身邊滑開，就像相機突然失焦一樣。我覺得我的血糖太低了。

瑪歌察覺我的異狀，立刻對酒保招手。酒保迅速把我們帶到後面的小房間，協助我躺上一張舊沙發。

「恐慌症發作。」我喘著說。

這個症狀持續快一年了。不管是在課堂上講課講到一半、搭公車、或只是去採買生活雜貨，我都會感到強烈的焦慮感撲襲而來，讓我幾乎昏厥。但我完全不知道原因為何。

瑪歌坐在我身旁，摸著我的手，說些讓我平靜的話。我不得不承認，有她作伴的確讓我平靜下來。我有一種不論我做任何事，她都能全然接受的感覺；這種感覺很不尋常，但卻很棒，我想我比自以為的更需要這種感覺。當我呼吸比較順暢之後，她問我：「你有事情想聊聊嗎？我處理別人的事情可是很有一套的。天知道我什麼事沒經歷過。」

我覺得很不好意思。這情況實在有失我的專業。

「跟女人有了麻煩啦？你看起來不像是會跟男生有困擾的那種男人。」

我遲疑了一下。「如果我告訴妳，妳可以保證日後不再提起我今天說過的事情嗎？」

「你說怎麼做就怎麼做。」

不知為何，我就像閘門大開的防水閘，滔滔不絕地告訴她我見過的那些人，以及我得見的人。我談到全球化都市和地下經濟網絡，以及出現在莫堤瑪和孟江店裡的隱形互助群體。天知道我還說了些什麼。一個朋友勸我要「漂移」，而這也是我正在做的事，昨天人在哈林區，今天在布魯克林，明天還不知道要去哪裡。我開始看著我遇見的人帶我到新的地方，認識新的人，而新結識的人又會帶我到另一個地方，這就是社會交易裡的「滾雪球抽樣」（snowball sampling）。但是我的雪球一顆顆都成了不動的雪石頭，所有我關心的人不是受到傷害，就是消失無蹤。我被困在一列高速行駛的火車上，但車子前進的方向卻不是我要的。我想下車，逃離這規律的一切，和我妻子分居，搬到法國。「我甚至不確定自己到底想當哪種社會學家。」我說。

「先喝點水吧。」瑪歌說。我照她的話，喝了幾口。

「說回跟我妻子分居。」

我把這個故事告訴瑪歌，但其中毫無特別之處，就是一個男孩、一個女孩和一連串令人傷心的意見不合，讓我們仍彼此深愛對方的事實更加令人傷心。對我而言，在這種情況之下，在各社區間著魔似地進行田野調查是合理的。什麼都好過，呃，有「感覺」。

我漸漸回復正常呼吸，整個人也輕鬆了些。

「好好處理造成你恐慌的問題，也要做點讓自己感覺好一點的事。你能試試看嗎？」

我坐直身子，告訴她現在該是我回家好好休息的時候了。希望下次見面時，我的思緒不要這麼紊亂。

當然，這小小的崩潰成了我能有的最佳表現。我展現出人性。在她面前陷入泥沼之後，瑪歌似乎把我當成了她的知音。她感情豐富又樂於助人，我從來不知道我需要這種朋友。我們開始在幾間高級飯店的酒吧見面，相熟的酒保總會為我們準備隱密的角落，我和她很快就培養出我在工作上從未有過的密切關係。過去我總習慣讓別人主動找我談，因為我只傾聽，不做任何批判。但是我從沒想過有朝一日這種情況竟會反過來。

每次和瑪歌的會面也讓我在專業部分收穫豐碩。酒保有時候會利用休息時間過來聊一聊，這時我會趁機問他們一些問題：平均每晚會有多少女人到酒吧找客人？客人是如何找上你的？如果瑪歌和我是在飯店的酒吧見面，她會解釋這場活動有誰參與其中，是誰讓嫖客和他「雇來的朋友」能夠順利見面，而且不會被逮。我學到不少，但是我還是有階級化的問題要了解：瑪歌是獨特的個案嗎？她會介紹其他跟她一樣在性產業工作的人給我認識嗎？跟她同一個交易網絡的酒保、飯店員工和計程車司機能代表性產業的大多數嗎？如果瑪歌只是特殊的個案，那麼針對她的研究就沒有意義：我的同事沒有人會對單一個案的經驗感興趣，他們只對許多人共同的經驗有興趣。

事實上，瑪歌讓我為之著迷。她在一個住過紐約和紐澤西郊區的中產家庭長大，雙親是老師和建築包商；她就讀有許多愛爾蘭天主教徒的公立學校，學業成績維持在中等程度，而且活躍於教會。高中畢業後，她嫁給一個債券業務員，搬到曼哈頓，白天在法律事務所工作，晚上則到大學進修。瑪歌的計畫是拿到法律學位，成為堅實的中產階級。

這是典型的美國式人生，一種在堅定的信仰價值，以及世界上多數人無法想像的安全感環繞下的最佳成長過程。但這一切都在她發現丈夫外遇時瞬間瓦解。隨之而來的就是離婚與酗酒。某天晚上，破產、而且和雙親大吵一架的她需要一個棲身之所，她說服自己去和一個一直很想得到她的舊識「睡上一覺」。她果然有了睡覺的地方，但也就此跨越了那條隱形的線。

她在酒吧裡說出這個故事，我凝視著她的臉，聽她繼續說下去。瑪歌的臉上不見悲傷的表情，只有一吐為快的決心。「幾天後的晚上，我在華爾街附近的史坦頓酒吧，」她用吸管玩著杯中冰塊，「我跟幾個認識我前夫的交易員一起喝威士忌，其中一個混蛋拿出兩張百元大鈔在我面前揮舞。他說只要我願意到廁所替他口交，那些錢就是我的。」

如果這件事傳到她前夫的耳裡，他一定會覺得被羞辱，而她也能有錢買東西填滿冰箱。她都已經為了有個地方可住而跟別人睡了，替這個人口交又有什麼差別？於是她牽著這個混蛋的手走進廁所。

一個禮拜後，她前夫的另一名友人帶著五百美元來找她。

在那之後，瑪歌還是尋找正當的工作，但先前那些錢來得太輕鬆了。她開始進出一些好酒吧，學會如何鎖定花錢不眨眼的男人，也跟在酒吧內從事性交易的女人建立友好關係。大多數女人都跟她一樣，大學畢業，也有過一些擔任一般職員或是律師助理的工作經歷。她們開始互借衣服，介紹好醫生，交換工作情報。

一開始，她們是以兩人一組的方式工作。「有些人下午五、六點就會到酒吧了，」她熱心地解釋，「他們要不是通勤族，就是來觀光的，或者晚一點在市區還有點事要處理，空出來的時間讓他們覺得有點寂寞。這些人是再容易不過的獵物！不知道是誰說的，總之千萬不要讓他們覺得自己在召妓，而是讓他們認為自己是在幫助一個需要幫助的好女孩。所以有另一個漂亮女孩同在，你可以讓自己看起來比較不像妓女。」

自然而然地，瑪歌成了「保母」。惹上麻煩的人會打電話給她。就像孟江和安琪拉一樣，她也用隱形的絲線，織成一個環繞在她身邊的社群。但是她整個人都變了，她憂鬱、酗酒、服用抗憂鬱藥物，還發誓要改變她的生活，回歸正道。她找到某間大型會計師事務所人力資源經理的職務，但所有事都不一樣了。漫長的上班時間、公司政策、和一堆阿諛奉承上司的馬屁精。多麼噁心不堪啊！更別提她偶爾還是要變點小把戲，才不至於捉襟見肘。

壓垮她的最後一根稻草是什麼？有個上司要她以身體交換升遷，一個把她想得極為不堪的卑鄙、自以為是的掌權者。如果她接受這個以出賣身體交換升遷的提議，日後就會被貼上妓女的標籤，很有可能因此被解雇。真是個偽君子！

瑪歌開車到緬因州，在樹林裡走了很久。「我認清了自己，」她告訴我，「我知道我不想在辦公室裡工作，也知道我有讓男人掏出大把鈔票的本事。所以我的問題是，我能不能以聰明的方式做這行，不傷害自己，也許還能存點錢。」接著她回到紐約，不再酗酒、不濫用藥物、頭腦清楚地開始了她的性工作事業。瑪歌開始運動，買了電腦和財務計劃軟體。她第一年就賺進六萬五千美元。沒多久，她就從保母轉為替大家安排交易並從中抽取佣金，生意蒸蒸日上。「瑪歌夫人」於焉誕生。

相關書摘 ►《地下紐約》：從脫衣舞俱樂部被轟出來的社會學家

書籍介紹

《地下紐約：一個社會學家的性、毒品、底層生活觀察記（新版）》，八旗文化出版

．透過以上連結購書，《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者：蘇西耶．凡卡德希

譯者：黃意雯

一座城市，兩個世界

紐約，大蘋果，一座萬象之都，世界的焦點。在這裡，各種文化和極端元素相互碰撞，衝突、融合，造就出這座城市的繁華景象，卻也在燦爛外表底下投映出一片陰影。

紐約的炫目光芒引人讚嘆，卻也讓人忽視了它的真實樣貌。這座全球之都中，除了社會名流紙醉金迷的生活，還有更多底層住民在「地下經濟」中謀求生計——販毒、暴力、出賣靈肉。原來，這顆「大蘋果」並不如外表那般鮮嫩紅艷；原來，除了華爾街等檯面上的經濟活動之外，這座慾望城市還有賴底層數以萬計的地下交易撐持。

在這裡，富者與窮人、上流與底層、膚色白與黑之間，存有一道不可言說的隱形界線，但又有千絲萬縷的連結跨越了各種限制，勾串起兩個極端世界。

Photo Credit：八旗文化

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航