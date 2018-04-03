沙烏地觀察日誌：阿拉伯國家打壓女權？不如說是「男女有別」

文：勇闖沙烏地！沙漠型男的吃沙日記

大家對中東女權有什麼印象呢？蒙面、披紗、保守、被壓迫與不自由大概是大家的既定印象。

在我踏上這個國家生活之前，我也是這麼想的。

確實，在我所生活的國家，沙烏地阿拉伯女權議題很值得商討，幾年前才有了第一個民選的女性政治人物，今（2018）年才開放女性開車（尚未開放，預計是6月），甚至父兄還有權力掌握女孩能否出國與她們的人生。

不過，在這與其說是打壓女權，我會用「男女有別」這個觀念來看沙烏地的女性。在這個國家，女性在各種公共場合都有自己的區域或櫃檯。

為了避免單身男性騷擾女性，基本上所有的餐廳都會有「單身區」與「家庭區」的分別。而所謂的單身區，自然就是只有單身男性的區域，通常單身區遇的座位少，設施也會較差，單身女性則可以享受家庭區的寬敞與安靜。

另一個男女有別的例子更是令我大開眼界，在一些男女合校的沙烏地學校內，也嚴格實施著男女分際的規範。通常男學生與女學生會分開教室上課，或是同一間教室分成兩邊分坐；這裡我可以很肯定的說這不是對女性的歧視，而是保護，至於是否過度，就見仁見智了。更甚者，在女子大學內的男老師還是透過螢幕授課，為的就是完全落實男女有別的觀念。

再者，沙烏地對女性其實有著很多很多的尊重與禮讓。

像是在某些百貨公司甚至有為了讓女性可以自由的享受購物，設立女性專屬的購物區域（連有家庭的男性也無法進入）。在機場的接駁巴士上的座位，還明寫了只有女性跟小孩可以坐，鄰近的杜拜也會在許多交通設施上劃設女性「專區」，為的就是落實「男女有別」的觀念。

而在一些日常生活上，要是遇到沒有設置女性專區的地方，一般沙烏地男性也會很識相的禮讓女性。就像我剛到沙烏地時，我坐在一家百貨公司的中廊休息，因為週遭只有女性，保全也禮貌的請我離開不要打擾到其他女性。

更特別的，在一間電信公司要辦事時，因為剛好是朝拜結束的時間，門口擠滿了大批等待的民眾，現場來個一位沙烏地女性，大家都有默契的退後讓她插隊第一個處理事情。雖然我不知道這是出於對女性壓抑的補償心理，還是單純的禮讓，但是確實是對女性很方便的一種文化吧！

類似的文化也常常在機場海關或是各類政府機關的櫃台上演。服裝上的規定，根據一些沙烏地朋友的說法是為了不讓男性有過多的遐想，雖然非常得不符合現代世界的潮流，但是許多沙烏地女性也覺得滿好的，並無不妥。當然不可否認的，這種觀念確實稱不上是尊重女性。

最後，關於丈夫完全掌握妻子的一切行為能力上也有些沙烏地女孩有不同的看法。我的一位女性沙烏地同事是這麼跟我說：「我覺得我老公幫我處理好所有事情挺方便的，不用我自己處理很多事，我可以專心得做我喜歡的事。」

聽起來非常的父權壓迫吧？但是在他們的文化社會裡這並不少見。

或許日漸開放的沙烏地與越發全球化的社群影響，會有更多的女性希望獨立自主的過上「西方主流價值」的生活，不過不可否認的，在文化的變遷或是固守之下並沒有真正的孰是孰非。與其完全的用主流價值批評沙烏地文化，更多的深入研究並了解共存，才是真正的「多元主義」吧！

希望變革的尊重保守派的選擇，保守派也接納改革開放所帶來的好處，我想這才是對沙烏地這個世界上最保守的伊斯蘭國家，最好的文化進程。畢竟，壓抑或尊重從來就不是一個二元對立的選擇，而是不同程度的生活方式。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航