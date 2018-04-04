你離財富自由還有多遠？這個網站算給你看

文：黃琛為

前面幾天，我在文章提到了財富自由的標準，簡單說就是：

不必去上班（但未必不工作），僅僅依靠可投資資產的投資或增值收益，就可以過上有尊嚴、有品質、有意義的生活。

今天，我們來教大家算算自己離財富自由還有多遠：

圖片來源：作者提供 financialtoolbelt

首先，點選這裡，financialtoolbelt是一個幫大家計算財富自由離自己還有多遠的網站，網站設計的方式是以美國人的社會、稅率下去設計，但是他有一個進階選項，在裡面可以調整通膨率、投資利潤、稅率等等，通過這些調整，我們可以讓這份報告更符合台灣人的環境，算出更準確的數字。

連上網站後，我們會看到以下的畫面：

圖片來源：作者提供

網站十分貼心，計算的方式可以使用「％數」或者「數字」來計算，我這邊用比較好懂得數字來教大家怎麼算，記得點選綠色框框「CALCULATE BY DOLLARS」切換到數字模式哦，因為默認的計算方式是用％數。

這邊一共有5句話，我給大家翻譯成中文，大家照著填入自己的真實狀況就可以，輸入台幣就好，不用換成美金XD

我_____歲，目前共有_____元存款，作為我的預備退休金。 我一年可以賺_____元。 我一個月存_____元到我的401k帳戶。（這裡推薦大家輸入0，401k是美國退休金帳戶） 我一個月可以存_____元。 我的老闆給我的401k退休金帳戶____元。（這裡推薦大家輸入0，401k是美國退休金帳戶）

我以一個25歲，擁有15萬存款，一年賺36萬元，一個月還能多存1000的年輕人為例，他填完表格會是下圖：

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眼尖的你有發現右下角還有一串英文，「show advanced fields」，點下去就對啦。

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這裡就是進階設定，大家可以直接參考我打的數字，這是符合台灣年輕人的數據。

1、Tax Rate：稅率，以台灣稅制來算，我想大部分朋友年收入位於0－540,000元，所以對應的稅率是5％，就輸入5就好。

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2、Wage Growth Rate：薪資增長率，我以每年加薪5％為例。

3、Investment Growth Rate：投資回報率，以每年5％為例。

4、Inflation Rate：通膨率，台灣通膨率約在2％左右。

2016－2017 CPI：2.24％

2017－2018 CPI：0.89％

5、Drawdown Rate：你每年會從退休金帳戶拿出幾％，這裡以4％為例。

6、Income needed in Retirement：收入要多少錢才能更快退休，這邊可以空白，讓網站幫你分析。

7、輸入完點Summit，就能看到報告了

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我們挑重點看，先是最右邊的，以這個舉例來看，這位苦命的同學還需要工作73年，也就是2091年才能獲得財富自由QQ

但如果把一個月可以存的金額從1,000元提升到5,000元會怎麼樣呢？

神奇的事情發生了：

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財富自由所需要的時間瞬間縮短一半以上，一共縮短了37年，只要在工作36年就好了，這樣，大家能從中理解提早理財、投資的重要性了吧。

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網站也很貼心幫大家列出提早退休的方法，像是每周多存一點錢，比如說每周多存「100」元，可以提早8年退休，原因就是因為「複利效應」。

看完這些報告，我該......

趁還年輕的時候多學一點理財知識，還有，多投資一點，不管是投資理財商品、還是投資自己，都挺好的。

還是不知道從何下手？好吧.......我這裡有一份理財小白指南給你看，師父領進門，修行就靠個人啦！

本文經黃琛為授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九