商品的八種分類和五個階段，幫你找出公司的收益冠軍和失敗品

文：林總（HAYASHI ATSUMU）

商品的八種分類

翌日，浩介遵照多胡的建議，著手精查現有產品。他們四個人將食物帶進會議室，通宵調查是否有本來理應能帶領公司發展的產品埋沒其中？或者大家原以為帶領公司發展的產品，其實是在扯公司的後腿？

調查工作持續到隔天清晨，完成時，窗戶已隱約射入一道朝陽的光芒。四個人邊喝著熱咖啡配上半田製作的松露巧克力，邊開始最後統整。

他們發現從分析資訊來看，可以將產品分成八個種類。

浩介在商學院學的知識，對分類助益良多。

接著，他們又依各種產品現在位於「從企劃開發到停止製造為止」的哪個階段上，將它們分成五類。分別是幼年期、成長期、巔峰期、衰退期，以及末期。銷貨收入前10％的所有產品，都隸屬於巔峰期和後退期。剩下90％滯銷的產品，大多都屬於年幼期和末期，但產品的性質大相逕庭。浩介等人將產品整理成一覽表（如下表）。

幼年期 成長期 巔峰期 衰退期 末期 1. 今日收益冠軍 2. 明日收益冠軍 3. 昨日收益冠軍 4. 高齡者 5. 失敗品 5. 失敗品 6. 執著的產品 7. 鑽石商品 8. 灰姑娘商品

今日收益冠軍：位於巔峰期，銷售額與利潤都很高，擔任公司棟樑的產品。 明日收益冠軍：成長顯著，不用特別做什麼也暢銷的產品。 昨日收益冠軍：進入後退期，銷售量、利潤率都走下坡的產品。 高齡者：產品壽命進入最後階段的產品。 失敗品：明顯失敗卻還繼續刊在型錄裡的產品。 執著的產品：因為經營者的堅持，隨意揮霍經營資源製造出來的產品。 鑽石商品：充分具有暢銷的可能性，卻遭到埋沒的產品。 灰姑娘商品：只要給它機會，說不定就能帶來利潤的產品。

浩介開始說明分類。

「『今日收益冠軍』是位於巔峰期，銷售額與利潤都很高，擔任公司棟樑的產品。換算成人類的年齡，相當於三、四十多歲吧。板狀巧克力類型之中，可可豆98％的板狀巧克力、一公斤的巧克力塊，以及減低70％熱量的瘦身巧克力，就屬於這一類。巧克力禮盒中，只有比利時進口的十顆裝禮盒符合。而松露巧克力，很遺憾，沒有可以劃入這項分類的產品。」

聽到這個結果，不用說，半田起了很大的反應。他高聲主張松露巧克力滯銷，是因為上頭不讓他製作令他滿意的產品之故。

浩介等半田高漲的情緒鎮靜下來後，再繼續說明。

「『明日收益冠軍』則是『成長期』的產品。以人類來說，還是十幾二十歲。是新穎且充滿魅力、不需特別宣傳也能暢銷的產品。因為不用特別做什麼就能賣得很好，而且還有獲利，所以我們才故意順其自然，不在銷售上做任何努力，但其實我們應該在這些產品上花費更多銷貨成本才對。因為是將來要負責支撐公司的產品，所以薩拉至少得擁有一項這類型的產品。不過很遺憾的是我們找不到。」

浩介的評價非常嚴格。但是，沒有人提出異議。

「『昨日收益冠軍』是進入衰退期的產品，依人類來說的話，就是五十歲以後。雖然還有體力和氣力，但是比不上往年。銷售量也在走下坡。想賣得跟以前一樣多，就需要特別的折扣或出售佣金。即使可以達到銷售預算，但獲利率也只會不斷降低。雖然這一類產品占了銷貨收入前10％，但帶來的利潤非常微薄。舉例來說，牛奶巧克力、三十顆裝的家庭號巧克力禮盒跟水果松露巧克力，就屬於這一類。」

清花原以為浩介舉例的這些產品，應該是「今日收益冠軍」。可是聽見高橋指出「如果不給特別折扣或出售佣金，這些產品的銷貨收入一定會銳減吧？」後，她便明白並非如此。

「接著是，壽命即將告終的『末期』產品，『高齡者』、『失敗品』、『執著的產品』就屬於這一類。『高齡者』是產品壽命進入最後階段的產品。本來應該停止生產的，但可能是因為包裝資材還有剩，或是又接到客戶的訂單，因此遲遲無法停止製造。而『失敗品』則是明顯失敗卻還繼續刊在型錄裡的產品。經營如果順利，這類產品自然會消失，但是像JS或薩拉這樣經營不順的公司，會出於想要銷售額的理由，而無法加以廢止。再來是『執著的產品』，主要是基於經營者的堅持，恣意揮霍人力、物資、金錢所製造出來的產品。過去不曾成功，將來也幾乎沒有成功的可能性。由於實在投資了太多金額，所以經營者都無法直視現實。而且最困擾的是，公司內部最為優秀的人才，全都被派去開發這個接近失敗的產品。舉例來說，就像東芝的核能事業。幸好我們公司並沒有所謂的『執著的產品』。

「薩拉所有產品有半數以上都屬於這三類。不用說，生產這些產品得花費人力、機器、場地跟金錢。如果全面停止製造這些產品，辭掉不需要的員工，也處理掉機器的話，預計公司整體上可以節省將近40％的成本。

「最後是『幼年期』。這項分類裡包含的，首先有『灰姑娘商品』。這種產品，只要給它機會，說不定就能帶來利潤，但是總是被放在角落，無法獲得矚目。變成『灰姑娘商品』的理由，是因為這些產品的利潤率大部分都比較低。經營者和業務都不是靠利潤總額，而是靠利潤率來判斷是否有盈餘的。這些產品其實賣得不錯，只是公司因為利潤率低迷這類的理由，從未積極推銷。這些商品擁有非常大的潛力，只要更改販賣價格，或是重新計算當初算錯的產品原價並加以修正，就有機會一口氣躍升為『明日收益冠軍』。我們現在還在調查，不過薩拉的板狀巧克力和巧克力塊類的產品中，有類似的商品。

「還有一項『鑽石商品』，則是維持原狀就充分具有暢銷的可能性，但是因為業務疏於解說產品而遭到埋沒的產品。這點也關係到業務人員的教育。」

隨著詳細地分析產品，浩介心裡湧上了希望。到目前為止，他只想過要增加銷售額而已，但是透過產品分類，讓他清楚劃分出該加把勁推銷和該停止生產的產品。接下來該做的是，找出「灰姑娘商品」和「鑽石商品」，將它們推上「明日收益冠軍」的地位，並將「明日收益冠軍」培養成「今日收益冠軍」。以及，停止在「昨日收益冠軍」上花費大部分的成本。也就是，只要不被捲入折扣或回饋的要求，應該就能大幅減少售貨成本。然後，提出勇氣割捨即將邁向末期的「高齡者」、「失敗品」與「執著的產品」。而跟這些產品有關的所有生產設備及人員則全數資遣。

浩介最後如此宣告：「一定要靠我們的雙手讓薩拉復活！」

解說：杜拉克的利潤概念

一般來說，企業的目的在於使「利潤最大化」。但是杜拉克卻說「創造顧客才是企業的目的，利潤是企業經營的前提」。在此向讀者解說作為企業經理前提的利潤所扮演的角色。

杜拉克於其著作《彼得．杜拉克的管理聖經（the practice of management）》中，對於利潤的描述如下。

首先，利益可以衡量企業付出的努力有多少淨效益，以及是否健全。利潤確實是企業績效的最終檢驗標準。

其次，利潤是彌補繼續維持事業的成本（包括汰舊換新、市場風險和其他不確定因素）的「風險溢酬」。由此觀之，根本沒有「利潤」這回事，只有「經營事業的成本」。

最後，有了利潤，才能確保未來創新與擴張所需的資金無虞。

也就是這個意思——

利潤扮演的第一個角色，就是評量業績的功能。利潤只是可以用來衡量業績的一個標準，擔任最終判定事業活動成果的角色。

利潤扮演的第二個角色是「維持事業」和「事業存續」。企業活動無法避免不確定性與風險。為了讓事業繼續存活，需要足夠彌補這些未來風險的利潤（現金）。也就是說，利潤不是用來剩下的，而是為了彌補未來可能發生風險的保險，所以應該將利潤視為事業存續的成本。

利潤扮演的第三個角色，則是在調度將來事業創新與擴大的必需資金時，具有開創直接金融或間接金融之道的功能。因為在輸贏的關鍵時刻，如果沒有資金，是無法在競爭中獲勝的。

杜拉克也表示「這三種功能，都無關經濟學家所謂的利潤最大化。因為利潤扮演的三種角色，其功能概念都關乎最小而非最大，因此企業的目的並非利潤最大化」。

書籍介紹

本文摘錄自《每年都賺錢，為什麼會倒閉？〔一顆巧克力的財務祕密〕日本No.1會計師教你比經營管理更重要的事！》，野人出版

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作者：林總（HAYASHI ATSUMU）

譯者：黃瀞瑤

讀懂財報看出賺錢時的危機，找出虧損時的轉機

會計是公司營運的照妖鏡！

即使是不擅長數字的人，讀完這則故事，

也能掌握財務知識的精隨！

南浩介畢業於美國頂尖商學院，已獲麥肯錫顧問公司錄取，即將在商界大展身手。但他卻在同父異母妹妹的請求下，回日本擔任一家中型點心製造商的代表董事。沒想到才一上任，就掉進現任總經理的陰謀，要他重建一家虧損連連的巧克力公司。

虧損體質的公司、龐大的過剩產品群、稼動率超低的昂貴設備……在資金嚴重短缺的狀況下，浩介必須盡快想辦法解決問題！

他在大學時代恩師多胡的指導下，終於掌握了重建公司的關鍵。此時，他才發覺隱藏在財務報表數字背後的會計障眼法，深刻體認會計與公司營運間密不可分的深刻關連……

Photo Credit: 野人出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航