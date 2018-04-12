彤雅立：東德文學在台灣來得遲了，《分裂的天空》會是個好的開始

文：彤雅立

譯者序：東德感覺，與一個曾經的存在

東德究竟是一個怎樣的國度？它的文學與文化又是如何？這是一個難以回答的問題，儘管柏林圍牆已經倒塌，兩德貌似已經融合。時至今日，仍然有許多我們不知道的過去。循著歷史的幽徑，我們可以看見許多鋪陳在它正面與背面的瓦礫，有人刻意留下了一點東西，讓我們去尋找、挖掘。

展讀德語文學史，琳瑯滿目的文學大家與作品列表，在學院當中，東德文學時常是一個被忽略的存在。過去台灣由於有著戒嚴歷史，與東德幾乎沒有往來，因而去到聯邦西德讀書的人們，對東德也幾乎沒有接觸。何況大家也不知道圍牆幾時才會倒塌呢。圍牆興建後幾年，作家三毛曾經穿越東西柏林，這個經歷後來寫在〈傾城〉，多少給了八○年代的台灣文青可望而不可即的想像。她說：「柏林本來是一個大城，英美法蘇在二次大戰后瓜分了它。屬於蘇俄的那一半，是被封了，一個城變為天涯海角，不過一牆相隔便是雙城了。」

一位學政治的南韓博士生跟我提到，通常共產體制國家的全名都有「民主」兩字，果真不錯，套用在東德，「德意志民主共和國」多少顯現了一個國家成立的理想，而東德政府於一九六一年所興建的柏林圍牆，全名正是「反法西斯防衛牆」。東德，這個存在始於一九四九年，終於一九九○年的國度，以聯合全世界的無產者為格言，在戰後的廢墟中創建出一個社會主義國家。它吸引了納粹時代流亡海外的左翼知識份子回到東邊的德國來，例如詩人與劇作家布萊希特（Bertolt Brecht, 1898-1956）在東柏林創建柏林劇院，而他長年的好夥伴，音樂家漢斯・埃斯勒（Hanns Eisler, 1898-1962）當然也回到了這裡，編寫了東德國歌。

那麼，這樣的一個反法西斯國度，究竟是甚麼模樣？從一些電影當中可以看見端倪，例如《竊聽風暴》與《再見列寧》。導演沃夫岡・貝克曾經帶著《再見列寧》來到台灣，他為了幫助台灣觀眾更加了解東西柏林，特別畫了一個孤島式西柏林，說它存在於東德境內，除了隔開東柏林的圍牆，車子無論往甚麼方向開，都會遇見東德邊境。當我們走到布蘭登堡門，確實難以想像，它竟是東西柏林的分界處。

《分裂的天空》故事發生的場景，正是在這樣一個「一城兩制、一邊一國」的城市。一對東德戀人，麗塔與曼弗雷德，他們在灰濛濛的東德相戀，計畫著未來。那時候的柏林圍牆還沒有建起來，許多人紛紛想辦法逃至西柏林，或藉機滯留不歸，曼弗雷德也不例外。我不知道這部小說是否真有其人其事，畢竟作者都說了，本書人物情節純屬虛構，一如她其他的作品。不過我想，最後選擇留在東德的麗塔，確實是克里斯塔・沃爾夫本人的寫照。當麗塔來到西柏林，那琳瑯滿目的商品、光彩奪目的霓虹燈，無不揭示著那是一個由金錢堆砌的資本主義商業世界。曼弗雷德似乎變了，但她沒有。他倆的天空就此分裂，像一道牆，此後橫亙在他們之間。

《分裂的天空》以意識流的手法，將回憶與現實交錯拼貼，沃爾夫以不甚直白，甚至有些隱晦的方式描繪她所見所感知的世界。在男性作家佔多數的德語文學當中，沃爾夫的書寫因為她的女性視角打開了東德文學的新面向，也成為東德文學最重要的代表作。除了這部作品，她還有幾部相當重要的作品——《關於克里斯塔・T的思索》（1968）以半自傳的方式書寫成長過程中，自我與社會主義之間的衝突；《童年典範》（1976）講述她在故鄉所經歷的希特勒時代；《卡珊德拉》（1983）以女預言家的角度描述特洛伊戰爭、借故事諷諭美蘇霸權之爭；《所剩為何》（1990）敘述女作家遭受秘密警察監視的過程，撰於一九七九年，卻於東德解體之後才出版；最後一部作品《天使之城或弗洛伊德博士的外套》（2010）則披著小說的外套，讓曾為東德線人的風風雨雨，映射她晚年對身份、國家、體制與認同的省思。

為了瞭解克里斯塔・沃爾夫的成長環境，我藉著在德國與波蘭駐村的機會，計畫了一場波蘭前德語區的旅行，試圖理解曾經世居在這裡，因為第三帝國戰敗、家鄉被劃屬波蘭而必須躲避蘇聯紅軍追捕、「回歸祖國」的那些人們。一九二九年生於今日波蘭西北部的克里斯塔・沃爾夫，於一九四五年隨家人逃往德國東北部，那時她十六歲，就此開始新的人生。書寫《鐵皮鼓》的鈞特・葛拉斯（Günter Grass, 1927-2015）同樣的命運，十八歲以青年黨衛軍的身份，被驅逐至西德。一九四五年，來自西利西亞、東普魯士、蘇台德區乃至全東歐的德裔難民多達千萬人，他們僅是其中兩個家庭。

《鐵皮鼓》與《分裂的天空》都曾被改編為電影，《鐵皮鼓》卻如《童年典範》，直接點入那個由希特勒統治的地區。出發去波蘭之前，我在柏林文學學會的湖畔房間，一打開電視便看見這部電影正要啟幕，或許是天意，我趕緊重溫了一遍，與學生時代初看的感受大不相同。我才恍然明白那些看著納粹軍隊的進城的德語人，遍布在那些曾經說德語的城市裡，出於文化歸屬感，而不管三七二十一地舉旗支持納粹。這也許是第三帝國時期許多父執輩的寫照吧。「過去並沒有死去；它從來不曾過去。我們把它從身上除去，假裝不認識它。」這是沃爾夫《童年典範》的開頭，指的是納粹時代，卻也令我想起後來解體的東德，還有世界上許多地方共有的歷史感受。

《分裂的天空》所呈現的景象，常使我想起東德長時紀錄片《邊境人生》（Die Kinder von Golzow, 1961-2007）當中的人物與社會氛圍。他們都試圖在有限的自由當中，以作品記錄他們所見的時代。今日已年邁、居於東柏林的導演容爾夫婦（Barbara & Winfried Junge）從柏林圍牆始建開始，共花了近半世紀，用攝影機記錄東德小人物的人生。影片中社會主義的生活模式，與《分裂的天空》當中生產隊製造電車車廂的工作情境，讓人開始想像在共產極權體制下，那存在了四十一年的國度。

去年回台灣前，和一位來自東德、年長的前同事吃飯。英兒褒的家鄉同樣在今日波蘭西部，戰後舉家遷至德東。多年前，她曾跟我提到東西德人至今存在的相處問題，畢竟她的前半生是在東德體制下度過。臨別前我問她，懷念東德嗎？最喜歡東德的甚麼？她說：從前那種單純且親暱的群體生活其實頗令人懷念，今天已不復返了。如今我們該去哪裡尋找東德感覺？除了文學與電影，東柏林的亞歷山大廣場、卡爾・馬克思大道、國際電影院的龐然建築、東柏林的有軌電車、東德博物館與祕密警察博物館等等，也許還能窺見一二。東德文學在台灣，也許來得遲了，但我想，《分裂的天空》會是個好的開始。

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書籍介紹

本文摘錄自《分裂的天空》，啟明出版

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作者：克里斯塔・沃爾夫（Christa Wolf）

譯者：彤雅立

前東德最著名作家克里斯塔．沃爾夫成名之作

睽違逾半世紀首度在台出版

「天空至少不能被他們拆散。」曼弗雷德嘲諷地說。

天空？這整片希望與渴望、愛與憂傷的穹頂？「是啊。」她輕輕地說。「天空是最先分裂的。」

十九歲的麗塔，住在純樸的小村莊，從來沒談過戀愛，夢想是成為一名老師。二十九歲的化學博士曼弗雷德，為了休養一陣子，從大城市來到這個小村莊。在一場舞會中，他們一見鐘情，溫暖的麗塔融化了性格冰冷愛挖苦別人的曼弗雷德。

隨著日子過去，當初促使這段戀情的差異開始成為溝通的障礙。最大的衝突是，麗塔熱愛社會主義中那腳踏實地的感覺，而曼弗雷德則期許有一天能在資本主義中飛黃騰達。從相遇的那一刻起，他們便注定陷入矛盾和衝突之中。站在一邊是愛情，一邊是理想的分岔路口，少女麗塔會往哪裡走？

這是克里斯塔・沃爾夫的首部長篇小說，以倒敘手法、時態切換及不同敘事角度，帶讀者回朔一開始麗塔與曼弗雷德的相戀，到最後兩人面對不同的信念時，如何在愛情與理想間取捨。

原著出版於一九六三年的東德，旋即獲得文壇矚目，奠定克里斯塔．沃爾夫的社會主義文學家代表地位。雖然故事開頭載明「本書人物與情節皆為虛構」，但描寫動盪時代中愛情的作品，亦透露出年輕沃爾夫對社會主義，以及找出衝突體制間共同理想的期待。

Photo Credit: 啟明出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航