【插畫】你說的是「狼性」還是「螂性」？

蠢羊與奇怪生物

長期以來，台灣的社會總喜歡拿「狼性」和「小確幸」比較，好像一個人沒有狼性，就絕對不可能成功。

這些人定義的狼性，包含兇狠、貪婪、狡猾等等的元素，但若仔細思考，狼其實是一個具有高社會性而且對群體忠貞的生物，而人們口中那些打不死、擴散力強的習性，反而更像是小強的「螂」性，對周遭的人而言，常是個不舒服的存在。

台灣具有獨特的文化背景和地理特性，我們不需要追隨別人的風潮，而是應該好好發展自己的特質，真要比，認真狠起來的台灣人還更可怕，別說是狼了，根本就是海盜呀！

►成功一定要具備「狼性」？重點不是獠牙利爪，而是面對人性的智慧

本文經蠢羊與奇怪生物授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航