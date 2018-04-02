《七月與安生》：離開與留下的影子

一生之中，能有幾個真心相愛的朋友？我想，這個問題任誰也無法回答，甚至無從想像起。其中，《七月與安生》意欲呈現的是兩位女孩的故事：看似活潑外向，內心卻盼望溫暖的安生，以及外表溫順平靜，思緒早已如浪潮般湧現的七月。

儘管，我們無法預知與朋友之間的未來，但至少能夠親眼見證七月與安生的美麗故事。不論是代表安生的赭紅或是象徵七月的湛藍，相信皆會於觀眾心頭留下難以忘懷的鮮明印記。

愛與不愛：孤單的女孩與渴愛的女孩

七月與安生第一次的相遇，是在13歲的時候。從此之後，七月便進到安生的生命裡頭，不再離去。或許，命運總會回應人們內心的想望。對安生來說，失去父親，缺乏母愛的她，心中對於圓滿的家庭有著無限期盼。於是，她遇上看似擁有一切的七月。

至於七月，身為獨生女的她被保護得無微不至，卻少了與她遊玩的同伴。獨自一人的空虛在遇見安生以後隨即被填滿，如同湯姆遇上哈克一般。現在，她得以於森林中快樂地蹦蹦跳跳，淋著大雨全身濕漉漉的回家也不亦樂乎，因為她不再是孤單的七月，如今有了安生這位最好也是唯一的朋友。

因此，當七月發狂似的對安生說著：「根本沒有人愛妳！」才會如此令人心疼。

Photo Credit：甲上娛樂

因為她們曾經這麼要好，如今卻面目全非。「為什麼我們會變成這樣？」安生無助地問道。這個問題的答案就連銀幕前的觀眾一時半刻也回答不出。也許是因為時間，因為家明，更多的是因為她們是最好的朋友。親眼目睹好友於明信末尾不斷寫著「問候家明」，到最後真的搞上自己男友，這種應該阻止卻未能阻止的憤怒籠罩著七月，使她幾近崩潰。要是自己當初沒有遇上安生該有多好，安生不過是個沒人愛的女孩不是嗎？不是的。不是這樣的！

就算全世界都不愛安生，只有七月無法不愛安生。因為安生，她才能夠盡情享受生活的美好，是安生給了她追求所愛的勇氣。安生缺乏他人的愛是事實，但當初對她伸出雙手的正是七月。所以，當七月聽到安生軟弱的提問以後，才會崩潰地蹲下痛哭，就連她也未曾見過如此瘋狂的自己，壓抑已久的情感一舉爆發竟是如此可怕。曾經創造無數快樂時光的淋浴間，如今卻於兩人記憶中刻下最為深邃的傷痕，無從癒合。

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走與留下：漂泊之人與寂寞之鳥

場景切換至分離的月臺。那時，18歲的安生決定跟隨愛人遠走他鄉，因為對方是第二個愛她的人。對於人們而言，月台總有著分離的意象。列車的出發，則代表人與人之間空間上的斷裂。儘管情感仍舊，卻已然無法相互依偎。然而，追逐愛情不過是安生隨意找的藉口罷了。她選擇離去的真正原因其實是要讓七月完整擁有家明，並斷絕與家明之間的情感連結。

對於安生來說，七月幸福才是最重要的，她目前的存在只會讓徒增好友傷心的可能。如果她走了，七月便能安穩留在故鄉生活，她筆下的明信片將有著明確的送達地，同時於書信往返之餘問候家明。

「問候家明」，這或許是最心酸的問候了，難道七月只能與家明在一起嗎？又或著，安生早算準七月不會放棄家明。更甚著，她根本不在乎兩人的感情是否維繫著，她就是想問候家明，如此而已。對於七月來說，每次的問候家明，都於心頭劃上深刻的印痕，投射安生身上的怨懟與不滿更是持續積累，等待日後爆發的時刻到來。

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「如果妳想讓我留下，我就留下來。」安生說道。

可是，七月是絕計不會開口的。當她親眼目睹鍊墜滑出安生領口的那刻，一切都變了。男友不曾離身的救命信物，卻掛在摯友潔白的頸上。她知道了，可視線也模糊了。原先為好友離別所留下的淚水，裡頭更多的是不甘與悔恨。

自己努力掙來的愛情，到頭來依靠的仍是好友的退讓，而非自身的魅力。七月只能默默接受安生的離去，她終究是被留下的人，只能繼續扮演籠中的飛鳥，以好友的善意餵養著。四年後，家明決心前往北京，七月再次來到分離的月臺。這次，她又將成為留下的人，不只寂寞，而且孤單。

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選與被選：沒有如果的注定緣分

或許，人與人的羈絆都是被選擇的。如果，那隻調皮的松鼠沒有跑到七月身上，安生將不會遇見七月。如果，安生沒有自作聰明跑去找家明，也許家明不會喜歡安生，安生也不會對家明留下好感。然而，所謂的「如果」，「選擇」，「被選擇」都是必經的過程，正因為有這些才有辦法形成現實的樣貌。只要稍作改變，七月、安生、家明可以從難解的情感習題中解放出來，不再交纏成扭曲、緊繃的繩索。

很久以後，七月對家明說，她與安生之間的友情，是一次被選擇的結果。

可是，相互喜愛、相互傷害，一同大笑、一同哭泣皆是人生必嘗的滋味。對於七月與安生來說，她們想必不會後悔當初的選擇。還記得，兩人於機車上放肆歡唱的片刻，那首歌是王菲的〈浮躁〉吧！那時的她們很單純，很快樂，最重要的是擁有彼此。

日後，兩人將走上截然不同的道路，甚至會恨著對方，口中冒出惡毒的字眼，只為抒發內心壓抑已久的情緒，可是她們心中仍是愛著對方的。正因為愛，才會在乎，因為在乎，才會有恨，因為恨過，最終才得以放下。

儘管兩人恨過彼此，但七月終究不能沒有安生，如同安生不能沒有七月。七月欣羨安生浪蕩不羈的性格，要是能有多點安生的勇氣，或許她早已張開雙翼離開故鄉，自由自在的生活著。安生則嚮往七月平順美好的生活，在外飄泊許久的她，心早已倦了，只想著回到專屬她休息的地方。

其實，七月與安生本是一人，安生代表外放的性格，七月則是幽微的一面。然而，前者的外放之中渴望著溫暖，後者的幽微又帶點調皮，無法一刀單純切分。正因為七月與安生如此複雜，如此糾結，所以才如此迷人。

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關於七月：安生的影子、記憶與唯一

細心體會之後，觀眾將會發現七月並不真實存在，她只存於安生與家明的記憶中。也許，她完成了安生只想活到27歲的願望。也許，她跟隨著安生18歲時的腳步，踏上環遊世界的旅程，成為飛出牢籠的美麗鳥兒。也許，她根本不曾存在。對於我們而言，七月的真實與否是無法具體確認的，但這似乎不太重要了。

畢竟，她早已於觀眾泛淚的眼眸中留下深刻印象，像是初次與安生告別的時刻，對安生怒吼著「根本沒有人愛妳」的時刻，將滿是淚水的臉頰埋進手掌的瞬間，以及體驗各地景色開懷大笑的模樣。事實上，這不只是安生的故事，也是七月的故事，更是七月與安生的故事。

當安生以七月作為筆名書寫的當下，引領安生手指的正是七月，因為七月渴望將她們的故事化為文字，記下兩人13歲相遇以來經歷的一切，無論是好是壞，是喜是憂。

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描寫七月的場景中，最後一幕可說是極為動人的。踏上旅程的她走在冰霜滿布的狹長陸地，朝著前方的燈塔前進著。那時，緩緩落下的橙紅夕陽將天際染成漸層，於潔白的霜雪閃耀光芒。或許，這正是安生所能賦予七月最美麗的終章。

漫步於27歲的路途，七月追隨安生的步伐，探索著昔日未能好好體驗的世界。等到七月旅行結束，她相信安生已然過著平安順遂的生活，如同其名，那正是自己曾經深切盼望的。於是，七月成為安生的影子，安生也成為七月的影子，並且互相踩住對方的影子，一輩子不會離開。

有時候，七月是安生的影子。有時候，安生是七月的影子。她們在書中讀到，如果踩住一個人的影子，那個人一輩子不會離開。但是安生覺得一輩子太長了，她只想活到27歲。

原文發表於半個比爾

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航