

「吼，機車都亂停，影響交通，該怎麼辦？」

「現在小孩都宅在家滑手機，社區都冷冷清清，真想回到小時候很熱鬧，該怎麼做才好？」

Photo Credit: Brand Studio

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家，是人們生活的起點，而社區，則集結了好多個家，也是人類群居生活的最小單位。一旦居住的地方發生問題，小至車輛違停，大至醫療資源匱乏，都可能為居民帶來不便。碰上社區的小問題時，我們通常會向管委會或里長反映，但當面臨的問題規模愈大、影響層面愈廣時，往往需要有志之士發聲、集結資源才能解決問題。

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全民社造行動計畫 改變社區 你也可以

想要做出改變，往往都需要有熱血、有想法的社區居民推動，而推動改變所需要的經費，則有著來自信義房屋「全民社造行動計畫」的支持。

信義房屋每年提撥新台幣2000萬經費，從2004年開始推動「社區一家」計畫，無論個人或團體，只要想用行動讓身邊的人與環境變得更好，就可以提案參加評選，獲選者就能得到經費圓夢。在社區一家推動滿十年後，信義房屋更希望鼓勵大眾一同參與社區營造，所以改名「全民社造行動計畫」，鼓勵男女老少、新舊住民提案參與。

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「全民社造行動計畫」也是台灣最大、由單一民間企業支持的社區改造計畫，自開跑至今14年以來，共收到來自全台98%鄉鎮市區的8,799件提案，讓社區實現各種改變與可能。

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2018年全民社造行動計畫獎助辦法自即日起到4月30日受理報名，共分四個報名組別：築夢個人組最高贊助金額20萬元，幸福社區組最高贊助50萬元，大專青年組最高贊助15萬元，國小師生組最高贊助15萬元，決選結果將於2018年8月31日公告。

活動詳情與報名方式請上信義房屋「全民社造」官方網站：http://www.taiwan4718.tw/

有了信義房屋「全民社造行動計畫」的支持，許多社區改造的成功故事在全台灣紛紛綻放，現在就來看看三個不只讓自己的社區發生改變、也對其他社區產生好的影響的案例。

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「雞婆校長」領小學賣咖啡 顧村民健康

鏡頭拉到2006年雲林縣古坑鄉，曾在台北市明星學校任職的陳清圳，被調派至瀕臨滅校危機的華南國小擔任校長。被戲稱為「雞婆校長」的陳清圳說：「偏鄉小校最重要的功能之一，就是要照顧社區。」

陳清圳發現當地有高齡化、隔代教養與低收入問題，也缺乏醫療資源，看病必須走遠路等車或叫計程車，導致許多年長者選擇不就醫，這些事實加深了他想同時處理校務跟社區問題的決心。

陳清圳希望連結學校、社區和家庭來改善問題，在多方努力下，他帶領華南國小集眾力、整建廢棄衛生室成立華南社區醫療站，更積極向外爭取經費來幫助社區。也帶領華南國小從2016年3月起，以義賣咖啡的方式籌措華南社區醫療站的運作經費，此舉不僅對學生來說是一種生活學習，也讓社區生生不息。

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花蓮五味屋 提倡有勞有獲 實現同村共養

在花蓮壽豐鄉，也有位熱血教師顧瑜君，打造了物資及教育平台「五味屋」，招募共享知識和技術的夥伴共同學習成長，實現「同村共養」精神。

顧瑜君認為，儘管鄉村有較多弱勢與隔代教養問題、居民社經地位較低，但卻擁有比城市更富足的生活經驗，因此，五味屋作為一個轉換平台，物資透過分類整理而成為教育資源，孩子們可在五味屋付出勞動換取點數，居民也能付出自身技能或智慧換取生活所需，促進社區互助、創造社區共好，達成循環性的消費生態。

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古風小白屋 工具免費維修 人情加倍奉還

這樣的社區改造模式，不僅發生在鄉鎮或村落，在台北市也有一群人秉持「工具分享、免費維修、加倍奉還」的精神，透過互利互惠機制，體現大城市裡的人情與淳厚古風。

時值2014年，發起者之一「綠點點點點」團隊成員唐園荷說，當時正值師大居民抗議夜市商家進駐住宅區的風波，文化局希望藉由藝文活動緩和鄰里關係，因此團隊串連周遭數個鄰里辦公室、社區發展協會、公司及理念相近的人共同推廣藝文活動、開設課程，課程後所留下的工具，更激發團隊萌生「將工具分享出去，邀請達人免費教學」的創意想法。

團隊借用大安區古風里的社區巡守隊據點打造「古風小白屋」，人們可以來此免費使用各種工具或參與活動，並透過付出自身專長或多種途徑回饋，如此「以工換工，以物易物」的方式，不僅串起社區居民情感，甚至吸引大台北其他地區居民參與，創造社區與人的永續正向循環。