應該收緊科技公司監管嗎？就像金融業那樣

文 ：Simon Johnson（麻省理工學院斯隆管理學院教授，合著有《燃燒的白宮：國父、國債、以及它們和你的關係》一書）

優步（Uber）自動駕駛汽車傷人致死，Facebook被控濫用使用者個人資料。這些事件讓人們產生了高漲的科技恐慌。在這樣的情況下，加強對科技行業的監管——就像（比如）金融業那樣——已成為熱門政策話題。面對這樣的擔憂，領先科技公司股票市值下滑——或者波動增加。

顯然，機動車規則應該仔細考察。在美國，機動車規則大體上屬於州級事務，但聯邦國家交通安全委員會（NTSB）也以調查聞名，並經常改變我們對最佳實踐的看法。NTSB正在調查優步撞人事件，此前它也評估過一起與特斯拉汽車有關的致死案件。

至於Facebook，媒體報導表明該公司犯了一些駭人聽聞的錯誤。但願在Facebook主席兼首席執行官馬克・祖克伯在國會做聽證時（他已經同意這麼做），我們可以瞭解更多其資料隱私決策方面的細節。

但以收緊聯邦層面監管作為應對手段似乎操之過急，即使是對於這些具體的行為也是如此，更不用說是對整個科技行業了。

金融受到監管，是因為其具有巨大的潛在溢出效應：銀行倒閉可能將整個經濟拖下水。因此，安全網（如存款保險）必須時刻就位。但存款保險的存在創造了濫用的空間，即過度冒險，因為銀行高管在一切順利時大撈好處，而潛在風險都加在了保險基金頭上。防止濫用和鼓勵合理審慎就需要規則，而美國聯邦存款保險公司就是這方面全世界最佳的例子。

高科技行業——電腦硬體、軟體和數位服務——則非常不同。硬體競爭激烈。如果一家企業陷入麻煩，並不會拖累整個系統。當然，一些決策者偏愛「國家冠軍」而非國際競爭者；但這所引起的問題和監管行為不同。

亞馬遜是一家處於上升趨勢中的強大公司，業務繁多——目前包括雜貨店和生鮮快遞。但在這一領域它有大量競爭對手，現有規則和監管（如食品處理規則）已經足夠。

其他數位公司，如谷歌和蘋果，在某些業務上也非常強大。但它們並沒有表現出引起政府反壟斷行動的壟斷定價行為。很難看出不同的監管如何有助於客戶。

歐盟正在考慮對數字企業進行更多的監管，認為對資料處理多加小心是有意義的。但歐盟也錯失了始於20世紀90年代的數字企業家精神，總體而言，如今的歐洲並不屬於科技行業的中心——因此美國人並不急於效仿歐洲。

為了防止誤解，我需要澄清一下：美國在這方面的政府政策並非無懈可擊。特別是，聯邦通訊委員會（FCC）即將採取的取消「網路中立」的規則，將大大有利於現有大企業，不利於數字初創企業迅速壯大。麻省理工學院媒體實驗室的安迪・利普曼（Andy Lippman）對這一問題進行了非常棒的影像解釋，決策者（以及選民）都應該看看。

Facebook最近像是特例——網路效應意味著不管Facebook怎樣對待用戶，總有數百萬人對它「不離不棄」。對於他們的個人資料如何被對待，一直有一些誤解或（據說的）誤會。Facebook面臨可想而知的政治壓力改變做法，但它真正需要的是新競爭對手，證明能夠在把隱私放在首位的情況下仍能盈利。

加密貨幣代表著金融和科技的日益交織。如果美國證券和交易委員會認定加密貨幣行業最近的很多籌資活動（如首次貨幣發行）其實就是發行貨幣，因此適用於它的各種規則和要求，你應該一點都不奇怪。但這樣的定論不應該催生新監管——而應該只是現有監管的應用。20世紀30年代以來證券監管者所採用的原則仍有意義：保護投資者、要求充分披露所有與投資有關的風險。

自動駕駛汽車也是如此。據世衛組織的最新資料，2016年美國發生了40,000起公路致死事故。和此前所有年份一樣，大部分死亡案例都是由各種人為失誤造成的。降低公路事故死亡率是一個重要目標，科技公司的更多參與（以及老牌汽車公司的競爭）應該受到歡迎，符合改善公路安全性的利益。在這方面，現有監管原則以及應用和執行這些原則的部門應該獲得證明自己的機會。

Copyright: Project Syndicate, 2018.—應該收緊科技公司監管嗎？

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航