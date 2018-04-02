《胭脂扣》30周年：陰柔的張國榮、剛烈的梅豔芳，一對苦命雙飛燕

2018年，是張國榮逝世15周年，也是紅顏知己梅豔芳逝世15周年。這對經典銀幕情侶，深厚緣份始於關錦鵬導演的成名作《胭脂扣》，兩人扮演殉情自殺的恩客和妓女，惟一個苟且偷生淪為臨時演員，一個壯烈犧牲成執怨的孤魂野鬼。

今年是《胭脂扣》放映30周年1，我想對電影裡的性別倒置、人戲不分、真假錯亂、階級反轉來一點評論，也順道為張國榮被指「戲份少」、「擔任次要角色」來個平反：電影從不是獨腳戲，即使梅豔芳演技絕妙，如果她的對手不是密友張國榮，她亦無法發揮得如此好。張、梅兩人就如戲中的十二少和如花，是一對映襯對方的雙飛燕，沒有他的柔弱，就沒有她的剛烈；沒有他的風流，就沒有她的痴情；沒有他的辜負，就沒有她的心死——只是，燕子不同於梁祝化蝶，從如花和十二少未能同歸於盡起，兩人就注定要走上分飛的路。

（註：題目直接寫哥哥、梅姐的名字，是因如花和十二少的個性特質和命運際遇，都和兩人的真實人生有相通之處，將在文章尾段說明這部分。）

（右）張國榮飾演十二少，（左）梅豔芳飾演如花，成了經典港產片情侶。

表面是才子佳人，實際是陰陽互換、男女調轉

表面上，《胭脂扣》是典型的才子佳人劇，張國榮演紈绔子弟，梅豔芳演青樓妓女，看似順從傳統性別角色；梅豔芳對如花的演繹更是驚豔，表露罕見的似水柔情，與平日男生頭的梅姐判若兩人。但事實上，《胭脂扣》是性別錯置的時空穿越劇，十二少是膽小怕事的懦夫，約定殉情後臨陣退縮，自殺不遂後寧可偷生。如花反倒是轟轟烈烈愛一場的風塵女子，敢愛敢恨，說死就是死，在陰間苦等十二少50多年不果，怨念推使她走上人間再續前緣。他們性別一女一男，一個在陰間、一個在陽間，骨子裡卻是反轉的，如花象徵愛情角力上陽剛一邊，十二少則屬陰柔一邊。

電影一開場，導演便先來一幕混淆性別、以假亂真的談情戲。如花是賣藝的妓女，在賓客面前反串飾演小生，用低沉的男音唱起《客途秋恨》，維俏維妙。此時，南北行十二少大搖大罷走進來，一時間打斷了表演，賓客們全都怔住，但敬業的如花照演不誤，繼續扮演她的公子戲，取巧地把十二少當作女生般調戲，邊吟唱、邊凝視著他，既救回一次表演，又無意間把十二少迷得神魂顛倒。

《胭脂扣》截圖 如花開場對十二少唱的是：「你睇斜陽照住嗰對雙飛燕。」和結尾時唱給蒼老的十二少聽一樣。

這一幕是港產片經典場面，亦是關鍵的題旨，象徵全套戲中如花的主導權。不論是吞鴉片殉情、死後上陽間尋找十二少，這些愛情線全由如花來推動。即使開頭十二少追求如花，也要三顧茅廬般吃盡閉門羹，只是等如花的一聲回應。這橋段取材自娼妓史上「乾煎石斑」的典故2，意即高級名妓（低級稱為娼）有選擇權，可以藉口回房打牌，故意刁難在房中等候的嫖客，讓他們在床或椅上乾等至如缺水翻側的死魚。

片初，十二少對女扮男裝的如花一見鐘情，被她的撫媚姿態和歌聲迷倒，隔天他上妓院點名要如花，一見佳人便問：「你記不記得？」「昨天的事而已。」如花笑應「逢場作戲」，原來她的曖味言行全是戲碼，為了唱好一軥戲而裝出來。後來十二少連續三次找如花，都被潑冷水和冷落多時，反映古時名妓是有身段的，不是嫖客說要就要，說獻身就獻身。

《胭脂扣》劇照 十二少追求如花，剝橙給她吃，她卻說不吃。

如花痴心錯忖，十二少任意揮霍她的愛

最初如花不領情，但十二少求愛攻勢猛烈，一擲千金，吊大床上如花房間，又公開示愛，又寫下對聯「如夢如幻月，若即若離花」，這公子最終還是俘虜了名妓的心。不久後，鏡頭便拍著兩人卧床吸鴉片及談情，但這副對聯加上兩人每次在枕邊的對話，都暴露兩人對愛情的分歧。

先是熱戀初期：

十二少：「你有好多種樣子。」

如花：「哪幾種？」

十二少：「濃妝、淡妝、男妝、沒有化妝。還有如夢如幻月，若即若離花。」 十二少：「哪一種才是真的？」

如花：「這麼快就想知道？會嚇著你的，真實的東西最不好看。」

再來，是家人反對十二少和妓女交往，迫他娶名門閏秀程淑賢，如花半夜心亂如麻：

如花：「（衣服）舊了呢？」

十二少：「丟了啦！」

如花：「人呢？」

十二少：「一樣丟了！」

如花：（一臉不安）

十二少：「你怕什麼？你有這麼多種樣子。我丟了一種，你還有第二種。」

這段對話，完全表露十二少的敗家子弟個性，他不只揮霍父母的錢，還有如花對他的一片痴心，以為佳人的愛意能如戲碼般不絕上演，而「人戲不分」這主題亦不只一次出現在張國榮戲裡。1993年《霸王別姬》，張國榮飾演擅做虞姬的伶人程蝶衣，戲假亂真，愛上飾演西楚霸王的師哥段小樓；在《胭脂扣》中，十二少沒有角色扮演，但他愛上的如花，卻是「如夢如幻」的她，變換不同面孔、擅長唱歌做戲，貴為藝妓的她。但真正的如花呢？那個決意共赴黃泉的愛侶呢？那個偏執得要一死以證愛情的她呢？十二少顯然沒有接受。他在自殺關頭退縮了，因為如花「真實」的一面，那暴烈的一面，是他承受不起的。

《胭脂扣》截圖 開場的特寫，流露女性的哀怨。

後來，是一段令人心碎的對話：

如花：「你會不會幫淑賢戴耳環？」

十二少：「會，我還會幫她掏耳朵，一邊掏，一邊想你。」

如花：「你會不會幫淑賢穿旗袍？」

十二少：「會，我還會幫她扣鴛鴦扣，不過會一邊扣，一邊想你。」

從十二少的回應看來，兩人大可不必殉情，即使他娶了淑賢，也可以一邊與妻子洞房，一邊想念如花。殉情是如花發起的主意，黑暗面是完全佔有這個男人，一種「我死了你也別想得到他」的心情。在陽間，幫助如花尋人的報社情侶再三追問下，才發現如花隱瞞伴侶，偷偷下了重度安眠藥，確保十二少即使退縮不吞鴉片，也夠毒性共赴黃泉。由朱寶意飾演的女記者大喊：「有誰會想死？你這樣是謀殺！」這對雙飛燕是同等的絕情，苛且偷生的負情郎害如花苦等50多年不果，但佔有慾極強的烈女比鬼魂更恐怖，迫情人陪自己送死。

戲場的階級：如花歌藝傾城，十二少卻是沒演技的閒角

看到網上一篇短評指：「不可否認十二少也愛著如花，否則也不會放棄家中產業。」的確，十二少愛上如花，不是那種調戲青樓女子，只望一夜春宵的心態，還找了房子與她同居，比他家中大宅破舊狹小得多，卻能逃離父母束縛和社會眼光。

但嚴謹來說，十二少是為了追逐演藝夢而放棄家業。他和如花情訂於粵曲《客途秋恨》——她是藝妓，他則是粵劇迷。十二少和如花同居後，十二少脫離家族生意綑綁，在如花介紹下找到一位老倌，向他拜師學藝，由低做起，打雜、做閒角、幫人遞痰罐。

《胭脂扣》截圖 張國榮化了妝作閒角，總讓我想起《霸王別姬》中做花旦的程蝶衣。

戲場異於真實人生，十二少的地位跌到谷低，本來是南北行富二代，在戲班只能做閒角和打雜，與如花的階級反轉了，因她是美豔傾城的藝妓。十二少沒有演藝天份，老倌叫他試唱一首來聽時，他戰戰競競唱完，嗓音發抖且一臉木納，如花遠處看著心有戚戚然，不忍見到情人出洋相，也是第一次看到十二少不再意氣風發；在劇場裡，原來他只是不起眼的閒角。

但如花的愛是從一而終的。她看到十二少這麼醜陋的一面（亦是真實一面），仍用力接納並支持他，在後台幫他化妝、為他準備粉底。相反，十二少是徹頭徹尾的窩囊。一次他的父母和未婚妻闖進劇場，看到他只演閒角沒出頭，命令他回家並離開如花，他一句幫情人出頭的話也沒講，恰巧要開戲便跑掉了，留下如花一人如臨大敵。

然後是經典的一幕，十二少演完戲回來，默默拿出在市集買來的廉價胭脂扣，送給如花做訂情信物。此時，十二少忽然痛哭起來 ，躲在她肩膀上哭泣，這幕很有張力，表現了十二少極為陰柔的一面：本應是如花感動流涕，他卻先哭了，為自己的際遇而哭，為不知如何面對家人而哭，為兩人未知的將來而哭。相比起如花，十二少的後路可多了，當年失身女子很難再找好人家，她的青樓出身也難找正經工作，但如花總是在關係中擔當堅強和撐起兩人的角色。

《胭脂扣》截圖 十二少痛哭，如花的樣子是一臉無力感。

揭露愛情最醜陋一面：「真實的東西最不好看」

故事的結尾令人慘不忍睹，與梅豔芳唱的哀怨主題曲《胭脂扣》遙相呼應：負情是你的名字 錯付千般相思／情像水向東逝去 癡心枉傾注。如花發現十二少偷生，向天質問即使他被救活，若是真心愛自己，大可以再死過，為何他能安然存活50多年？

但痴情的如花還是非找到十二少不可。她不甘心，想跟他說說話，只見一面也好，願意的話帶他到陰間一起轉世。此時，真假不分的主題又再浮現——如花的回憶中，十二少是俊美男子，她看著台上表演的瀟灑武生，直覺以為他就是十二少。誰知擺了個烏龍，走遍整個劇場，才打聽到十二少敗光家產，當了多年臨時演員，平日只懂吹噓舊時擁有兩間海味舖——原來十二少也一樣陷於舊時光的虛假中，只是褪去光環後，他是只懂作藥、不務正業的男子，對演戲沒有天份，卻又不願腳踏實地工作。

《胭脂扣》截圖 十二少和如花殉情自殺，但十二少竟然雙重服毒之下也死不去。

《胭脂扣》截圖 十二少臨陣退縮，不願自殺。

「真實的東西最不好看。」這句話成了後勁很強的舖陳，當眾拆穿美麗的誤會。50多年後，十二少變了滿臉皺紋的老頭，在劇場角落撒尿，躺在地上等著永遠不會到來的角色。如花看在眼內是錯愕也是心死：「十二少，多谢你還記得我。這只胭脂扣，我掛了五十三年，現在還給你，我不再等了。」

如花是從一而終的人，但去到終點，她發現一切早就變了。十二少沒死而偷生後，他就注定要一個人過一輩子，放任無度下敗光父母家產，這就是十二少的本性——負情、窩囊、怯懦，如花總算看清了他。他外表的醜是歲月痕跡，也是偷生者苟活的報應，對比死去的人永遠青春，如花是美麗而初心不變的。這次如花心死了，心結也解開了，頭也不回走去投胎，飲盡一杯孟婆湯便能了結前緣。

但這時候十二少才來後悔，在她背後苦叫：「如花、如花，原諒我啊！」縱使觀眾看清了他的人品，還是會同情他，一來是他的臉孔由俊美變成蒼老，令人不忍直視；二來是殉情這回事，真的不是每個人都有勇氣去做。電影結局揭開了愛情醜陋但真實的一面，令我想起梅豔芳於《相愛很難》曾唱過的：「無論熱戀中失戀中／都永遠記住第一誡／別要張開雙眼。」

十二少、如花，其實和張國榮、梅豔芳本人很相似？

延續戲中真假不分、人戲不分的主題，在此我想大膽把《胭脂扣》與張國榮及梅豔芳的真實人生拉上關係。《胭脂扣》中如花屬陽剛一邊，十二少反倒是陰柔一邊，其實和哥哥和梅姐本人的氣質很相襯，因為兩者都是敢於模糊性別界線的巨星，在當年香港影壇中很前衛。



在性別表達上，張國榮初出道是秀氣美男，或風流公子的形象，例如《倩女幽魂》中文質彬彬的書生，或是《阿飛正傳》（1991）中玩女人為樂、不願停下腳步的「旭仔」。《胭脂扣》於1987年開拍，十二少的角色與這時期的定位很合襯，也是個縱慾無度的有錢人，但十二少的怯懦和窩囊，卻是把張國榮的陰性氣質表露得淋漓盡致。

自此之後，哥哥更勇敢打破性別二元。他在《霸王別姬》（1993）中反串飾演花旦，拓闊了舞台形象，數年後拍攝《春光乍洩》（1997），如做回自己般飾演同志情人（同年，哥哥在演唱會隱晦出櫃，給予愛侶唐唐「一生摯愛」名份。）及後，張國榮更大膽以「跨性別」（當年這名詞還未普及！）形象現身2000年演唱會，穿高跟鞋、裙子、駁長頭髮，cross-dress同時不失男兒本色，嗓音、鬍子和眼神還是一樣的滄桑帥氣。哥哥雌雄同體的氣質深入民心，把陰性本質最早表露於觀眾眼前的，可數《胭脂扣》中的十二少。

《霸王別姬》劇照／IMDb 張國榮反串飾演虞姬，《霸王別姬》的核心主題是「人戲不分」。

霸王別姬》劇照／IMDb 程蝶衣和他愛上的師哥段小樓。

張國榮2000年演唱會截圖。

張國榮2000年演唱會截圖。

有別於哥哥的性取向（本人說是雙性戀），梅豔芳是直女，多次明言想結婚，戲裡做盡苦命人，現實卻只想做個幸福小女人。不知是否天意弄人，梅豔芳終未能尋得歸宿，其硬朗、豪邁的形象更令她做盡銀幕上「女生男相」或「反串」角色。1990年《川島芳子》，她曾穿軍服扮男人，劇中更試過勾引女人。到了《鐘無豔》（2000），她接下男人角色，扮演好色的昏君齊宣王。這樣看來，早期的《胭脂扣》反倒是她影史上「最正常」的女性角色，但其中剛烈、敢愛敢恨的個性依然陽剛，加上梅姐說自己的愛情觀很傳統，如花算是最接近她內心世界的角色。

《川島芳子》劇照 梅豔芳穿軍服反串男人，與歷史上的川島有幾分似。

命運弄人：張梅這對雙飛燕，一個向東飛去，一個向西飛去

至於梅和張的關係，眾所周知他們是親密好友。梅姐外表強捍但一生恨嫁，曾問哥哥：「如果我到40歲都嫁不出，你會娶我嗎？」哥哥二話不說答應。對此，曾有媒體指「哥哥承諾照顧梅姐一生，現實卻重蹈如花十二少結局。」意即哥哥選擇自殺，先行離開這世界，間接背棄承諾。而巧合地，梅姐死於40歲，好像失去依靠後不堪一擊，宣告患癌半年便逝世。

逝者已矣，一切任憑生者詮釋，多少是對兩位巨星殞落的一種浪漫想像。但回看《胭脂扣》，這的確是訴說鬼魂和生者、承諾和背叛、命運和選擇的故事；而凌駕在眾多議題之上的，是命運的無情。如花和十二少曾有三次締結姻緣的機會，但三次都錯過了，除了是「命中注定」，很難再有其他解釋。

第一次，兩人在人世間苦戀，但礙於家世、身分地位無法結婚。第二次，如花提出一死了之，在地府作一對鴛鴦轉世，但十二少吞下鴉片兼安眠藥，竟也死不去，剩下如花孤單上路。第三次，如花上陽間尋找十二少，卻認清了他的負情和怯懦，這輩子的情義一夜間了斷。

兩人在現實中也是苦命人。一個只渴望嫁個好老公，卻找不到歸宿；一個擁抱雌雄同體的特質，卻不被當時大眾接納，長髮穿裙的打扮曾被媒體污名化。命運弄人的是，極為投契、相惜相知的兩人只是知己，無緣份當戀人；當如花唱起：「斜陽照住嗰對雙飛燕」，我總是想起張國榮和梅豔芳的身影結伴同行，然後各自飛去，一個向東，一個向西。

註1：《胭脂扣》於1987年12月5日在台灣首映，但香港上映日期為1988年1月7日。本文以香港上映日期為準。

註2：《塘西風月》網上圖書：醉心夢死一章

核稿編輯：周雪君