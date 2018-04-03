如果要選一個字作為這個時代的代表字，再也沒有比「快」更適合了。人們花了上千年，發明蒸汽機開始了第一次工業革命；接下來又花了兩百年，廣泛將電力運用在各層面，進入了電氣時代；再來，僅僅不到百年，電腦、航太技術、生物遺傳工程、再生能源⋯等各種新科技不斷的被發明和應用。轉瞬間，我們已迅雷不及掩耳進入了數位科技時代。

從1.44MB的磁碟片到1TB起跳的隨身硬碟，再到雲端儲存空間；從當年最夯的3310，到現在人手一支iPhone；工具不斷升級，工作型態也不斷改變，有些工作逐漸被淘汰，有些工作被新創造出來，例如機械手臂取代人力，負責單調、重複與傷害性高的製造生產工作；現在全世界最熱門的職位如：社群行銷經理、YouTuber⋯等，10年前根本還沒有出現。2004年創立的Facebook，不到10年就改變了我們的互動方式；2005年誕生的YouTube，不到10年就改變了整個世界的音樂和影視娛樂使用習慣。

未來，我們該如何因應更全面、更劇烈的挑戰？我們可以掌握面對未來必須具備的職場態度，透過不斷學習，精進自己的技能，積極面對改變，而不是被動地等待被取代。

今年3/29，TutorABC與關鍵評論網共同合辦「科技原力・學習覺醒：數據比你更懂你」科技沙龍，由關鍵評論網共同創辦人楊士範擔任引言人，與TutorABC營運長沈沛鴻、KKTV內容暨商務長楊志光、Google業務總監謝曜聲對談，探討大數據、AI人工智慧科技將如何顛覆我們的世界與個人學習層面，以及人才又將如何掌握趨勢以迎擊未來。

Photo Credit: TutorABC 3/29「科技原力・學習覺醒」講座現場

因應未來，你必須掌握三大關鍵科技趨勢

全球知名創新設計與品牌顧問公司Frog Design，針對2018年科技趨勢預測，歸結其中的核心仍以3大熱門關鍵字：大數據、人工智慧、機器學習（註一）為主。

大數據近幾年開始被廣泛運用在使用者行為分析上。例如台灣的線上影音內容平台、app上線一年半即有300萬人次下載的KKTV，根據如「下載量」、「點閱率」、「完劇率」等，以大數據分析追蹤會員的收看內容與行為模式，進一步推薦最吸引使用者的內容，不只讓使用者覺得KKTV「最懂我」，更讓KKTV能夠針對市場趨勢，自製優質戲劇節目、精準做出購劇決策，展開新一代的「眼球革命」。

機器學習是屬於人工智慧的一部份，把人類大腦學習與判斷的流程轉移到機器（電腦）上，簡單來說，就是要讓機器做到「獲取數據」、「分析數據」、「建立模型」與「預測未來」這四個步驟。

以Google半自動化的廣告投放系統為例，Google在廣告平台中導入「Auto Ads」功能，主動抓取、分析數據，不只理解用戶在網路上的偏好，再順勢投放用戶感興趣的廣告內容，更能精準地針對用戶位置、瀏覽體驗進行優化，幫助廣告主大幅省去時間成本，提高廣告流量與成效。

Photo Credit: depositphotos

結合大數據、AI、機器學習，未來個人學習更有效

PTT「創世神」、卸下微軟人工智慧團隊亞太區研發總監職務，於今年返台成立「台灣人工智慧實驗室」的杜奕瑾曾表示，每個人都怕被AI取代，但AI取代程度其實可以由自己決定。因為AI真正能做的，是更有效、完整，協助人們實踐他們的創意，達到目標。瞭解AI、並且應用AI，將能夠更激發出我們「思考」與「創新」的能力。

比方説，當教育現場與AI人工智慧結合，就能真正實現「因材施教」的理想。

利用大數據驅動演算法，掌握每一位學生的學習需求與方式，再加上機器學習，追蹤學生的學習軌跡，才能從課程內容、師資、學習目標等各層面，提供一套適性化的完整課程計畫。要做到全方位個人化的教學，少不了AI的應用。

Photo Credit: TutorABC 3/29「科技原力・學習覺醒」講座現場，TutorABC營運長沈沛鴻介紹DCGS動態課程系統

讓「未來教育」領航者，引領你在未來站得更穩

TutorABC領先業界的「DCGS（Dynamic Course Generation System）動態課程系統」，累積超過20年的學習資料，可依每個人的英語程度、年齡、職業等面向，即時配對，讓學員在任何時間登入系統上課，都能匹配到最適合學員程度的教材與真人講師。

而結合AI應用的DCGS動態課程系統，不僅能運用AI分析個人學習的強弱處，還導入臉部辨識工具，透過學員表情的反饋，輔助真人講師瞭解學員上課的狀態。如此一來，就能從被動的利用課後評鑑收集學習數據，升級至辨識數據的分析結果，主動修正學員學習偏好；讓學員能在線上與真人講師進行有效的雙向互動，引爆學員強烈學習動機，讓英語學習更有效率。

AI在教育領域的具體實踐，讓科技不再只是教育的內容，更不再是電影中遙遠的想像，而是一種輔助的手段與貼身的日常工具。跟上這股潮流，讓「未來教育」EdTech引領你，讓自己成為利用AI人工智慧技術學習的一份子，讓未來的腳步站得更穩。

TutorABC將延續科技話題與學習領域的議題，每個月定期舉辦科技沙龍講座，邀請國內外各大領域的先行者來分享，創造教育與學習的新火花。

［註一］資料來源：天下雜誌〈2018年12則科技預言，最火紅的仍是這3大關鍵字〉