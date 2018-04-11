佛法的智慧課：從「殺了十三位菩薩」的公案看「業果」

文：蔣揚仁欽

第九品：他殺了十三位菩薩

在討論善惡的差異前，我想先來討論什麼是「業果」。業果是一種由心念造作的個別的因果，無論有形或無形，只要其法具足能改變的性質，還具備能改變後者環境、事物、人、思想、心態等等的能力，我們就稱之為業果（一般的因果不一定來自心念，由心念產生的因果才叫做業果）。

業果也是「因」，因為業果具有影響後者的能力。而這個因是從之前的因緣聚合中所產生，所以它也是果。從佛家邏輯的角度來看，一切的因都是果， 一切的果也都是因。因為每一個因都具有改變後者的能力，但一個因的形成，也是因為之前有另外一個因，搭配了其他因素所結合而成的果。既是因，必是果；既是果，必是因。總相上，因與果雖是同義，但以瓶子為例，瓶子的因不是瓶子的果，因為瓶子的因是瓶子之前所有，而瓶子的果是瓶子之後所有的， 所以瓶子的因不是瓶子的果、瓶子的果不是瓶子的因。如果討論個別事物的此因是否為此果？答案當然是否定的。

而在眾多因果的類別當中，有一種變化特別與我們的動機、意樂有關，這類的因果就稱做業果。

業是動作。動作包含身、語、意三方面的動作，有了意樂動機，就會產生動作，這些動作都有影響後者的能力。此時的因果效應，不單只有因果的效應，同時還有業果的效應，梵文叫做「Karma」，解釋為執行或動作的意思。因為這個動作有產生後者的能力，不只是我們身體做出的行為、嘴裡說出的話、或者是心裡所想的念頭，都會對後者的結果有影響的能力。有些能力會帶來快樂，有些會帶來痛苦，或經常是苦樂混雜的結果。也有一些結果既不痛苦也不快樂，而這些既不快樂也不痛苦的業，不被佛授記為善或是惡業，故被稱為「無記業」。因此，身、語、意會產生的業有四種：善業、惡業或者是黑白混雜的業還有無記業。

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動機決定善惡

我們要如何去區分善業、惡業與黑白混雜業呢？依佛家來說，業的區別在於意樂，意樂就是動機。佛家的標準與東西方道德制訂的標準不同，東、西方的道德標準多半以結果論，所以我們通常都以道德為標準，去評斷一個人說的話、做的事是否合乎標準，而東、西方的法律也是用相同的方式，以事情的結果判定是否違法。

佛法主要是心法，身語意三者一切的來緣都是來自動機，只要動機是善良的，帶來身語意一連串的效應都是好的；動機如果是惡，所產生的一連串效應都是不好的，因此動機是所有一切的起始點，有「心善道第則善，心惡道第則惡」的說法。

談到動機，動機本身也非常複雜，有一些動機是完全善良的，只是利他、想幫助他人的，這是「純白業」，是完完全全的善業；有些動機則純粹是想傷害他人，這種就是惡業；還有一些雖然是想幫助他人，但卻在內心的某個角落隱藏私心，想要利用他人，這些就是我們上面說的黑白混雜的業。

譬如說，一般生活中洗澡、走路、吃飯等等行為，沒有傷害他人，也沒有利益到他人，皆稱為無記業。

而以事例來看，如果明知道會有人受到傷害，卻以害他之心一意孤行，這種就是惡業；但如果開端是想給朋友善意建議，明知造成傷害卻又一意孤行， 這種則是黑白混雜的業。

黑白混雜的業之中摻雜著酸甜苦辣的效應，可能帶來快樂，也有可能會導致痛苦。

站在佛教的觀點，想要區分善業或惡業或者是黑白混雜的業，最主要判定的標準是意樂。這一點我覺得非常重要，如果我們的道德準繩只限定在身或語而忽略了動機，即使表面上看起來完善，但實際上還是有漏洞。《入行論》 云：「故吾當善持，善護此道心，除此護心戒，何勞戒其餘。」守護我們的內心才是真正的持戒，而這是最難持守的戒律。個人起心動念的動機只有自己清楚，也因此可見守護內心的重要。如果大家在道德上能夠自我要求，也可以讓一般人在無形之中養成守法的觀念。

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判斷善惡的輕重

生活中、職場上，難免環繞一些口腹蜜劍、笑裡藏刀的人。這種人表面上對人很好，甚至阿諛奉承、逢迎拍馬，但內心卻不懷好意。表面上看起來，這人對我們很友善，但他的本心卻可能是想傷害人的，所以這個看似好人的人造出來的業是惡業。

而成長過程中，幾乎每個人都有受到父母責罵的經驗。有的爸爸媽媽因為擔心子女或對孩子有要求，甚至口不擇言、打罵得很厲害。這些管教的行為看起來是不好的，但不能否認，父母這麼做是出於愛孩子的心，其動機為善，所以歸類為善業。

如果想要再更進一步判斷業的善惡，必須加進對象、意樂、加行、究竟等等因素來討論；如果想進一細微討論惡業，除了上述的對象、意樂、加行、究竟之外，還要加入煩惱這一點，才能進一步判斷。

純惡業一定要加入煩惱因素，稱為「五支圓滿」。五支圓滿的業才能稱為圓滿惡業。善行雖則不一定要加入煩惱，但對象、意樂、加行、究竟全為善的時候才能稱為圓滿善業。 以殺人的惡業來說，必須要對象、意樂、煩惱、加行、究竟全部具備，才算惡業圓滿，但其中如果所殺害的對象是昆蟲或是其他生命時，會因對象有誤，而不能稱為是殺人的圓滿惡業。

業的輕重也會因為針對的對象不同，而有輕重之分。就像我們私底下以不雅字眼抱怨鄰居，與在公開場合以同樣不雅字眼辱罵公眾人物，如果兩案訴諸司法，罪責也會有輕重之分一樣。造業會因為對象的不同而有差別，例如佛經中說，殺母弒父是五無間罪之一，殺害父母的行為，在業果上的罪比殺害一般人更重。 意樂隨著時間越長，能力越強，當業圓滿的時候，意樂會隨著時間長短及其他因素決定業力量的大小。

煩惱通常是「三毒其一」，三毒其一的意思是： 有的時候人因為貪心而謀財害命，有的時候則是為瞋心而殺，例如報仇，還有的是因癡心而犯下殺戮，例如未開化的時代或環境中，人們因為祭祀的儀式而殺人為祭。

而以加行來說，殺人的方式也有大小業之分。凌遲殺人的業比一刀斃命的業要大很多。

當殺害對象斷氣的那一刻，業就圓滿了，我們稱為「究竟」。而在其中， 如果一項沒有具足，就不能稱為殺業圓滿。當人心中有殺人的目標、有殺人的意樂及煩惱（例如想報仇），但在最後一刻卻是對方先將自己殺死，那麼沒有具足究竟，不能稱為殺人的圓滿惡業。

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殺了十三位菩薩的公案

在藏傳佛教中曾有一個高僧、大成就者名叫熱譯師．金剛稱，他是十一世紀初去印度、尼泊爾學法的藏族譯師之一，是非常重要的大佛學家。

熱大譯師以大威德金剛誅滅法，殺了十三位菩薩。他殺這十三位菩薩的主要原因，是因為這十三位菩薩都具有一種特殊的能力，稱為「趣舍法」。趣舍法可將人的意識從身體中驅走，將自己的意識植入（趣行至）對方的身體（如房子的舍）中。熱大譯師雖然明白趣舍法是十三位菩薩之間特有的傳承，但他擔心這樣危險的法門會不慎落入壞人手中。為了徹底消滅此法門，所以殺了十三位菩薩。

以這則公案來看，殺的對象是菩薩；加行是透過大威德金剛的「誅法」， 也就是咒詛；自己未死，他人的壽命已盡為究竟⋯⋯但在意樂上，雖然熱大譯師想要想殺害他人，但先前有提到如果要圓滿殺業，還要加上煩惱，可是在這裡熱大譯師殺人的動機並不包含煩惱，因此並非五支具全，不是圓滿殺業。

但雖然這個殺業的背後沒有煩惱的意樂，純粹是熱大譯師為了不讓惡法落入壞人的手中，因此有點像是黑白混雜業。熱大譯師的真正動機是為了保護更多的生命免於痛苦，也因為這個動機，導致他雖然墮入地獄，但墮入的時間只是彈指之間，緊接著便如同被拍打皮球般瞬間彈起。他下地獄的目的是為了感果，而殺業背後的動機保護了他。

我們觀察動機，不是觀察當下的動機，而是觀察背後最究竟的動機。這也是為什麼我一再強調，心中發起的念頭遠比之後做出的行為更重要。

相較於身業和語業，意業更難守護。所以我們看三戒的排列順序，別解脫戒是最下層的戒，之後較為殊勝的是菩薩戒，最後才是金剛乘戒。在別解脫戒中，如在家居士五戒、沙彌戒、比丘戒的階段，佛陀會告誡你「你的身體不許這麼做」、「嘴巴不許這麼說」，但佛陀並沒有規定「你的內心不許這麼想」。可是到了菩薩戒階段時，佛陀就會特別告誡弟子，內心不能有捨棄眾生的念頭，一但內心對眾生產生放棄的念頭，菩薩戒便瞬間消失。可見守護心是如何的困難。

真正的布施必須四支具足

布施的善業必須要是四支具足才算圓滿。所謂的「四支」是指對象、意樂、加行、究竟。布施的對象下至貧窮者上至佛菩薩，但以身邊的父母、恩人做為為布施對象最好。

在印度有一種特殊的現象，特別是在佛陀成道日的時候，有一些白領上班族會假扮成乞丐，讓其他人在這個月給予布施，好累積布施的功德。但這裡對於貧窮者的布施，是指真正生活上有困難、有需要的人，布施的行為是雪中送炭而非錦上添花。

布施的時候，非常強調保持歡喜心。有些人在給予旁人幫助時，內心懷有不屑，覺得自己高高在上，受布施者都很低賤，帶著這種不屑的心做布施，所獲功德非常微小。我經常看到有些人布施乞丐時，將錢丟給對方，但也有些人則是非常尊重把錢拿給乞丐，隨著加行不同，布施的力量也會不同。

當對方真正獲得我們布施的財物時，我們稱為究竟。而四支圓滿時，布施的功德才算圓滿。

除了這四支，布施後的隨喜也會影響布施功德力量的大小。當一切善行圓滿，如果我們隨喜自己的功德，就會帶來再次行善的力量，相反的，行善後心生後悔，就如同把種子丟入火湖中一般，瞬間破壞善的力量。隨喜好比在火上加油，讓原本善的力量增強數倍，而後悔就好比用滅火器滅火一樣，令善的力量瞬間熄滅。

因為因果不爽的緣故，每一個因搭配其他因素之後都會產生不同的化學效應，所以我反覆再三強調因果絲毫不爽的重要性。

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動機是決斷善惡的最重要標準

和造惡業不同，造善業的時候不需要煩惱，四支具足則善業圓滿。有時我們想行布施，只是內心觀想但並沒有實際動作，雖然透過觀想行布施，有對象、有意樂也有加行，但沒有圓滿究竟。透過觀想行布施是善業，但我們不能稱為是「圓滿布施」。

善業之所以稱為善業，主要是因為這個業能對後來的環境、人、事、物、有形或無形的一切種種產生影響，具有快樂的能力，並產生想要追求的安樂。但如果業的產生對四周環境、人事物各種有形或無形的影響是不快樂的、是我們不想要的，那便稱此業為惡業。

善惡產生的標準主要來自動機，動機才是真正最強大的力量。不要小看了我們的動機！有句流傳很廣的俗語說「不怕賊偷，就怕賊惦記」，從這句話我們可以明白，為什麼意業比身業、語業更強大。就像小偷一瞬間把東西給偷走了，我們除了生氣著急之外，某種程度上也明白，不用再分分秒秒擔心不知何時小偷再上門！動機就好比被小偷記住你一般。

如果只是身體和語言上的行為，並沒被打從心裡記恨，最多只是肉體上受到折磨，可是如果有人打心裡恨我們，那對於我們內心造成的傷害就非常嚴重，程度難以預測，所以佛家界定善惡的標準是以業來做區分，不是是以身或語來界定的，這也是我一再強調意樂很重要的原因所在。

書籍介紹

本文摘錄自《為什麼學佛？蔣揚仁欽帶你認識佛法的十七堂智慧課》，商周出版

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作者：蔣揚仁欽

達賴尊者中文翻譯，秉承那爛陀寺千年教法，用理性辯證與思考，帶你認識學佛入門之道！

佛法是一柄智慧劍，斬斷時時生起的煩惱，斷絕累世的業與痛苦，學佛，是為了讓人活得更好，善用今生，圓滿俱足。

你是否對生活懷有疑惑？「為什麼沒有錢的時候，心中無比痛苦，但即使擁有了金錢，也無法感覺到快樂？」「為什麼好人不一定有好報？」你是否對生命感覺困擾？「真有前世今生的存在嗎？」「如果業會生生世世累積，到底該怎麼才能消除呢？」你是否對佛法有好奇或困惑？「學佛就是要出家嗎？」「當底佛法在講什麼？」「怎麼才是學正確的學佛心態和路徑？」

蔣揚仁欽，十二歲前往印度辯經學院，接受達賴喇嘛尊者與眾多上師教誨，後留學哈佛，取得博士學位，特殊的人生經歷，讓他打下堅實的佛法基礎。走在修行之路上，傾聽眾人的困惑，總結所學所思，他覺得，佛法是一切問題的解決之道。而撰寫本書，正為了說明學佛的四個理由：離苦得樂、因果不爽、前世今生、緣起性空。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航