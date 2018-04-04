頂多三分之一，為什麼侍酒師不將酒杯斟滿？

文：Wright Lin

說來奇怪，在歐洲餐廳斟酒的高度經常會隨著緯度降低而升高，說白話一點，就是越往南走，單杯酒的高度會約接近杯口。

舉例來說，巴黎高級餐廳像是米其林之流的，單杯酒都約為三分之一高度。是小氣嗎？也不見得，萊特幾次在米其林餐廳點wine menu（就是侍酒師會依當日菜單選擇相配的酒，五道菜色就會服務五種酒），在食物尚未吃完前就把酒喝完，侍酒師會再把酒重新斟上，但頂多就是三分之一。

越往南走去，不論是南法的的普羅旺斯，西班牙Rioja，甚至義大利Tuscany，常常都遇到單杯葡萄酒當啤酒倒的狀況。

記憶中在葡萄牙里斯本的一家餐廳，看到有1995 Taylor Port就情不自禁的點了一杯。沒想到端上一杯幾乎全滿的ISO杯的Port，真是相當的折磨人。因為喝過波特酒的朋友都知道，波特酒雖然是很有層次，但是它的甜膩卻是三兩口時最美好，多了是會有壓力的！ 但是餐廳的好意又不忍心不喝完，只好再多點個甜點來入口，結帳時服務生還很好心問萊特要不要再喝一點......

來到希臘，每餐的酒又都是滿滿的一杯，就像下圖一樣。當然囉，在如此美輪美奐的海景下，酒當然越滿越好，才符合咱們台灣人俗又大碗的本性。

既然每個地方都有自己倒酒的標準，那我們就以世界侍酒師比賽的標準跟大家分享，比較有公信力。

Photo Credit: kismihok @Flickr CC BY-SA 2.0

在侍酒師競賽中，不論是給參賽者盲飲的酒，或是參賽者作侍酒服務競賽時倒給評審委員的酒，都約為杯子的三分之一。杯子的三分之一聽起來有點籠統，讓我們更精確的說，就是讓酒的高度接近杯腹最寬的部分，但是以不超過為原則。

為什麼呢？ 因為美觀？的確，這樣的高度的確看起來比較典雅，畢竟葡萄酒不是啤酒。不過還有更重要的原因，就是讓葡萄酒有最大的面積來跟空氣接觸，如此一來，葡萄酒可以甦醒的更快，讓您在享用時有更好的風味。

還有還有，大家常會看到喝葡萄酒的人都會把手中的杯子搖啊搖，轉啊轉的，這也是為了讓手中的葡萄酒充分跟氧氣結合，那為了避免在搖啊搖的時候葡萄酒灑出來，所以杯子裡就需要留一定的空間，來讓葡萄酒在裡面轉啊轉的！

那香檳呢？ 一般香檳不建議做搖杯的動作，因為會加速汽泡的消失，所以在斟香檳時可以倒二分之一至三分之二滿。不過香檳有很多泡，很難一次倒剛好，可以等汽泡消退後再斟到適當高度。

當然，我們還是要記得入境隨俗，當老闆要斟給你滿滿一杯時，可千萬不要拒絕，這樣傷了老闆的好心也傷了自己的荷包，非常不值得的。想要搖杯，就先乾了一半再搖吧！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航