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商品的八種分類和五個階段，幫你找出公司的收益冠軍和失敗品
我們想讓你知道的是
依各種產品現在位於「從企劃開發到停止製造為止」的哪個階段上，將它們分成五類。分別是幼年期、成長期、巔峰期、衰退期，以及末期。銷貨收入前10％的所有產品，都隸屬於巔峰期和後退期。剩下90％滯銷的產品，大多都屬於年幼期和末期，但產品的性質大相逕庭。
文：林總（HAYASHI ATSUMU）
商品的八種分類
翌日，浩介遵照多胡的建議，著手精查現有產品。他們四個人將食物帶進會議室，通宵調查是否有本來理應能帶領公司發展的產品埋沒其中？或者大家原以為帶領公司發展的產品，其實是在扯公司的後腿？
調查工作持續到隔天清晨，完成時，窗戶已隱約射入一道朝陽的光芒。四個人邊喝著熱咖啡配上半田製作的松露巧克力，邊開始最後統整。
他們發現從分析資訊來看，可以將產品分成八個種類。
浩介在商學院學的知識，對分類助益良多。
接著，他們又依各種產品現在位於「從企劃開發到停止製造為止」的哪個階段上，將它們分成五類。分別是幼年期、成長期、巔峰期、衰退期，以及末期。銷貨收入前10％的所有產品，都隸屬於巔峰期和後退期。剩下90％滯銷的產品，大多都屬於年幼期和末期，但產品的性質大相逕庭。浩介等人將產品整理成一覽表（如下表）。
|幼年期
|成長期
|巔峰期
|衰退期
|末期
|1. 今日收益冠軍
|2. 明日收益冠軍
|3. 昨日收益冠軍
|4. 高齡者
|5. 失敗品
|5. 失敗品
|6. 執著的產品
|7. 鑽石商品
|8. 灰姑娘商品
- 今日收益冠軍：位於巔峰期，銷售額與利潤都很高，擔任公司棟樑的產品。
- 明日收益冠軍：成長顯著，不用特別做什麼也暢銷的產品。
- 昨日收益冠軍：進入後退期，銷售量、利潤率都走下坡的產品。
- 高齡者：產品壽命進入最後階段的產品。
- 失敗品：明顯失敗卻還繼續刊在型錄裡的產品。
- 執著的產品：因為經營者的堅持，隨意揮霍經營資源製造出來的產品。
- 鑽石商品：充分具有暢銷的可能性，卻遭到埋沒的產品。
- 灰姑娘商品：只要給它機會，說不定就能帶來利潤的產品。
浩介開始說明分類。
「『今日收益冠軍』是位於巔峰期，銷售額與利潤都很高，擔任公司棟樑的產品。換算成人類的年齡，相當於三、四十多歲吧。板狀巧克力類型之中，可可豆98％的板狀巧克力、一公斤的巧克力塊，以及減低70％熱量的瘦身巧克力，就屬於這一類。巧克力禮盒中，只有比利時進口的十顆裝禮盒符合。而松露巧克力，很遺憾，沒有可以劃入這項分類的產品。」
聽到這個結果，不用說，半田起了很大的反應。他高聲主張松露巧克力滯銷，是因為上頭不讓他製作令他滿意的產品之故。
浩介等半田高漲的情緒鎮靜下來後，再繼續說明。
「『明日收益冠軍』則是『成長期』的產品。以人類來說，還是十幾二十歲。是新穎且充滿魅力、不需特別宣傳也能暢銷的產品。因為不用特別做什麼就能賣得很好，而且還有獲利，所以我們才故意順其自然，不在銷售上做任何努力，但其實我們應該在這些產品上花費更多銷貨成本才對。因為是將來要負責支撐公司的產品，所以薩拉至少得擁有一項這類型的產品。不過很遺憾的是我們找不到。」
浩介的評價非常嚴格。但是，沒有人提出異議。
「『昨日收益冠軍』是進入衰退期的產品，依人類來說的話，就是五十歲以後。雖然還有體力和氣力，但是比不上往年。銷售量也在走下坡。想賣得跟以前一樣多，就需要特別的折扣或出售佣金。即使可以達到銷售預算，但獲利率也只會不斷降低。雖然這一類產品占了銷貨收入前10％，但帶來的利潤非常微薄。舉例來說，牛奶巧克力、三十顆裝的家庭號巧克力禮盒跟水果松露巧克力，就屬於這一類。」
清花原以為浩介舉例的這些產品，應該是「今日收益冠軍」。可是聽見高橋指出「如果不給特別折扣或出售佣金，這些產品的銷貨收入一定會銳減吧？」後，她便明白並非如此。
「接著是，壽命即將告終的『末期』產品，『高齡者』、『失敗品』、『執著的產品』就屬於這一類。『高齡者』是產品壽命進入最後階段的產品。本來應該停止生產的，但可能是因為包裝資材還有剩，或是又接到客戶的訂單，因此遲遲無法停止製造。而『失敗品』則是明顯失敗卻還繼續刊在型錄裡的產品。經營如果順利，這類產品自然會消失，但是像JS或薩拉這樣經營不順的公司，會出於想要銷售額的理由，而無法加以廢止。再來是『執著的產品』，主要是基於經營者的堅持，恣意揮霍人力、物資、金錢所製造出來的產品。過去不曾成功，將來也幾乎沒有成功的可能性。由於實在投資了太多金額，所以經營者都無法直視現實。而且最困擾的是，公司內部最為優秀的人才，全都被派去開發這個接近失敗的產品。舉例來說，就像東芝的核能事業。幸好我們公司並沒有所謂的『執著的產品』。
「薩拉所有產品有半數以上都屬於這三類。不用說，生產這些產品得花費人力、機器、場地跟金錢。如果全面停止製造這些產品，辭掉不需要的員工，也處理掉機器的話，預計公司整體上可以節省將近40％的成本。
「最後是『幼年期』。這項分類裡包含的，首先有『灰姑娘商品』。這種產品，只要給它機會，說不定就能帶來利潤，但是總是被放在角落，無法獲得矚目。變成『灰姑娘商品』的理由，是因為這些產品的利潤率大部分都比較低。經營者和業務都不是靠利潤總額，而是靠利潤率來判斷是否有盈餘的。這些產品其實賣得不錯，只是公司因為利潤率低迷這類的理由，從未積極推銷。這些商品擁有非常大的潛力，只要更改販賣價格，或是重新計算當初算錯的產品原價並加以修正，就有機會一口氣躍升為『明日收益冠軍』。我們現在還在調查，不過薩拉的板狀巧克力和巧克力塊類的產品中，有類似的商品。
「還有一項『鑽石商品』，則是維持原狀就充分具有暢銷的可能性，但是因為業務疏於解說產品而遭到埋沒的產品。這點也關係到業務人員的教育。」
隨著詳細地分析產品，浩介心裡湧上了希望。到目前為止，他只想過要增加銷售額而已，但是透過產品分類，讓他清楚劃分出該加把勁推銷和該停止生產的產品。接下來該做的是，找出「灰姑娘商品」和「鑽石商品」，將它們推上「明日收益冠軍」的地位，並將「明日收益冠軍」培養成「今日收益冠軍」。以及，停止在「昨日收益冠軍」上花費大部分的成本。也就是，只要不被捲入折扣或回饋的要求，應該就能大幅減少售貨成本。然後，提出勇氣割捨即將邁向末期的「高齡者」、「失敗品」與「執著的產品」。而跟這些產品有關的所有生產設備及人員則全數資遣。
浩介最後如此宣告：「一定要靠我們的雙手讓薩拉復活！」
解說：杜拉克的利潤概念
一般來說，企業的目的在於使「利潤最大化」。但是杜拉克卻說「創造顧客才是企業的目的，利潤是企業經營的前提」。在此向讀者解說作為企業經理前提的利潤所扮演的角色。
杜拉克於其著作《彼得．杜拉克的管理聖經（the practice of management）》中，對於利潤的描述如下。
首先，利益可以衡量企業付出的努力有多少淨效益，以及是否健全。利潤確實是企業績效的最終檢驗標準。
其次，利潤是彌補繼續維持事業的成本（包括汰舊換新、市場風險和其他不確定因素）的「風險溢酬」。由此觀之，根本沒有「利潤」這回事，只有「經營事業的成本」。
最後，有了利潤，才能確保未來創新與擴張所需的資金無虞。
也就是這個意思——
利潤扮演的第一個角色，就是評量業績的功能。利潤只是可以用來衡量業績的一個標準，擔任最終判定事業活動成果的角色。
利潤扮演的第二個角色是「維持事業」和「事業存續」。企業活動無法避免不確定性與風險。為了讓事業繼續存活，需要足夠彌補這些未來風險的利潤（現金）。也就是說，利潤不是用來剩下的，而是為了彌補未來可能發生風險的保險，所以應該將利潤視為事業存續的成本。
利潤扮演的第三個角色，則是在調度將來事業創新與擴大的必需資金時，具有開創直接金融或間接金融之道的功能。因為在輸贏的關鍵時刻，如果沒有資金，是無法在競爭中獲勝的。
杜拉克也表示「這三種功能，都無關經濟學家所謂的利潤最大化。因為利潤扮演的三種角色，其功能概念都關乎最小而非最大，因此企業的目的並非利潤最大化」。
書籍介紹
本文摘錄自《每年都賺錢，為什麼會倒閉？〔一顆巧克力的財務祕密〕日本No.1會計師教你比經營管理更重要的事！》，野人出版
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作者：林總（HAYASHI ATSUMU）
譯者：黃瀞瑤
讀懂財報看出賺錢時的危機，找出虧損時的轉機
會計是公司營運的照妖鏡！
即使是不擅長數字的人，讀完這則故事，
也能掌握財務知識的精隨！
南浩介畢業於美國頂尖商學院，已獲麥肯錫顧問公司錄取，即將在商界大展身手。但他卻在同父異母妹妹的請求下，回日本擔任一家中型點心製造商的代表董事。沒想到才一上任，就掉進現任總經理的陰謀，要他重建一家虧損連連的巧克力公司。
虧損體質的公司、龐大的過剩產品群、稼動率超低的昂貴設備……在資金嚴重短缺的狀況下，浩介必須盡快想辦法解決問題！
他在大學時代恩師多胡的指導下，終於掌握了重建公司的關鍵。此時，他才發覺隱藏在財務報表數字背後的會計障眼法，深刻體認會計與公司營運間密不可分的深刻關連……
責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航